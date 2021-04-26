奧斯卡／ 絕美黃鑽成紅毯主角！年輕活潑 貴氣制霸

雖然晚了兩個月，今年奧斯卡（Academy Awards）實體紅毯的絕美華服與華麗珠寶不負眾望仍然精彩。今年紅毯珠寶最令人意外的主角，竟然是有別以往的黃鑽。包括紅毯資優生亞曼達塞佛瑞（Amanda Seyfried）、「蜘蛛女」千黛亞（Zendaya）、以及因飾演傳奇爵士女星比莉哈利戴而入圍最佳女主角的安德拉戴（Andra Day），都巧妙選擇透過黃鑽配襯自己獨特的膚色。

五官精緻如精靈的亞曼達塞佛瑞，今年入圍最佳女配角，身穿鮮紅色大開深V的亞曼尼高級訂製服，梳起簡約乾淨的復古髮型，更顯得她的膚色雪白。而她這次選擇配搭鑽石品牌Forevermark的枕型切割黃鑽鑽戒、以及枕型切割黃鑽垂墜耳環，為整體造型畫龍點睛。鮮豔的黃鑽，為單純的白與紅色調更增加了視覺層次，而枕型造型線條具個性，視覺上則具有古典光彩，整體風格完成度很高。

身為寶格麗（BVLGARI）品牌代言人，千黛亞搶先戴上寶格麗即將於今年夏季才要發表的年度頂級珠寶Magnifica系列珠寶。她身穿搶眼又活潑的鮮黃色Valentino禮服，大膽地配搭了一條頸鍊與一條大項鍊，其中項鍊主石為一枚艷彩等級的6克拉黃鑽，配上鑲嵌總重約9.4克拉的2顆梨形切割濃彩黃鑽耳環，以及21.14克拉枕形切割黃鑽戒指，氣場驚人，在年輕活潑與貴氣高雅之間達到完美平衡。