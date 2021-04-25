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質感太美！愛馬仕Apple新品系列 不是果粉也想買

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
愛馬仕與Apple首次聯名推出AirTag、MagSafe手機保護殼。圖／愛馬仕提供
愛馬仕與Apple首次聯名推出AirTag、MagSafe手機保護殼。圖／愛馬仕提供

日前蘋果最新發表會後，最受大家關注的新品當屬AirTag了！這個具備搜尋物品定位功能的小巧隨身物品，可以讓大家找東西更不費力，親切的售價一定也讓眾果粉相當開心。而隨著新品上市，一直都與apple有合作的法國時尚品牌愛馬仕（Hermès）也推出了一系列新的3C配件，簡約時尚的高品質設計，相信又會掀起另一波搶購潮。

這次愛馬仕推出的Apple系列新品，除了自2015年就開始合作的表帶系列增添了第六代Apple Watch Hermès Jumping圖紋印花設計之外，最具話題的則是愛馬仕首次與Apple聯名打造的Apple AirTag Hermès皮包掛飾、行李吊牌、鑰匙圈，還有iPhone 12與iPhone 12 Pro愛馬仕MagSafe手機保護殼。AirTag Hermès系列新品靈感源自於愛馬仕20世紀初創建的馬術競賽押注時使用的代幣，提供Barénia與Swift兩種小牛皮材質款式，搭以撞色馬鞍針法縫線，並配上刻有AirTag Hermès專屬的經典Clou de Selle標誌，包含愛馬仕橘、棕和湛藍色可選擇，優雅又具備高度品牌識別度。

而iPhone 12與iPhone 12 Pro愛馬仕MagSafe手機保護殼，則是採用全粒面Barénia小牛皮縫製，手感柔滑，會隨著使用時間留下個人專屬的使用印記，並以熱壓技術印上靈感來自愛馬仕橘盒上的緞帶Bolduc圖紋，同樣也是風格簡約但百搭不過時的設計。

採用全粒面Barénia小牛皮縫製，手感柔滑，會隨著使用時間留下個人專屬的使用印記，並以熱壓技術印上靈感來自愛馬仕橘盒上的緞帶Bolduc圖紋。圖／愛馬仕提供
採用全粒面Barénia小牛皮縫製，手感柔滑，會隨著使用時間留下個人專屬的使用印記，並以熱壓技術印上靈感來自愛馬仕橘盒上的緞帶Bolduc圖紋。圖／愛馬仕提供
第六代Apple Watch Hermès_Jumping圖紋印花系列織帶表帶，橘色與墨西哥玫瑰色，9,900元。圖／愛馬仕提供
第六代Apple Watch Hermès_Jumping圖紋印花系列織帶表帶，橘色與墨西哥玫瑰色，9,900元。圖／愛馬仕提供
Apple AirTag Hermès系列Swift小牛皮鑰匙圈，靛藍色，10,990元。圖／愛馬仕提供
Apple AirTag Hermès系列Swift小牛皮鑰匙圈，靛藍色，10,990元。圖／愛馬仕提供
iPhone 12 or iPhone 12 pro系列愛馬仕Bolduc圖紋Barénia小牛皮手機保護殼，16,050元。圖／愛馬仕提供
iPhone 12 or iPhone 12 pro系列愛馬仕Bolduc圖紋Barénia小牛皮手機保護殼，16,050元。圖／愛馬仕提供
Apple AirTag Hermès系列Barénia小牛皮行李提袋吊牌，20,990元。圖／愛馬仕提供
Apple AirTag Hermès系列Barénia小牛皮行李提袋吊牌，20,990元。圖／愛馬仕提供
iPhone 12 or iPhone 12 pro系列愛馬仕Bolduc圖紋Barénia小牛皮手機保護殼，16,050元。圖／愛馬仕提供
iPhone 12 or iPhone 12 pro系列愛馬仕Bolduc圖紋Barénia小牛皮手機保護殼，16,050元。圖／愛馬仕提供
Apple AirTag Hermès系列Swift小牛皮皮包掛飾，靛藍色北極藍色，8,990元。圖／愛馬仕提供
Apple AirTag Hermès系列Swift小牛皮皮包掛飾，靛藍色北極藍色，8,990元。圖／愛馬仕提供
Apple AirTag Hermès系列Barénia小牛皮皮包掛飾，琥珀色淺黃褐色，8,990元。圖／愛馬仕提供
Apple AirTag Hermès系列Barénia小牛皮皮包掛飾，琥珀色淺黃褐色，8,990元。圖／愛馬仕提供
第六代Apple Watch Hermès_Jumping圖紋印花系列織帶表帶，藍寶石色與橘色，9,900元。圖／愛馬仕提供
第六代Apple Watch Hermès_Jumping圖紋印花系列織帶表帶，藍寶石色與橘色，9,900元。圖／愛馬仕提供
Apple AirTag Hermès系列Swift小牛皮皮包掛飾，橘色卡普辛橙色，8,990元。圖／愛馬仕提供
Apple AirTag Hermès系列Swift小牛皮皮包掛飾，橘色卡普辛橙色，8,990元。圖／愛馬仕提供
Apple AirTag Hermès系列Barénia小牛皮鑰匙圈，淺黃褐色，10,990元。圖／愛馬仕提供
Apple AirTag Hermès系列Barénia小牛皮鑰匙圈，淺黃褐色，10,990元。圖／愛馬仕提供

愛馬仕

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