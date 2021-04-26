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三星設計生活系列電視升級登場 全新The Premiere讓家變劇院

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
The Frame美學電視提供更多元的尺寸選擇，全系列環保包裝紙箱可透過巧手改造成家飾品，響應環境永續。圖／台灣三星電子提供
The Frame美學電視提供更多元的尺寸選擇，全系列環保包裝紙箱可透過巧手改造成家飾品，響應環境永續。圖／台灣三星電子提供

面對後疫情時期全球工作與生活型態的影響，許多民眾待在家的時間都變長了，在不同生活型態之下，對電視功能的需求也越多元。台灣三星電子宣布2021年設計生活系列電視貼心再進化，可替換邊框的The Frame美學電視機身厚度減少46%、尺寸選擇更齊全；以「I」襯線字母造型的The Serif風格電視尺寸也變大了；而可自動翻轉螢幕的The Sero翻轉電視，則是將擴增YouTube App垂直影片全螢幕功能，以及支援iOS作業系統鏡射垂直影片內容至電視中播放。此外，眾所期待的The Premiere超短焦雷射4K智慧電視同步霸氣登台，最大可投影出130吋大視界，顛覆「電視」居家空間運用思維，全方位滿足消費者日常生活多面向的需求。

今年全新登台的The Premiere超短焦雷射4K智慧電視，機身與牆壁僅需11公分即可投影出100吋以上的超大螢幕。採用三原色雷射聚焦技術及率先業界支援HDR10+規格，並擁有DCI-P3 147%極廣色域。內建4.2聲道40瓦總輸出，搭配獨家焦點式音場技術，需外接喇叭，即可打造如臨現場的音質表現。支援AirPlay 2、更可切換線上串流影音App或與遊戲機串連啟動遊戲模式，輕鬆享受各式影音娛樂，在小空間中創造大劇院感。

即日起至2021年6月30日止，購買三星2021設計生活系列電視指定機種郵寄回函或線上登錄，即可享專屬優惠方案：購買The Premiere超短焦雷射4K智慧電視，可獲得Galaxy S21 5G 256GB；選購The Frame美學電視，即贈專屬風格畫框以及藝術市集免費6個月；The Serif風格電視，可獲得移動固態硬碟T7 Touch USB 3.2 1TB；而購買The Sero翻轉電視，贈送專屬拆卸式滾輪。此外，凡購買2021年電視系列與指定Soundbar旗艦影音組合，即贈真無線藍牙耳機Galaxy Buds Pro或後環繞喇叭。

The Serif風格電視透過NFC感應就能輕鬆將手機音樂、影音內容串連至電視播放，輕鬆享受智慧生活。圖／台灣三星電子提供
The Serif風格電視透過NFC感應就能輕鬆將手機音樂、影音內容串連至電視播放，輕鬆享受智慧生活。圖／台灣三星電子提供
The Sero翻轉電視體現行動時代多媒體趨勢，可隨手機使用角度，自由於水平與垂直間靈活切換。圖／台灣三星電子提供
The Sero翻轉電視體現行動時代多媒體趨勢，可隨手機使用角度，自由於水平與垂直間靈活切換。圖／台灣三星電子提供
The Premiere超短焦雷射4K智慧電視全新登場，打造居家沉浸式劇院體驗。圖／台灣三星電子提供
The Premiere超短焦雷射4K智慧電視全新登場，打造居家沉浸式劇院體驗。圖／台灣三星電子提供

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