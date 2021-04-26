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獨家「極葡萄生吐司」！嵜本進駐板橋 買抹醬送座墊

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
板橋大遠百店限定的「極葡萄生吐司」（右）與「極生紅豆吐司」。記者陳睿中／攝影
板橋大遠百店限定的「極葡萄生吐司」（右）與「極生紅豆吐司」。記者陳睿中／攝影

來自日本的生吐司「嵜本」（SAKImotoBakery），將於4月28日正式於板橋大遠百開設新北首間門市，同時也是在台第4間、座位數最多的分店。店內除了提供經典的生吐司、抹醬產品之外，還會獨家推出「極葡萄生吐司」，增添消費者的新選擇。為慶祝新店登場，開幕當日購買4瓶抹醬，就可贈送「QSHION聯名好吃懶座座墊」。隨著登台滿週年，全台門市還有消費滿額送冰淇淋、抽獎送BALMUDA The Toaster蒸氣烤麵包機等系列活動。

自2020年4月登台的嵜本，源自大阪，乃是日本知名的生吐司品牌，目前在日本共有26間店舖，台灣、香港等地亦有分店。即將開幕的板橋大遠百店以以六本木Midtown中城設計為概念，並透過原木櫃、暮色水泥牆面、綠意植栽等元素，以及獨特的中島櫃設計吧檯區，帶來宛若日式雜貨市集的用餐體驗，店內共設有66席座位，數量乃是在台所有分店之最。

板橋大遠百店同樣提供招牌的「極美自然吐司」、「極生奶油牛奶吐司」以及15種風味各異的果醬與抹醬。另外在5月2日起，每週日限量供應獨家「極葡萄生吐司」。此款口味是唯一含有雞蛋成份的生吐司，並透過48小時低溫發酵，增添小麥香氣；餡料則使用經法國蘭姆酒浸漬處理的智利大葡萄乾，帶有圓潤的果香與蘭姆酒香氣，每條300元，單片130元。

除此之外，自4月30日起，全台門市也會新推出「極紅豆生吐司」，選用已有120餘年歷史的日本井村屋紅豆製作成紅豆餡料，讓吐司充滿甘甜溫醇的豆香，每條360元。另外嵜本也與WAT攜手，以店內的水果果醬為基礎，推出「電氣石檸檬野薑花雞尾酒」以及「寶石覆盆子伯爵雞尾酒」2款瓶裝雞尾酒，帶來浪漫的微醺滋味，每罐250元。

為慶祝新店開幕與登台一週年，板橋大遠百店於4月28日開幕當天，消費4瓶果醬或抹醬，即可獲得價值1,600元的「QSHION聯名好吃懶座座墊」1個。另外針對全台門市，即日起內用消費滿300元或購買任款果醬，即贈送價值75元的「Seasonal selection ice cream」1杯；自4月28日起，消費並參與社群平台互動，就有機會抽中價值7,990元的「BALMUDA The Toaster蒸氣烤麵包機」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

嵜本板橋大遠百店將於4月28日正式開幕。記者陳睿中／攝影
嵜本板橋大遠百店將於4月28日正式開幕。記者陳睿中／攝影
為慶祝新店開幕，購買4罐抹醬，就可獲得「QSHION聯名好吃懶座座墊」。圖／嵜本提供
為慶祝新店開幕，購買4罐抹醬，就可獲得「QSHION聯名好吃懶座座墊」。圖／嵜本提供
嵜本提供有生吐司搭配自選抹醬的套餐組合。記者陳睿中／攝影
嵜本提供有生吐司搭配自選抹醬的套餐組合。記者陳睿中／攝影
嵜本板橋大遠百店共有66席座位，乃是全台座位數最多的門市。記者陳睿中／攝影
嵜本板橋大遠百店共有66席座位，乃是全台座位數最多的門市。記者陳睿中／攝影
嵜本攜手WAT，推出「電氣石檸檬野薑花雞尾酒」以及「寶石覆盆子伯爵雞尾酒」，每罐250元。記者陳睿中／攝影
嵜本攜手WAT，推出「電氣石檸檬野薑花雞尾酒」以及「寶石覆盆子伯爵雞尾酒」，每罐250元。記者陳睿中／攝影
嵜本店內供應有15款風格各異的抹醬與果醬。記者陳睿中／攝影
嵜本店內供應有15款風格各異的抹醬與果醬。記者陳睿中／攝影
大遠百店同樣供應有單片吐司供民眾挑選。記者陳睿中／攝影
大遠百店同樣供應有單片吐司供民眾挑選。記者陳睿中／攝影

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