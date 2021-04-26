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涼夏的日式手作點心／看了透心涼 視覺系酸甜柑橙果凍

聯合報 / 台灣廣廈／宇佐美桂子、高根幸子 著
以柑橘外皮作為容器的冰涼果凍，外形帶給人十足的視覺享受。圖／蘋果屋出版社 提供
以柑橘外皮作為容器的冰涼果凍，外形帶給人十足的視覺享受。圖／蘋果屋出版社 提供

以柑橘外皮作為容器的冰涼果凍，外形帶給人十足的視覺享受。圖／蘋果屋出版社 提供
以柑橘外皮作為容器的冰涼果凍，外形帶給人十足的視覺享受。圖／蘋果屋出版社 提供

【涼夏的日式手作點心：柑橙果凍】

以柑橘外皮作為容器的冰涼果凍，外形帶給人十足的視覺享受。

濃濃的水果味，搭配外皮微微的苦味，是這道點心最吸引人之處。

涼夏的日式手作點心：柑橙果凍。圖／蘋果屋出版社 提供
涼夏的日式手作點心：柑橙果凍。圖／蘋果屋出版社 提供

● 材料（2個）

寒天條 4g

水 230cc

細砂糖 150g

柑橘 2個

水麥芽 40g

仔細地將果肉挖出來，並避免破壞切口及外皮。圖／蘋果屋出版社 提供
仔細地將果肉挖出來，並避免破壞切口及外皮。圖／蘋果屋出版社 提供
寒天煮化後加入細砂糖煮至溶解，並於沸騰後撈取浮沫。圖／蘋果屋出版社 提供
寒天煮化後加入細砂糖煮至溶解，並於沸騰後撈取浮沫。圖／蘋果屋出版社 提供
將篩網事先鋪好紗布並架在不鏽鋼盆上，一邊過篩一邊倒入鋼盆。圖／蘋果屋出版社 提供
將篩網事先鋪好紗布並架在不鏽鋼盆上，一邊過篩一邊倒入鋼盆。圖／蘋果屋出版社 提供
倒入果汁並攪拌均勻。圖／蘋果屋出版社 提供
倒入果汁並攪拌均勻。圖／蘋果屋出版社 提供

● 前置準備

寒天條要先以大量的水浸泡8小時以上備用。

寒天溶液在常溫下即可定型。若能事先備好所有的材料與工具，製作這道點心時就不會手忙腳亂。

● 作法

1. 柑橘充分洗淨後，把要作為上蓋的部分小心地切下，接著仔細地將果肉挖出來，並避免破壞切口及外皮。

2. 將果肉搾成果汁並過篩，留下200cc備用。

3. 將水倒入已取出果肉的外皮以去除殘渣。

＊可在將水倒入後，靜置約10～15分鐘。靜置的這段時間可先進行其他程序。

4. 將事先浸泡的寒天條取出擰乾後，用手撕成小塊放入鍋中，加水開中火熬煮。煮到沸騰後將爐火調小，用刮刀攪拌鍋中的寒天使其溶解。

＊約熬煮5分鐘左右，若使用刮刀過度攪拌，寒天會不易溶解，這點請特別小心。

5. 寒天煮化後加入細砂糖煮至溶解，並於沸騰後撈取浮沫。關掉爐火，拌入水麥芽。

＊若寒天未煮化便加入細砂糖，會使寒天無法完全溶解。

6. 將篩網事先鋪好紗布並架在不鏽鋼盆上，將步驟5的成品一邊過篩一邊倒入鋼盆中。

7. 將步驟6的鋼盆放在加了水的另一個鋼盆中，使寒天溶液降溫即可。

8. 待降溫後便倒入步驟2的果汁並攪拌均勻。

9. 將步驟8的果汁寒天溶液倒入量杯，然後再由量杯倒入已充分擦乾水分的柑橘外皮中。常溫下冷卻後再放入冰箱冷藏凝固，待要享用時再切片。

＊倒入寒天溶液時，高度可到橙橘外皮的切口邊緣，因寒天溶液凝固後高度會再往下降一些。

【以上摘文選自《定格超圖解，不甜不膩の手作日式甜點（暢銷典藏版）》、作者：宇佐美桂子、高根幸子、譯者：劉芳英、圖文提供：蘋果屋出版社】

書名／《定格超圖解，不甜不膩の手作日式甜點（暢銷典藏版）》、作者／宇佐美桂子、高根幸子、譯者／劉芳英、圖／蘋果屋出版社 提供
書名／《定格超圖解，不甜不膩の手作日式甜點（暢銷典藏版）》、作者／宇佐美桂子、高根幸子、譯者／劉芳英、圖／蘋果屋出版社 提供

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