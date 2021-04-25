乾杯3餐廳吃母親節大餐！還有「和牛＋烤爐」限量組

母親節將至，乾杯集團集結旗下乾杯、老乾杯、和牛47與乾杯超市電商，推出一系列母親節方案，不僅有多種套餐選擇，適合帶著媽媽出門用餐，也有「和牛燒肉＋電烤盤」的聯名組合禮包，讓家人們可以跟著媽媽一起在家烤肉，共度母親節時光。

提供和牛燒肉懷石的「和牛47」，在5月7日至5月9日期間，推出母親節限定「春馨套餐」，內含有「A5日本和牛極選菲力牛排」，或是可加價升級「夏多布里昂牛排」。套餐中也提供特選和牛&海膽月見醬、和牛生牛肉三種盛合、松露鴨肝炊飯等內容，最後再以酒粕巧克力布朗尼劃下句點，每人5,200元。

「老乾杯」於4月29日至5月9日推出母親節限定「豪牛套餐」，集結老乾杯招牌餐點，包含綴上金箔的雲丹和牛壽司、特選和牛姿切燒、限定熟成冷藏牛舌、名物紛雪燒、上等牛五花、角切、本日和牛牛排等7款和牛料理，並含天然虎蝦、軟絲燒海鮮雙拼，並附上玉米茶碗蒸、蟹肉酪梨有機嫩葉沙拉，以及小鮑魚炊飯與甜點酒粕可麗露，每位2,260元，最低雙人起。

歡樂路線的「乾杯」自4月29日至5月9日為媽咪準備「元氣大餐」。提供帶有75%日本和牛血統的F2澳洲和牛，包含鹽蔥燒、牛五花、上等牛五花、上等和牛角切，以及澳洲穀飼牛舌與西班牙Bellota伊比利豬梅花豬與霜降豬肉，醬油奶油雞腿肉、草蝦、鮭魚下巴等10種海陸食材與其他配菜，雙人1,980元、3人2,980元。