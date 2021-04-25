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大秀性感裸背 孫芸芸拎奶茶色Gucci新包點綴優雅氣質
義大利時尚品牌Gucci最近集合旗下4大人氣經典包款組成BELOVED經典摯愛系列，全新的配色和面料提供了更豐富的選擇。其中以馬銜鍊元素強調品牌馬術歷史淵源的Gucci Horsebit 1955系列包款，推出至今不斷變化多種包型，更隨著BELOVED經典摯愛系列的登場換上氣質滿點的奶茶色，讓孫芸芸和大陸女星倪妮都爭相搶背，優雅百搭的姿態超討喜！
Gucci Horsebit 1955系列在2020早春推出之時主打復古翻蓋書包樣式肩背包，還有軟質束口包、手提包等等，後來又打造了迷你款的手提包和今年新登場的mini翻蓋書包樣式肩背包，可以說是更適合亞洲女生的身型。
這次奶茶色新上市，為這系列包款增添了柔美氣息，在春夏時節裡搭配淺色、亮色的服裝也都很好看。目前肩背包、迷你手提包mini肩背包都提供了全新的奶茶色。而最近孫芸芸也用迷你的奶茶色手提包搭配全身黑的海邊度假風造型，倪妮則是以俐落黑白襯衫褲裝配奶茶色迷你肩背包，散發雋永的優雅氣質。
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