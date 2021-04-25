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香港設計師品牌量身打造 Lulu演唱會「彩色合唱團」服裝造型太可愛！

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Lulu黃路梓茵昨晚在華山Legacy舉辦個人演唱會，身穿香港設計師陳志堅（Kin Chan）和鍾家偉（Lennon Chung）成立的品牌ATT.為她量身訂製的服裝。圖／寬宏提供、摘自IG
Lulu黃路梓茵昨晚在華山Legacy舉辦個人演唱會，身穿香港設計師陳志堅（Kin Chan）和鍾家偉（Lennon Chung）成立的品牌ATT.為她量身訂製的服裝。圖／寬宏提供、摘自IG

Lulu黃路梓茵昨晚在華山Legacy舉辦個人演唱會，這次活動雖然與蔡依林、玖壹壹撞期，但還是吸引眾多死忠粉絲到場支持，演藝圈前輩與好友們包括黃子佼、陳漢典、曾莞婷、戴愛玲、朱俐靜等人也都現身欣賞她的表演，而王彩樺還無預警衝上台演唱「保庇」為她慶生，從《大學生了沒》時期就成為好友的Amanda和Juicy也擔任表演嘉賓帶來精彩歌舞，笑翻粉絲。

Lulu除了主持還會唱歌、演戲、畫畫，可以說是台灣新生代實力派女星代表，就連穿搭也很有個人風格。她平常在個人IG上經常分享各種工作和私服造型，從日系混搭到俐落率性都很敢嘗試。昨日在演唱會上，她的造型也很有看點，以夢幻彩色的輕盈紗質面料打造的拼接洋裝，上面還有許多可愛的人偶元素，像是把一個合唱團穿在身上，也很符合她平日的穿搭風格。

這件衣服是由香港設計師陳志堅（Kin Chan）和鍾家偉（Lennon Chung）成立的品牌ATT.為她量身訂製的，品牌向來以打造手工製作的獨一無二單品聞名，也融入舊衣重製的環保精神，曾登上VOGUE、ELLE等時尚雜誌。包含香港女星盧巧音、男星孫耀威、日本藝人酒井藍等，也都曾穿著品牌服飾登台演唱。

而昨晚演唱會上，擔任表演嘉賓的Amanda和Juicy也以一身華麗的流蘇亮片裝為Lulu助陣，兩人還搭配了桃紅色和藍色的羽毛圍巾，整體造型也完美呼應Lulu服裝的配色，三人組熱鬧誇張又默契十足的表演，讓眾粉絲看的超滿足。

擔任表演嘉賓的Amanda和Juicy也以一身華麗的流蘇亮片裝為Lulu助陣。圖／摘自IG
擔任表演嘉賓的Amanda和Juicy也以一身華麗的流蘇亮片裝為Lulu助陣。圖／摘自IG
Lulu黃路梓茵昨晚在華山Legacy舉辦個人演唱會，身穿香港設計師陳志堅（Kin Chan）和鍾家偉（Lennon Chung）成立的品牌ATT.為她量身訂製的服裝。圖／摘自IG
Lulu黃路梓茵昨晚在華山Legacy舉辦個人演唱會，身穿香港設計師陳志堅（Kin Chan）和鍾家偉（Lennon Chung）成立的品牌ATT.為她量身訂製的服裝。圖／摘自IG
Lulu黃路梓茵昨晚在華山Legacy舉辦個人演唱會，身穿香港設計師陳志堅（Kin Chan）和鍾家偉（Lennon Chung）成立的品牌ATT.為她量身訂製的服裝。圖／寬宏提供
Lulu黃路梓茵昨晚在華山Legacy舉辦個人演唱會，身穿香港設計師陳志堅（Kin Chan）和鍾家偉（Lennon Chung）成立的品牌ATT.為她量身訂製的服裝。圖／寬宏提供
Lulu黃路梓茵昨晚在華山Legacy舉辦個人演唱會，身穿香港設計師陳志堅（Kin Chan）和鍾家偉（Lennon Chung）成立的品牌ATT.為她量身訂製的服裝。圖／摘自IG
Lulu黃路梓茵昨晚在華山Legacy舉辦個人演唱會，身穿香港設計師陳志堅（Kin Chan）和鍾家偉（Lennon Chung）成立的品牌ATT.為她量身訂製的服裝。圖／摘自IG

演唱會 品牌 香港

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