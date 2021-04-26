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涼夏的日式手作點心／平底鍋也可以！午茶就吃銅鑼燒

聯合報 / 台灣廣廈／宇佐美桂子、高根幸子 著
夏日午茶想吃的銅鑼燒，輕鬆就能完成。圖／蘋果屋出版社 提供
夏日午茶想吃的銅鑼燒，輕鬆就能完成。圖／蘋果屋出版社 提供

【涼夏的日式手作點心：銅鑼燒】

在眾多的手作點心之中，銅鑼燒絕對是最經典的一道日式點心。柔軟濃稠的顆粒紅豆餡，和濕潤的餅皮互相融合，搭配爽口的茶飲，口感清新不甜膩。真是難以抗拒的誘惑。

日式手作點心：銅鑼燒。圖／蘋果屋出版社 提供
日式手作點心：銅鑼燒。圖／蘋果屋出版社 提供
抹上紅豆餡。圖／蘋果屋出版社 提供
抹上紅豆餡。圖／蘋果屋出版社 提供

● 材料（約15個）

蛋 3個

上白糖 170g

蜂蜜 25g

小蘇打粉 2g

低筋麵粉 200g

水 80cc

顆粒紅豆餡 450g

沙拉油 適量

● 前置準備

把蛋置於常溫下備用。

上白糖和低筋麵粉須事先過篩備用。

以打泡器攪拌均勻。圖／蘋果屋出版社 提供
以打泡器攪拌均勻。圖／蘋果屋出版社 提供
覆蓋上保鮮膜，在常溫下靜置30分鐘左右。圖／蘋果屋出版社 提供
覆蓋上保鮮膜，在常溫下靜置30分鐘左右。圖／蘋果屋出版社 提供
家裡沒有電烤盤的人，可用平底鍋。圖／蘋果屋出版社 提供
家裡沒有電烤盤的人，可用平底鍋。圖／蘋果屋出版社 提供
輕鬆烤出漂亮的圓形。圖／蘋果屋出版社 提供
輕鬆烤出漂亮的圓形。圖／蘋果屋出版社 提供

● 作法

1. 顆粒紅豆餡若太硬，可額外加入適量的水並開火熬煮，必須一直加水熬煮到內餡稍稍有些濃稠為止，接著將內餡撥鬆後倒入平盤內放涼。

＊若將熱騰騰的顆粒紅豆餡直接包上保鮮膜放涼，可防止餡料因水分流失而變硬。

2. 在不鏽鋼盆內打入3個蛋後以打泡器打散。加入上白糖充分攪拌混合，要小心別過度攪拌，接著再加入蜂蜜並攪拌均勻即可。

＊若上白糖不易溶解，可以稍稍隔水加熱一下。

3. 從事先備好的水中取少量的水，分次倒入碗中以溶解小蘇打粉，充分攪拌溶解後，倒入步驟2的蛋液中。

4. 低筋麵粉與水各取三分之一倒入步驟3的蛋液中，並以打泡器攪拌均勻。接著，再次加入相同分量的水與低筋麵粉並充分攪拌以避免結塊，必須攪拌到看不見粉末為止，最後再將剩餘的水和低筋麵粉全部加進去拌勻。

5. 覆蓋上保鮮膜，在常溫下靜置30分鐘左右，讓麵糊鬆弛。

6. 電烤盤加熱至180～200℃左右，並在烤盤上抹一層薄薄地沙拉油。若烤盤夠熱，則以圓形湯匙的器具舀起麵糊倒在烤盤上時，麵糊會自然散開成相似大小的圓形，然後蓋上蓋子。

＊家裡沒有電烤盤的人，可用平底鍋取代。

＊可以先以少量的麵糊試烤，再依情況調整火候及麵糊的用量。

＊若麵糊的落點能夠一直維持在圓的中心，就能烤出漂亮的圓形餅皮。

＊麵糊鬆弛後或烘烤餅皮時，若覺得麵糊太濃稠不夠滑順，可以加一些水調整濃稠度。

7. 等到餅皮的表面開始冒出小泡泡時，就翻面再烘烤10秒。

8. 將烤好的餅皮放到網架上放涼，並蓋上一塊乾布以避免餅皮變得乾硬。

9. 取兩枚大小相近的餅皮，其中一片抹上紅豆餡，再放上另一片即為成品。

將烤好的餅皮放到網架上放涼。圖／蘋果屋出版社 提供
將烤好的餅皮放到網架上放涼。圖／蘋果屋出版社 提供

【以上摘文選自《定格超圖解，不甜不膩の手作日式甜點（暢銷典藏版）》、作者：宇佐美桂子、高根幸子、譯者：劉芳英、圖文提供：蘋果屋出版社】

書名／《定格超圖解，不甜不膩の手作日式甜點（暢銷典藏版）》、作者／宇佐美桂子、高根幸子、譯者／劉芳英、圖／蘋果屋出版社 提供
書名／《定格超圖解，不甜不膩の手作日式甜點（暢銷典藏版）》、作者／宇佐美桂子、高根幸子、譯者／劉芳英、圖／蘋果屋出版社 提供

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