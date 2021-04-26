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全家「好生凍生鮮集市」首創冷凍店到店 千件商品運費均一價99元

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
全家「好生凍生鮮集市」將於4月28日正式開站，商城集結超過30家廠商、近千個商品，涵蓋中、日、美和南洋風味，主食、小吃到甜點等類型。圖／全家便利商店提供
全家「好生凍生鮮集市」將於4月28日正式開站，商城集結超過30家廠商、近千個商品，涵蓋中、日、美和南洋風味，主食、小吃到甜點等類型。圖／全家便利商店提供

疫情雖然帶來許多生活上的限制，但也促使線上購物、在家自煮風潮都更加蓬勃發展。根據未來流通研究所調查，2020年台灣生鮮及食品線上銷售金額高達862億，年成長超過2成。全家便利商店以「你家冰箱在全家」概念，推出全台第一個專營冷凍食品商城「好生凍生鮮集市」，網羅網購、餐廳名店等進駐，首創「冷凍店到店」服務，提供24小時、全台超過3,800店冷凍店取和店寄服務，賣家隨時可出貨、買家方便取貨，並享不限件數99元均一價運費，店家進駐冷凍商城零元即可開店。

「好生凍生鮮集市」將於4月28日正式開站，商城集結超過30家廠商、近千個商品，涵蓋中、日、美和南洋風味，主食、小吃到甜點等類型，消費者於平台下單後可於2～4天內於指定店舖取貨。適合購買次數頻繁、家戶人口數少的單身族、小家庭添購常備冷凍食品，不用等團購省運費，也不怕家中冷凍庫放不下。

全家E-Retail事業本部副本部長林志清表示，「好生凍生鮮集市」第一階段先邀請線上線下名店進駐開店，預計第三季將再擴大服務範疇，提供「好賣+」等自有電商開店平台內的小賣家，冷凍寄取件的服務。預估今年全家冷凍包裹件數可望倍增成長。

歡慶好生凍生鮮集市上線，4月28日至5月31日，每位新註冊會員將可獲得39元折價券；5月11日前註冊新會員，還可參加伊萊克斯手持式攪拌棒組抽獎活動。第二波5月12日至5月25日活動期間新會員除了可抽萬用家電外，5月12日至6月8日凡購物滿額1,200元即贈康寧陶瓷絢彩不沾鍋，數量有限，送完為止。

全家便利商店「好生凍生鮮集市」首創「冷凍店到店」服務，享不限件數99元均一價運費。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「好生凍生鮮集市」首創「冷凍店到店」服務，享不限件數99元均一價運費。圖／全家便利商店提供

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