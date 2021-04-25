靠吃集客！夢時代4家餐飲連發 統一時代3快閃甜點報到

針對上半年最重要的母親節檔期，為了集客，百貨推出美食快閃或全新話題餐飲進駐。台北統一時代百貨即日起至5月16日推出「時境SHINJING」、「PRESS BUTTER SAND」、「紅玉滿赤心雞蛋糕」3家人氣快閃櫃，還有今年首發的「LE CREUSET超有感出清特賣」4.5折起。高雄夢時代集結逾百家餐飲品牌推出母親節優惠，同時陸續還有多家美食新櫃登場。

來自台中的甜點店「時境SHINJING」帶來超受歡迎的玫瑰花瓣造型的檸檬塔，同時推出母親節專屬預購優惠，5月9日前出示「時境」母親節貼文並購買告白禮盒，即可享小塔禮盒半價優惠，限量50組，售完為止。

以造型雞蛋糕知名的「紅玉滿赤心雞蛋糕」快閃時間為5月2日前，這次在統一時代百貨快閃，帶來超可愛的恐龍造型雞蛋糕；日本人氣伴手禮「PRESS BUTTERSAND」快閃時間為5月3日至5月16日，推出原味、草莓、抹茶三種口味限量販售，並提供母親節限定粉紅色手提袋，贈送母親節小卡。

同時，今年統一時代百貨首發「LE CREUSET超有感出清特賣」在4月26日至5月2日推出，精選瓷器、鍋具全面4.5折起，最低450元。5月9 日前可搭配IcashPay累計消費滿2,000元加送100元商品抵用券，每會員每日限兌換10份。

另外，高雄夢時代指出，第一季食力大爆發，餐飲業績相較去年同期成長近3成，迎接母親節更集結逾百家餐飲品牌推出優惠。4月30日前，參與夢時代母親節早鳥聚餐方案，至指定餐廳消費滿3,000元即可獲得「不二緻果真芋頭蛋糕」。

夢時代表示，館內餐飲櫃位數占整體櫃位2成，可挹注全年度四分之一營收，今年持續引進美食品牌，第一季推出全新日式頂級海陸燒肉饗宴「男前燒肉」，主打火烤兩吃，擁有多元的自助吧品項；近期新開幕的「聚豐樓」，來自台南「徠·歸仁飯店」，首度插旗百貨商場，主打平價、多元菜色的港式飲茶中餐廳。

看好日韓料理受消費者歡迎，緊接於6、7月份還有兩家南部獨家店櫃陸續登場，分別為「偷飯賊」韓式定食專賣店，主攻一人就能輕鬆吃的韓式料理及吸睛的九宮格小菜，以及日本東京知名的單人燒肉連鎖店「燒肉LIKE」，將帶給高雄民眾全新餐飲體驗。