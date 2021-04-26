萊爾富機會命運券穩賺不賠人人有獎 300元抽MacBook
前兩波沒跟上的民眾注意了！萊爾富「機會命運券」重磅再升級，3.0版訴求「頭獎貴1倍、獎項多1倍、中獎機率4倍」，數量也增加到140萬份，包含100元的「機會券」100萬份及300元的「命運券」40萬份，穩賺不賠的超值玩法讓精打細算的民眾趨之若鶩，前兩波推出都快速完銷。
即日起至5月18日止，於全台萊爾富門市櫃台選擇海報上的100元「機會券」或300元「命運券」，完成結帳後會由收銀機出一張小白單，內容包含「一般版」與「大獎版」兩種形式。100元機會券及300元命運券的「一般版」分別內含一組「熱銷商品」的兌換條碼，或101元、310元的「萊爾富購物金」供民眾二擇一使用。
「大獎版」券面上則會立即出現超值大獎的獎項，機會券最大獎有iPhone 12 Pro 128GB、五星澎湖三天兩夜遊、iPad 8 128G、AirPods 2、200元萊爾富購物金共5種大獎；命運券的大獎則更豪華，包含MacBook Pro、五星澎湖三天兩夜遊、Roborock石頭掃地機器人E4、iPad 8 128GB、Apple Watch Series 6、Switch主機+健身環組、ViewSonic24型VA護眼螢幕、聲寶14吋機械式立扇、ikiiki伊崎無線除濕機、Panasonic奈米水離子吹風機、500元萊爾富購物金，共有12種大獎等著民眾來試手氣。
同期間萊爾富也推出「Hi-Life VIP」APP會員獨享的抽獎活動，會員每日可至APP內的「萊玩遊戲」頁面免費抽Hi點1次，中獎率百分之百，最大獎送10萬Hi點（價值500元），每週三參加「萊玩遊戲」還能參加「終極抽獎」，會員有機會抽到WeMo Scooter一週免費騎、品牌水霧小電扇或小時租9.5折序號、漢堡王國王快訂滿額購物金100元或統一陽光系列指定豆米漿免費飲品一瓶等好禮；除此之外，活動期間內只要參加一次「萊玩遊戲」抽獎，每位會員都能獲得漢堡王及WeMo Scooter的好康優惠，人人有獎。
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