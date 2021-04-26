就是要性感露腰、金銀紅色 第93屆奧斯卡紅毯趨勢統整
第93屆奧斯卡頒獎典禮受新冠肺炎疫情影響決定延期舉行後，終於盛大登場。作為全球矚目的電影圈年度要事，與會明星的紅毯造型年年都是焦點之一。在各界經歷了一年多的停擺、重啟後，紅毯上的衣著也反映出現況，不見濃厚奢華貴氣，反而是以簡單的重點細節穿出隆重感。女星偏愛露腰、深V剪裁的禮服，色調以金屬色系和大紅色為主。
瑪格羅比以香奈兒2019秋冬高級訂製服現身，細肩禮服上滿滿的銀色亮片花朵，搭配低馬尾造型看來慵懶優雅。凱莉墨里根的Valentino 2021春夏高級訂製金色亮片露腰禮服很有「小金人獎座」的既視感，由無數金色亮片緊密排列組成的細節也非常精緻。同樣選穿Valentino訂製露邀裝的Zendaya，則以亮黃色飄逸look帶來一絲度假風情。安德拉戴的Vera Wang金色禮服，斜角度中空設計搭配若隱若現的裙擺，格外性感火辣。另外像是凡妮莎寇比，也選擇Gucci的簡約風露腰禮服典雅登場。
亞曼達塞佛瑞穿上大紅色烏干紗Armani 2021春夏高級訂製禮服出席，這件衣服當初在秀場上展演的是帶點神祕感的寶藍色，換成大紅色反而注滿熱情，也增添艷麗明媚的女人味。瑞絲薇絲朋的Dior 2021秋冬紅色垂墜扭結設計禮服，像是希臘女神的現代化身。韓國女星韓藝璃穿上Louis Vuitton的紅色排釦高領削肩晚宴洋裝展現超強氣場，薇拉戴維絲和蕾吉娜金恩，則是紛紛以Alexander McQueen和Louis Vuitton的雕花、訂製公爵夫人緞質羽扇蓬袖禮服穿出繁複裝飾魅力。穿Louis Vuitton訂製白色絹網緞面洋裝的瑪麗亞巴卡洛娃，很像一尊夢幻甜美的娃娃。
今年備受關注的韓國女星尹汝貞，以Marmar Halim鴨藍色訂製款禮服現身，兩個口袋的設計更顯年輕有型。葛倫克蘿絲的Armani寶藍色特別訂製款長袖禮服，則是運用細碎亮片裝點低調華麗並搭上絨布褲裝和手套，俐落中不失貴氣優雅。
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