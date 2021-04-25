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健康迎夏！氣泡水搭有機糖漿 在家變出夢幻氣泡特調飲

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
sodastream旗下澳洲有機糖漿品牌Soda Press全新上市，推出4款獨特風味、天然無負擔有機糖漿。圖／恆隆行提供
sodastream旗下澳洲有機糖漿品牌Soda Press全新上市，推出4款獨特風味、天然無負擔有機糖漿。圖／恆隆行提供

天氣漸漸變熱，想喝飲料又怕胖的話，選擇沁涼又健康的氣泡水準沒錯！氣泡水機品牌sodastream，宣布在台引進旗下澳洲有機糖漿品牌「Soda Press」，嚴選天然有機食材，推出葡萄柚、藍莓萊姆、接骨木風味及薑汁汽水4款全新口味有機糖漿，採用天然食材、並以減糖配方調製而成，搭配sodastream氣泡水增添不同風味，為氣泡水愛好者帶來多樣新選擇。

sodastream與Soda Press更特別為4款全新有機糖漿設計8款創意調飲食譜，只要使用sodastream氣泡水機與Soda Press有機糖漿，搭配新鮮水果、果汁，就能在家輕鬆製作繽紛甜蜜的天然氣泡特調飲，喝得健康又滿足。

配合即將到來的母親節，恆隆行全台百貨專櫃提供Soda Press有機糖漿氣泡特調免費試喝活動。Sodastream更推出限時超值優惠，購買Source plastic氣泡水機（白/黑/紅）即贈送EMOJI造型水滴寶特瓶500ml兩入，優惠價4,990元；購買Power Source電動氣泡水機（白/黑）」即可獲得全新價值1,200元的盒裝鋼瓶，優惠價6,990元。「Soda Press有機風味糖漿」單瓶售價600元，搭配母親節祭出購買兩瓶999元、四瓶1,899元的超值優惠組合，為媽媽送上最健康的母親節贈禮。

Soda Press有機葡萄柚糖漿，糖漿整體呈現淡粉橘色，十分適合搭配新鮮葡萄柚切片與各式香草。圖／恆隆行提供
Soda Press有機葡萄柚糖漿，糖漿整體呈現淡粉橘色，十分適合搭配新鮮葡萄柚切片與各式香草。圖／恆隆行提供
Soda Press有機接骨木風味糖漿與檸檬、青蘋果、小黃瓜等口味清新的食材絕配。圖／恆隆行提供
Soda Press有機接骨木風味糖漿與檸檬、青蘋果、小黃瓜等口味清新的食材絕配。圖／恆隆行提供
活動期間購買Source plastic氣泡水機即贈送EMOJI造型水滴寶特瓶500ml兩入，優惠價4,990元。圖／恆隆行提供
活動期間購買Source plastic氣泡水機即贈送EMOJI造型水滴寶特瓶500ml兩入，優惠價4,990元。圖／恆隆行提供
Soda Press有機薑汁汽水糖漿，其撲鼻而來的柑橘香氣與濃郁薑香，適合搭配檸檬汁與新鮮辣椒，創造辛辣感與果酸交織的味蕾衝擊。圖／恆隆行提供
Soda Press有機薑汁汽水糖漿，其撲鼻而來的柑橘香氣與濃郁薑香，適合搭配檸檬汁與新鮮辣椒，創造辛辣感與果酸交織的味蕾衝擊。圖／恆隆行提供
Soda Press有機藍莓萊姆糖漿以藍莓的清爽香氣為前調，再融合萊姆鮮明的果酸餘韻帶出完美平衡的風味。圖／恆隆行提供
Soda Press有機藍莓萊姆糖漿以藍莓的清爽香氣為前調，再融合萊姆鮮明的果酸餘韻帶出完美平衡的風味。圖／恆隆行提供
Soda Press有機糖漿單瓶定價600元，4～5月份於恆隆行百貨專櫃購買，限時優惠價2瓶999元、4瓶1,899元。圖／恆隆行提供
Soda Press有機糖漿單瓶定價600元，4～5月份於恆隆行百貨專櫃購買，限時優惠價2瓶999元、4瓶1,899元。圖／恆隆行提供

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