三星設計生活系列電視升級登場 全新The Premiere讓家變劇院

面對後疫情時期全球工作與生活型態的影響,許多民眾待在家的時間都變長了,在不同生活型態之下,對電視功能的需求也越多元。台灣三星電子宣布2021年設計生活系列電視貼心再進化,可替換邊框的The Frame美學電視機身厚度減少46%、尺寸選擇更齊全;以「I」襯線字母造型的The Serif風格電視尺寸也變大了;而可自動翻轉螢幕的The Sero翻轉電視,則是將擴增YouTube App垂直影片全螢幕功能,以及支援iOS作業系統鏡射垂直影片內容至電視中播放。此外,眾所期待的The Premiere超短焦雷射4K智慧電視同步霸氣登台,最大可投影出130吋大視界,顛覆「電視」居家空間運用思維,全方位滿足消費者日常生活多面向的需求。

今年全新登台的The Premiere超短焦雷射4K智慧電視,機身與牆壁僅需11公分即可投影出100吋以上的超大螢幕。採用三原色雷射聚焦技術及率先業界支援HDR10+規格,並擁有DCI-P3 147%極廣色域。內建4.2聲道40瓦總輸出,搭配獨家焦點式音場技術,需外接喇叭,即可打造如臨現場的音質表現。支援AirPlay 2、更可切換線上串流影音App或與遊戲機串連啟動遊戲模式,輕鬆享受各式影音娛樂,在小空間中創造大劇院感。