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質感太美！愛馬仕Apple新品系列 不是果粉也想買
日前蘋果最新發表會後，最受大家關注的新品當屬AirTag了！這個具備搜尋物品定位功能的小巧隨身物品，可以讓大家找東西更不費力，親切的售價一定也讓眾果粉相當開心。而隨著新品上市，一直都與apple有合作的法國時尚品牌愛馬仕（Hermès）也推出了一系列新的3C配件，簡約時尚的高品質設計，相信又會掀起另一波搶購潮。
這次愛馬仕推出的Apple系列新品，除了自2015年就開始合作的表帶系列增添了第六代Apple Watch Hermès Jumping圖紋印花設計之外，最具話題的則是愛馬仕首次與Apple聯名打造的Apple AirTag Hermès皮包掛飾、行李吊牌、鑰匙圈，還有iPhone 12與iPhone 12 Pro愛馬仕MagSafe手機保護殼。AirTag Hermès系列新品靈感源自於愛馬仕20世紀初創建的馬術競賽押注時使用的代幣，提供Barénia與Swift兩種小牛皮材質款式，搭以撞色馬鞍針法縫線，並配上刻有AirTag Hermès專屬的經典Clou de Selle標誌，包含愛馬仕橘、棕和湛藍色可選擇，優雅又具備高度品牌識別度。
而iPhone 12與iPhone 12 Pro愛馬仕MagSafe手機保護殼，則是採用全粒面Barénia小牛皮縫製，手感柔滑，會隨著使用時間留下個人專屬的使用印記，並以熱壓技術印上靈感來自愛馬仕橘盒上的緞帶Bolduc圖紋，同樣也是風格簡約但百搭不過時的設計。
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