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個人新品牌才剛推出 浪凡前設計師Alber Elbaz驚傳疑染新冠肺炎過世！

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
曾經擔任浪凡LANVIN創意總監的以色列設計師Alber Elbaz稍早驚傳離世消息！據WWD報導，他已於星期六在巴黎醫院過世，享年59歲。圖／聯合報資料照、品牌提供
曾經擔任浪凡LANVIN創意總監的以色列設計師Alber Elbaz稍早驚傳離世消息！據WWD報導，他已於星期六在巴黎醫院過世，享年59歲。圖／聯合報資料照、品牌提供

曾經擔任浪凡LANVIN創意總監的以色列設計師Alber Elbaz稍早驚傳離世消息！據WWD報導，他已於星期六在巴黎醫院過世，享年59歲，目前相關人士還未公布確切死因，但已有不少外媒指出疑似為COVID-19新冠肺炎。

Alber Elbaz曾在2001年至2015年擔任LANVIN創意總監，他在任的期間為LANVIN樹立了優雅浪漫又不失強悍女人味的風格。更曾與H&M聯名，掀起一陣搶購潮。2015年離開LANVIN後，陸續與Converse 、 LeSportsac等都有合作，更曾在2019年攜手TOD'S盛大推出聯名系列，當時消息一曝光也在社群上造成熱議，因為這是他沉寂好一陣子後再度打造的嶄新作品，格外令人期待。

本月初，Alber Elbaz才隆重介紹他個人即將推出的最新品牌AZ Factory，今年一月此品牌也曾正式加入巴黎高級訂製時裝周的官方時程。沒想到現在傳出他過世的消息，讓人不勝唏噓。目前關於他的確切死因還未公布。

本月初，Alber Elbaz才隆重介紹他個人即將推出的最新品牌AZ Factory，今年一月此品牌也曾正式加入巴黎高級訂製時裝周的官方時程。圖／AZ Factory提供
本月初，Alber Elbaz才隆重介紹他個人即將推出的最新品牌AZ Factory，今年一月此品牌也曾正式加入巴黎高級訂製時裝周的官方時程。圖／AZ Factory提供
本月初，Alber Elbaz才隆重介紹他個人即將推出的最新品牌AZ Factory，今年一月此品牌也曾正式加入巴黎高級訂製時裝周的官方時程。圖／AZ Factory提供
本月初，Alber Elbaz才隆重介紹他個人即將推出的最新品牌AZ Factory，今年一月此品牌也曾正式加入巴黎高級訂製時裝周的官方時程。圖／AZ Factory提供
Alber Elbaz曾在2019年攜手TOD'S推出聯名系列。圖／摘自IG
Alber Elbaz曾在2019年攜手TOD'S推出聯名系列。圖／摘自IG
Alber Elbaz曾在2019年攜手TOD'S推出聯名系列。圖／迪生提供
Alber Elbaz曾在2019年攜手TOD'S推出聯名系列。圖／迪生提供

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