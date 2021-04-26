涼夏的日式手作點心／平底鍋也可以！午茶就吃銅鑼燒
【涼夏的日式手作點心：銅鑼燒】
在眾多的手作點心之中，銅鑼燒絕對是最經典的一道日式點心。柔軟濃稠的顆粒紅豆餡，和濕潤的餅皮互相融合，搭配爽口的茶飲，口感清新不甜膩。真是難以抗拒的誘惑。
● 材料（約15個）
蛋 3個
上白糖 170g
蜂蜜 25g
小蘇打粉 2g
低筋麵粉 200g
水 80cc
顆粒紅豆餡 450g
沙拉油 適量
● 前置準備
把蛋置於常溫下備用。
上白糖和低筋麵粉須事先過篩備用。
● 作法
1. 顆粒紅豆餡若太硬，可額外加入適量的水並開火熬煮，必須一直加水熬煮到內餡稍稍有些濃稠為止，接著將內餡撥鬆後倒入平盤內放涼。
＊若將熱騰騰的顆粒紅豆餡直接包上保鮮膜放涼，可防止餡料因水分流失而變硬。
2. 在不鏽鋼盆內打入3個蛋後以打泡器打散。加入上白糖充分攪拌混合，要小心別過度攪拌，接著再加入蜂蜜並攪拌均勻即可。
＊若上白糖不易溶解，可以稍稍隔水加熱一下。
3. 從事先備好的水中取少量的水，分次倒入碗中以溶解小蘇打粉，充分攪拌溶解後，倒入步驟2的蛋液中。
4. 低筋麵粉與水各取三分之一倒入步驟3的蛋液中，並以打泡器攪拌均勻。接著，再次加入相同分量的水與低筋麵粉並充分攪拌以避免結塊，必須攪拌到看不見粉末為止，最後再將剩餘的水和低筋麵粉全部加進去拌勻。
5. 覆蓋上保鮮膜，在常溫下靜置30分鐘左右，讓麵糊鬆弛。
6. 電烤盤加熱至180～200℃左右，並在烤盤上抹一層薄薄地沙拉油。若烤盤夠熱，則以圓形湯匙的器具舀起麵糊倒在烤盤上時，麵糊會自然散開成相似大小的圓形，然後蓋上蓋子。
＊家裡沒有電烤盤的人，可用平底鍋取代。
＊可以先以少量的麵糊試烤，再依情況調整火候及麵糊的用量。
＊若麵糊的落點能夠一直維持在圓的中心，就能烤出漂亮的圓形餅皮。
＊麵糊鬆弛後或烘烤餅皮時，若覺得麵糊太濃稠不夠滑順，可以加一些水調整濃稠度。
7. 等到餅皮的表面開始冒出小泡泡時，就翻面再烘烤10秒。
8. 將烤好的餅皮放到網架上放涼，並蓋上一塊乾布以避免餅皮變得乾硬。
9. 取兩枚大小相近的餅皮，其中一片抹上紅豆餡，再放上另一片即為成品。
【以上摘文選自《定格超圖解，不甜不膩の手作日式甜點（暢銷典藏版）》、作者：宇佐美桂子、高根幸子、譯者：劉芳英、圖文提供：蘋果屋出版社】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言