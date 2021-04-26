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奧斯卡／ 絕美黃鑽成紅毯主角！年輕活潑 貴氣制霸

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
眾多女星選擇黃鑽珠寶為今年典禮造型畫龍點睛。圖／取自IG、品牌提供
眾多女星選擇黃鑽珠寶為今年典禮造型畫龍點睛。圖／取自IG、品牌提供

雖然晚了兩個月，今年奧斯卡（Academy Awards）實體紅毯的絕美華服與華麗珠寶不負眾望仍然精彩。今年紅毯珠寶最令人意外的主角，竟然是有別以往的黃鑽。包括紅毯資優生亞曼達塞佛瑞（Amanda Seyfried）、「蜘蛛女」千黛亞（Zendaya）、以及因飾演傳奇爵士女星比莉哈利戴而入圍最佳女主角的安德拉戴（Andra Day），都巧妙選擇透過黃鑽配襯自己獨特的膚色。

五官精緻如精靈的亞曼達塞佛瑞，今年入圍最佳女配角，身穿鮮紅色大開深V的亞曼尼高級訂製服，梳起簡約乾淨的復古髮型，更顯得她的膚色雪白。而她這次選擇配搭鑽石品牌Forevermark的枕型切割黃鑽鑽戒、以及枕型切割黃鑽垂墜耳環，為整體造型畫龍點睛。鮮豔的黃鑽，為單純的白與紅色調更增加了視覺層次，而枕型造型線條具個性，視覺上則具有古典光彩，整體風格完成度很高。

身為寶格麗（BVLGARI）品牌代言人，千黛亞搶先戴上寶格麗即將於今年夏季才要發表的年度頂級珠寶Magnifica系列珠寶。她身穿搶眼又活潑的鮮黃色Valentino禮服，大膽地配搭了一條頸鍊與一條大項鍊，其中項鍊主石為一枚艷彩等級的6克拉黃鑽，配上鑲嵌總重約9.4克拉的2顆梨形切割濃彩黃鑽耳環，以及21.14克拉枕形切割黃鑽戒指，氣場驚人，在年輕活潑與貴氣高雅之間達到完美平衡。

安德拉戴以電影「美國與比莉哈樂黛」（United States vs. Billie Holiday）入圍奧斯卡最佳女主角，膚色黝黑的她身穿一襲金色的Vera Wang鏤空禮服，秀出健美身材，並將一頭蓬鬆捲髮梳起，顯得精神奕奕、活力十足，最後以Tiffany方形祖母綠式切割逾12克拉黃鑽耳環，勾出深邃的輪廓，搭配Tiffany Schlumberger ® Cooper鉑金與18K金鑲嵌465顆鑽石手環與一系列Tiffany Schlumberger ® 及Tiffany T戒指完整造型。

Zendaya配戴的BVLGARI頂級黃鑽與鑽石耳環，價格店洽。圖／寶格麗提供
Zendaya配戴的BVLGARI頂級黃鑽與鑽石耳環，價格店洽。圖／寶格麗提供
Andra Day配戴Tiffany鉑金與18K金鑲嵌黃鑽與鑽石耳環，價格店洽。圖／Tiffany提供
Andra Day配戴Tiffany鉑金與18K金鑲嵌黃鑽與鑽石耳環，價格店洽。圖／Tiffany提供
寶格麗品牌代言人Zendaya配戴BVLGARI頂級黃鑽與鑽石項鍊、頂級黃鑽與鑽石垂墜耳環、頂級黃鑽與鑽石戒指、頂級鑽石戒指出席第93屆奧斯卡金像獎。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌代言人Zendaya配戴BVLGARI頂級黃鑽與鑽石項鍊、頂級黃鑽與鑽石垂墜耳環、頂級黃鑽與鑽石戒指、頂級鑽石戒指出席第93屆奧斯卡金像獎。圖／寶格麗提供
Amanda Seyfried配戴黃鑽與鑽石珠寶珠寶出席第93屆奧斯卡金像獎紅毯。圖／取自IG @giorgioarmani
Amanda Seyfried配戴黃鑽與鑽石珠寶珠寶出席第93屆奧斯卡金像獎紅毯。圖／取自IG @giorgioarmani
Andra Day配戴Tiffany黃鑽與鑽石珠寶珠寶出席第93屆奧斯卡金像獎紅毯。圖／取自IG @verawanggang
Andra Day配戴Tiffany黃鑽與鑽石珠寶珠寶出席第93屆奧斯卡金像獎紅毯。圖／取自IG @verawanggang
Amanda Seyfried配戴Forevermark的黃鑽戒指。圖／取自IG @forevermark
Amanda Seyfried配戴Forevermark的黃鑽戒指。圖／取自IG @forevermark
Amanda Seyfried配戴Forevermark的黃鑽耳環。圖／取自IG @forevermark
Amanda Seyfried配戴Forevermark的黃鑽耳環。圖／取自IG @forevermark
Andra Day配戴Tiffany黃鑽與鑽石珠寶珠寶出席第93屆奧斯卡金像獎紅毯。圖／取自IG @verawanggang
Andra Day配戴Tiffany黃鑽與鑽石珠寶珠寶出席第93屆奧斯卡金像獎紅毯。圖／取自IG @verawanggang
Zendaya配戴的BVLGARI頂級黃鑽與鑽石項鍊，價格店洽。圖／寶格麗提供
Zendaya配戴的BVLGARI頂級黃鑽與鑽石項鍊，價格店洽。圖／寶格麗提供
Zendaya配戴的BVLGARI 頂級黃鑽與鑽石戒指，價格店洽。圖／寶格麗提供
Zendaya配戴的BVLGARI 頂級黃鑽與鑽石戒指，價格店洽。圖／寶格麗提供

珠寶 Tiffany 鑽石 奧斯卡

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