雨天不狼狽必備神器！ROLLS瞬間捲收傘好評升級 更輕、更俐落

近期全台水情告急，盼接下來的梅雨鋒面能緩解乾涸的水庫。雖期待梅雨季帶來更多降雨，悶熱濕黏、不穩定的天氣型態仍造成許多生活上的不便利，不僅要注意居家防潮防霉，外出更要隨身攜帶雨具；隨著這波降雨，傘具、雨衣、防水鞋等雨天配件紛紛推陳出新，正是消費者添購裝備的好時機。

圖／有.設計uDesign提供

根據網路調查結果，收傘費力、傘面不易整平、傘面大小與重量難以取捨，是消費者在選擇自動折傘時最常遇到的問題。台灣團隊ROLLS在2019年推出第一代「瞬間捲收傘」，於募資平台創下募資金額超過1,600萬、11,000名贊助者支持的好口碑；為了創造更符合消費者期待的完美雨傘，蒐集使用者反饋、調整改良，歷時兩年研發出更輕盈便攜的「ROLLS瞬間捲收傘2.0」。

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全新升級的ROLLS 2.0延續一代「一鍵回彈、快速捲收」的最大優勢，超潑水傘面輕甩即乾，按下收傘鍵自動收到底，一氣呵成輕鬆不費力，再也不用擔心中柱回彈、壓不下去的尷尬情境，收傘動作流暢、俐落，雨天穿梭更從容且優雅；擁有台灣專利的獨家傘布設計，改善一般折傘皺摺膨起、難以收整齊的情形，利用專利貼片讓傘收束時維持平整，不需再花費時間手動整理傘布，2.0更針對黏合技術及貼片質感再升級，並於傘套外層加入指扣設計，方便快速抽出雨傘使用。