李梅樹館春風和煦 台日師生畫筆飛揚

在三角湧弦樂團演奏「望春風」、「大稻埕的天光」聲中，三峽李梅樹紀念館小小展廳中冠蓋雲集，包括文化部政務次長李靜慧與台灣美術展覽界名家，都參與了【春風和煦——東京美術學校日臺師生作品展】，觀賞早年負笈上野東京美術學校臺籍畫家陳澄波、廖繼春、李梅樹與李石樵等人的作品。

春風化雨師生展

時值資深台籍畫家李梅樹120歲誕辰，李梅樹紀念館企劃4月24日開始2021「梅樹月」展覽與講座活動，展覽主題訂為「春風和煦——東京美術學校日臺師生作品展」，展出10位東京美術學校昔日師生共逾50件原作。

參展畫家包含與臺籍學生關係最密切的的該校日籍教師：藤島武二、岡田三郎助、田邊至，以及七位與三位老師有師承關係的臺籍西畫家：張秋海、陳澄波、廖繼春、郭柏川、李梅樹、李石樵、吳天華。

其中，張秋海、吳天華，兩位同是被歷史遺忘的臺籍前輩畫家。一位是戰後錯失回臺時機因而滯留中國卻慘遭文革迫害，另一位是長期旅居日本卻不願歸化日籍。本展克服萬難，將首度展出兩位畫家的作品。

展裸女曲線有典故

本展覽的主視覺設計元素，取材自李梅樹東美畢業製作《裸婦座像》，及吳天華晚期作品《薔薇》。主視覺以「裸女」為意象，乃因第一代的臺籍西畫家們，多數都是在入學東京美術學校之後，才開始有了接觸人體模特兒及裸體繪畫的初體驗。

本次展覽特別規劃「維納斯的曲線」特展，展出14件裸女作品，其中包含了李梅樹、郭柏川兩人在岡田教室三年級時，畫布上標記有「岡三」的裸女習作。

值得一提的是，1936年第二回臺陽美展遭官方禁展的李石樵《橫臥裸婦》，及戰後首屆省展中，李梅樹同樣以橫臥之姿呈現的《裸女》，吸引渡海觀展的國民政府主席蔣中正駐足觀看良久，行政長官公署還一度考慮要購呈蔣主席。

借展真跡煞費工夫

此外，國立臺北大學的「北大草原」上，也將有「戶外美術館」同步登場，展出陳澄波、郭柏川、李梅樹等畫家筆下的故鄉風景共40幅作品。主題為「吟詠吾鄉—」畫家筆下的故鄉風景

此次協辦單位眾多，包括日本吳天華美術館、中央研究院臺灣史研究所、台灣50美術館、李石樵美術館、財團法人紡織產業綜合研究所、財團法人陳澄波文化基金會、國立臺灣美術館、國立臺灣藝術教育館、國立歷史博物館、陳益宗、張逢益、順益台灣美術館、尊彩藝術中心等，一次借展數十幅名畫真跡，煞費工夫，錯過可惜。

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