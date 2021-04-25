大秀性感裸背 孫芸芸拎奶茶色Gucci新包點綴優雅氣質

義大利時尚品牌Gucci最近集合旗下4大人氣經典包款組成BELOVED經典摯愛系列，全新的配色和面料提供了更豐富的選擇。其中以馬銜鍊元素強調品牌馬術歷史淵源的Gucci Horsebit 1955系列包款，推出至今不斷變化多種包型，更隨著BELOVED經典摯愛系列的登場換上氣質滿點的奶茶色，讓孫芸芸和大陸女星倪妮都爭相搶背，優雅百搭的姿態超討喜！

Gucci Horsebit 1955系列在2020早春推出之時主打復古翻蓋書包樣式肩背包，還有軟質束口包、手提包等等，後來又打造了迷你款的手提包和今年新登場的mini翻蓋書包樣式肩背包，可以說是更適合亞洲女生的身型。