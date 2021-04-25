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4人同行88折、6人78折！「有之和牛」6號店插旗台中
築間餐飲集團旗下鍋物吃到飽「有之和牛」繼於台北、台中、新北、桃園等地開設分店後，將於5月7日再於台中開設「松竹店」，為慶祝新店開幕，開幕首8天可享「4人同行88折、6人同行78折」的慶祝優惠。
以火鍋起家的築間餐飲集團，目前旗下共有築間幸福鍋物、燒肉Smile、有之和牛、日暮裏鍋物、本格和牛、杉本黑毛和牛一頭切等多個餐飲品牌。其中「有之和牛」主打和牛火鍋吃到飽，湯底有和風鮭魚味噌、老熬牛骨、麻辣奶香等多種選擇，肉品則提供日本特選和牛、澳洲熟成和牛、美國Prime和牛，以及安心究好豬、現流雞腿肉等品項，還有70種以上的蔬菜、鍋料、熟食與甜品，依照肉品內容，每人538～1,680元起。
有之和牛自2020年於台北信義區開設首間門市，後又再於台中文心商圈、大里、板橋與中壢開設門市。即將於5月7日開幕的台中松竹店，距離松竹捷運站約5～8分鐘路程，佔地110坪，並設有155席座位，乃是該品牌的第6間分店。為慶祝新店開幕，5月7日至5月14日期間，可享4人同行88折、6人同行78折的限時優惠，讓民眾大啖一番。
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