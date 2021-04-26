雨天不狼狽必備神器！ROLLS瞬間捲收傘好評升級

梅雨季可望帶來更多降雨，但不穩定的天氣型態仍造成許多生活上的不便利，根據調查，收傘費力、傘面不易整平、傘面大小與重量難以取捨，是消費者在選擇自動折傘時最常遇到的問題。台灣團隊ROLLS歷時兩年，蒐集使用者反饋、調整改良，研發出更輕盈便攜的「ROLLS瞬間捲收傘2.0」，並限時推出超早鳥優惠。

台灣團隊ROLLS在2019年推出第一代「瞬間捲收傘」，並於募資平台創下募資金額超過1,600萬、11,000名贊助者支持的好口碑；全新升級的ROLLS 2.0延續一代「一鍵回彈、快速捲收」的最大優勢，超潑水傘面輕甩即乾，按下收傘鍵自動收到底，一氣呵成輕鬆不費力，再也不用擔心中柱回彈、壓不下去的尷尬情境，收傘動作流暢、俐落，雨天穿梭更從容且優雅。

此外，擁有台灣專利的獨家傘布設計，改善一般折傘皺摺膨起、難以收整齊的情形，利用專利貼片讓傘收束時維持平整，不需再花費時間手動整理傘布，2.0更針對黏合技術及貼片質感再升級，並於傘套外層加入指扣設計，方便快速抽出雨傘使用。另外，材質優化後較一代減輕26%的輕量化設計，大幅提升實用與便利性，對於講求效率的通勤上班族或學生，不但可滿足從室外進到室內、俐落收傘的一般日常需求，輕量版的ROLLS 2.0瞬收傘隨身攜帶也不會感到負擔。

「ROLLS瞬間捲收傘2.0」將於4月27日在嘖嘖募資平台開跑，推出限時72小時超超早鳥優惠980元。更多產品資訊請至嘖嘖官網查詢。