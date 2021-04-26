全家「好生凍生鮮集市」首創冷凍店到店 千件商品運費均一價99元

疫情雖然帶來許多生活上的限制，但也促使線上購物、在家自煮風潮都更加蓬勃發展。根據未來流通研究所調查，2020年台灣生鮮及食品線上銷售金額高達862億，年成長超過2成。全家便利商店以「你家冰箱在全家」概念，推出全台第一個專營冷凍食品商城「好生凍生鮮集市」，網羅網購、餐廳名店等進駐，首創「冷凍店到店」服務，提供24小時、全台超過3,800店冷凍店取和店寄服務，賣家隨時可出貨、買家方便取貨，並享不限件數99元均一價運費，店家進駐冷凍商城零元即可開店。

「好生凍生鮮集市」將於4月28日正式開站，商城集結超過30家廠商、近千個商品，涵蓋中、日、美和南洋風味，主食、小吃到甜點等類型，消費者於平台下單後可於2～4天內於指定店舖取貨。適合購買次數頻繁、家戶人口數少的單身族、小家庭添購常備冷凍食品，不用等團購省運費，也不怕家中冷凍庫放不下。

全家E-Retail事業本部副本部長林志清表示，「好生凍生鮮集市」第一階段先邀請線上線下名店進駐開店，預計第三季將再擴大服務範疇，提供「好賣+」等自有電商開店平台內的小賣家，冷凍寄取件的服務。預估今年全家冷凍包裹件數可望倍增成長。