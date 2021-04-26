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「五國聯軍」威士忌AO碧來了！ 台灣免稅通路上市

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
AO碧是世界上第一款使用5大威士忌產國的原酒，所調和而成的調和威士忌。圖／賓三得利提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
AO碧是世界上第一款使用5大威士忌產國的原酒，所調和而成的調和威士忌。圖／賓三得利提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

「五國聯軍」威士忌碧（AO）來了！由賓三得利（Beam Suntory）所推出的碧（AO）世界威士忌，是世界上第一款使用五大威士忌產國的原酒，所調和而成的調和威士忌。目前碧（AO）已於全球免稅通路推出，台灣由昇恆昌首發限量上市，並在昇恆昌内湖旗艦店舉辦抽獎活動，只要購買一支就能參加抽獎，獎項有黑白金賓酒款等，數量有限，送完為止。

「AO」在日文中的意思就是「藍色」，酒瓶刻意採用5角型特殊設計，象徵使用來自5個國家的威士忌融合而成。酒標青藍底色上類似書法筆觸的金色「AO」兩個英文字母，來自日本書法大師荻野丹雪，象徵這款威士忌是傳統與創新並蓄。

碧（AO）威士忌瓶中的酒液，分別來自蘇格蘭、愛爾蘭、美國、加拿大和日本5個國家，酒廠則包括ARDMORE、GLEN GARIOCH、COOLEY、JIM BEAM、ALBERTA、山崎與白州。

在來自多國的威士忌調和下，碧（AO）的酒色略為深厚，帶有閃耀的琥珀金色，風格細膩而優雅，風味甜美滑順。香草、水果及香料的風味十分明顯，搭配上輕柔的煙燻及木質香氣，尾韻飽滿而醇厚，整體風格平衡且優雅，可以純飲也可以加冰塊飲用。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

AO碧由三得利威士忌首席調酒師福與伸二操刀。圖／賓三得利提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
AO碧由三得利威士忌首席調酒師福與伸二操刀。圖／賓三得利提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
AO碧酒瓶為5角型特殊設計，象徵來自5個國家的威士忌融合而成。圖／賓三得利提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
AO碧酒瓶為5角型特殊設計，象徵來自5個國家的威士忌融合而成。圖／賓三得利提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
書法筆觸的金色AO兩個英文字母，出自日本書法大師荻野丹雪。圖／賓三得利提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
書法筆觸的金色AO兩個英文字母，出自日本書法大師荻野丹雪。圖／賓三得利提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

日本 愛爾蘭 加拿大

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