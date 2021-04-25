個人新品牌才剛推出 浪凡前設計師Alber Elbaz驚傳疑染新冠肺炎過世！

曾經擔任浪凡LANVIN創意總監的以色列設計師Alber Elbaz稍早驚傳離世消息！據WWD報導，他已於星期六在巴黎醫院過世，享年59歲，目前相關人士還未公布確切死因，但已有不少外媒指出疑似為COVID-19新冠肺炎。

Alber Elbaz曾在2001年至2015年擔任LANVIN創意總監，他在任的期間為LANVIN樹立了優雅浪漫又不失強悍女人味的風格。更曾與H&M聯名，掀起一陣搶購潮。2015年離開LANVIN後，陸續與Converse 、 LeSportsac等都有合作，更曾在2019年攜手TOD'S盛大推出聯名系列，當時消息一曝光也在社群上造成熱議，因為這是他沉寂好一陣子後再度打造的嶄新作品，格外令人期待。