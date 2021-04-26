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媽媽名字有「芬雪」免費送蛋糕！八月堂「6入88折」
為了寵愛媽媽們，創達國際旗下的「八月堂」、「PERFEPAN」各自推出一系列優惠活動。八月堂推出「法芙娜馬卡龍可頌」限定產品，還有6入88折、加贈買1送1券的限時優惠。另外姓名為「芬雪」的媽媽，則可免費獲得PERFEPAN芬雪蛋糕，並還有羅宋、曲奇的禮盒優惠。
八月堂此次推出的「法芙娜馬卡龍可頌」，使用法國法芙娜黑巧克力作為餡料，透過可頌搭配巧克力醬的組合，帶來苦甜成熟的風味，每顆59元。即日起至5月9日期間，凡購買母親節可頌禮盒，可享任選6入88折的優惠，並加送「買1送1券」1張，還會附上母親節限定吊牌卡片，讓民眾寫下對媽媽的感謝與愛意。
提供有芬雪蛋糕、羅宋等品項的「PERFEPAN完美羅宋製造所」在5月1日至5月9日期間，推出姓名對對碰活動。只要名字為「芬雪」的媽媽，就可以免費獲得價值268元的「芬雪蛋糕6入禮盒」（限同字、同順序）；若有任一字（同音可）或順序不同，則可享9折優惠。另外即日起至5月9日期間，招牌海鹽羅宋4入原價340元，優惠價289元；完美奶油曲奇任選2盒630元、任3盒935元。
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