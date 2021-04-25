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健康迎夏！氣泡水搭有機糖漿 在家變出夢幻氣泡特調飲
天氣漸漸變熱，想喝飲料又怕胖的話，選擇沁涼又健康的氣泡水準沒錯！氣泡水機品牌sodastream，宣布在台引進旗下澳洲有機糖漿品牌「Soda Press」，嚴選天然有機食材，推出葡萄柚、藍莓萊姆、接骨木風味及薑汁汽水4款全新口味有機糖漿，採用天然食材、並以減糖配方調製而成，搭配sodastream氣泡水增添不同風味，為氣泡水愛好者帶來多樣新選擇。
sodastream與Soda Press更特別為4款全新有機糖漿設計8款創意調飲食譜，只要使用sodastream氣泡水機與Soda Press有機糖漿，搭配新鮮水果、果汁，就能在家輕鬆製作繽紛甜蜜的天然氣泡特調飲，喝得健康又滿足。
配合即將到來的母親節，恆隆行全台百貨專櫃提供Soda Press有機糖漿氣泡特調免費試喝活動。Sodastream更推出限時超值優惠，購買Source plastic氣泡水機（白/黑/紅）即贈送EMOJI造型水滴寶特瓶500ml兩入，優惠價4,990元；購買Power Source電動氣泡水機（白/黑）」即可獲得全新價值1,200元的盒裝鋼瓶，優惠價6,990元。「Soda Press有機風味糖漿」單瓶售價600元，搭配母親節祭出購買兩瓶999元、四瓶1,899元的超值優惠組合，為媽媽送上最健康的母親節贈禮。
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