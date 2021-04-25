4人同行88折、6人78折！「有之和牛」6號店插旗台中

築間餐飲集團旗下鍋物吃到飽「有之和牛」繼於台北、台中、新北、桃園等地開設分店後，將於5月7日再於台中開設「松竹店」，為慶祝新店開幕，開幕首8天可享「4人同行88折、6人同行78折」的慶祝優惠。

以火鍋起家的築間餐飲集團，目前旗下共有築間幸福鍋物、燒肉Smile、有之和牛、日暮裏鍋物、本格和牛、杉本黑毛和牛一頭切等多個餐飲品牌。其中「有之和牛」主打和牛火鍋吃到飽，湯底有和風鮭魚味噌、老熬牛骨、麻辣奶香等多種選擇，肉品則提供日本特選和牛、澳洲熟成和牛、美國Prime和牛，以及安心究好豬、現流雞腿肉等品項，還有70種以上的蔬菜、鍋料、熟食與甜品，依照肉品內容，每人538～1,680元起。