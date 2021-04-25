省水大作戰！Miele洗碗機6L水量即可洗16人份餐碗

全台鬧水荒加上氣溫漸漸轉熱，讓各式節能、省水家電皆格外受到矚目。其中，被譽為「婚姻救星」之一的洗碗機，更是打破傳統「浪費水電」的觀念，不只省力省時洗得更乾淨，省水也超有感！

Miele去年底推出全新G7000系列旗艦級洗碗機，獨創的「全方位中式碗籃」能放置16人份中式餐具，無論餐筷、中式湯碗、大型鍋鏟或炒鍋，都能輕鬆擺放。搭配世界首創洗碗機內建智慧投放功能「AutoDos智能自動洗劑投放系統」，以及專利「AutoOpen自動開門烘乾」，更達到同尺寸洗碗機最低用水量，僅需6L水量，即可清洗16人份餐碗。

迎接母親節，即日起至5月9日凡入手Miele G7000旗艦洗碗機，即贈總價值高達13,100元的德國Fissler盧貝克湯鍋24 cm與瑞士Stadler Form Otto風扇。各大百貨通路母親節檔期更推出Miele指定商品專屬禮，同步加碼嘉儀專櫃的全品牌滿額贈，現在入手全家都享受。

而洗碗機熱門品牌BOSCH，2019年首度推出洗碗機「不淨則退90天滿意保證」和「免費專人到府安裝評估」服務，廣受消費者好評。其中全球獨家沸石烘乾專利技術的8系列沸石洗碗機，利用天然礦石沸石吸收洗碗機中的水氣、釋放熱能的特性，以更少的能源，達到更好的烘乾效果。搭配ActiveWater水動能科技，可智慧偵測碗盤數量與髒污，精準控制注水量及洗程中的微小變化，整體提升最大的洗淨效用，達到節約水電的功效，1次洗程最少只需使用9.5公升的水（約等於開水龍頭洗碗1分鐘的用水量）。