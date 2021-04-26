三星設計生活系列電視升級登場 全新The Premiere讓家變劇院
面對後疫情時期全球工作與生活型態的影響，許多民眾待在家的時間都變長了，在不同生活型態之下，對電視功能的需求也越多元。台灣三星電子宣布2021年設計生活系列電視貼心再進化，可替換邊框的The Frame美學電視機身厚度減少46%、尺寸選擇更齊全；以「I」襯線字母造型的The Serif風格電視尺寸也變大了；而可自動翻轉螢幕的The Sero翻轉電視，則是將擴增YouTube App垂直影片全螢幕功能，以及支援iOS作業系統鏡射垂直影片內容至電視中播放。此外，眾所期待的The Premiere超短焦雷射4K智慧電視同步霸氣登台，最大可投影出130吋大視界，顛覆「電視」居家空間運用思維，全方位滿足消費者日常生活多面向的需求。
今年全新登台的The Premiere超短焦雷射4K智慧電視，機身與牆壁僅需11公分即可投影出100吋以上的超大螢幕。採用三原色雷射聚焦技術及率先業界支援HDR10+規格，並擁有DCI-P3 147%極廣色域。內建4.2聲道40瓦總輸出，搭配獨家焦點式音場技術，需外接喇叭，即可打造如臨現場的音質表現。支援AirPlay 2、更可切換線上串流影音App或與遊戲機串連啟動遊戲模式，輕鬆享受各式影音娛樂，在小空間中創造大劇院感。
即日起至2021年6月30日止，購買三星2021設計生活系列電視指定機種郵寄回函或線上登錄，即可享專屬優惠方案：購買The Premiere超短焦雷射4K智慧電視，可獲得Galaxy S21 5G 256GB；選購The Frame美學電視，即贈專屬風格畫框以及藝術市集免費6個月；The Serif風格電視，可獲得移動固態硬碟T7 Touch USB 3.2 1TB；而購買The Sero翻轉電視，贈送專屬拆卸式滾輪。此外，凡購買2021年電視系列與指定Soundbar旗艦影音組合，即贈真無線藍牙耳機Galaxy Buds Pro或後環繞喇叭。
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