勞動節連假7-ELEVEN推CITY系列優惠 濃萃美式咖啡買10送10

迎接讓上班族最開心的勞動節假期，7-ELEVEN自4月29日至5月2日限時4天推出線上線下同慶「51勞動節開心花」活動，線下超過6,000家7-ELEVEN首度推出CITY全系列品項任選兩杯8折、三杯7折超值好友分享價外，更精選禮盒、泡麵、鮮乳、茶飲、零食等超過7,000項暢銷與新上市商品推第二件6折，還有16項指定人氣母親節蛋糕與甜點優惠價預購，以上商品結帳時還可選用「2021春遊隨取卡福袋」支付同享優惠，也可選用6大銀行信用卡結帳，可享滿550元立折50元、會員滿500元再加贈50點OPEN POINT，迎接繳稅季前夕快到7-ELEVEN補貨省一波。

線上OPEN POINT APP行動隨時取同步推出「51勞動節開心花」活動慰勞工，自4月29日至5月2日，精選CITY系列3款人氣飲品：CITY CAFE特大杯美式、CITY CAFE特大杯拿鐵、CITY TEA現萃茶一顆檸檬青茶，推出同品項超值優惠組合價510元，CITY CAFE濃萃美式咖啡更推出同品項買10杯送10杯爆殺組合，最高現省500元。此外，4月30日為「國際珍珠奶茶日」，OPEN POINT APP行動隨時取加碼推出單日限定2萬組的CITY PEARL黑糖珍珠撞奶（冰/熱）同品項9杯430元（原價540元），51連假過後的週一精品咖啡日，5月3日起一連3天CITY PRIMA精品拿鐵（冰/熱）同品項10杯500元，現省400元。

即日起至6月15日期間，精品咖啡CITY PRIMA更跨界與KKBOX合作推聯名杯套，掃描杯套上QRcode就能進入KKBOX線上KKCafe虛擬咖啡廳，隨時享受精選特調音樂。即日起於3,300家7-ELEVEN門市購買CITY PRIMA精品咖啡即可免費索取活動杯套，掃Qrcode享受特調音樂後免費註冊KKBOX會員，還可參加抽獎活動、人人有獎，有機會免費獲得1杯精品咖啡或買1送1等優惠。