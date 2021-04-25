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省水大作戰！Miele洗碗機6L水量即可洗16人份餐碗

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
BOSCH洗衣機推出業界首創服務「免費220V電源處理服務」，專人到府協助勘查並安裝，即日起至8月31日止，購買指定獨立式洗碗機及洗衣機、洗脫烘洗衣機，依指示完成申請就享90天滿意試用與全額退費權益。圖／博西家電提供
BOSCH洗衣機推出業界首創服務「免費220V電源處理服務」，專人到府協助勘查並安裝，即日起至8月31日止，購買指定獨立式洗碗機及洗衣機、洗脫烘洗衣機，依指示完成申請就享90天滿意試用與全額退費權益。圖／博西家電提供

全台鬧水荒加上氣溫漸漸轉熱，讓各式節能、省水家電皆格外受到矚目。其中，被譽為「婚姻救星」之一的洗碗機，更是打破傳統「浪費水電」的觀念，不只省力省時洗得更乾淨，省水也超有感！

Miele去年底推出全新G7000系列旗艦級洗碗機，獨創的「全方位中式碗籃」能放置16人份中式餐具，無論餐筷、中式湯碗、大型鍋鏟或炒鍋，都能輕鬆擺放。搭配世界首創洗碗機內建智慧投放功能「AutoDos智能自動洗劑投放系統」，以及專利「AutoOpen自動開門烘乾」，更達到同尺寸洗碗機最低用水量，僅需6L水量，即可清洗16人份餐碗。

迎接母親節，即日起至5月9日凡入手Miele G7000旗艦洗碗機，即贈總價值高達13,100元的德國Fissler盧貝克湯鍋24 cm與瑞士Stadler Form Otto風扇。各大百貨通路母親節檔期更推出Miele指定商品專屬禮，同步加碼嘉儀專櫃的全品牌滿額贈，現在入手全家都享受。

而洗碗機熱門品牌BOSCH，2019年首度推出洗碗機「不淨則退90天滿意保證」和「免費專人到府安裝評估」服務，廣受消費者好評。其中全球獨家沸石烘乾專利技術的8系列沸石洗碗機，利用天然礦石沸石吸收洗碗機中的水氣、釋放熱能的特性，以更少的能源，達到更好的烘乾效果。搭配ActiveWater水動能科技，可智慧偵測碗盤數量與髒污，精準控制注水量及洗程中的微小變化，整體提升最大的洗淨效用，達到節約水電的功效，1次洗程最少只需使用9.5公升的水（約等於開水龍頭洗碗1分鐘的用水量）。

近期，BOSCH也觀察到消費者在挑選洗衣機時，容量大小、洗淨力、安靜程度、環保節能，已成為決定購買的關鍵，因此新增90天滿意保證至洗衣機品類，並提供免費220V電源處理服務，讓消費者更安心入手節能新家電。

BOSCH洗碗機在台蟬聯銷售冠軍，推出「不淨則退」90天滿意保證和「免費專人到府安裝評估」服務。圖／博西家電提供
BOSCH洗碗機在台蟬聯銷售冠軍，推出「不淨則退」90天滿意保證和「免費專人到府安裝評估」服務。圖／博西家電提供
Miele在台推出全新G7000系列旗艦級洗碗機，共有半嵌式、全嵌式共3款型號，母親節檔期入手即贈總價值高達13,100元的德國Fissler盧貝克湯鍋24 cm與瑞士Stadler Form Otto風扇。圖／嘉儀企業提供
Miele在台推出全新G7000系列旗艦級洗碗機，共有半嵌式、全嵌式共3款型號，母親節檔期入手即贈總價值高達13,100元的德國Fissler盧貝克湯鍋24 cm與瑞士Stadler Form Otto風扇。圖／嘉儀企業提供

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