勞動節優惠限3天！漢堡王「4.4盎司牛肉排」只要+10元
一年一度的勞動節即將到來，連鎖速食品牌「漢堡王」自4月30日起，限時3天推出加菜優惠，購買指定產品加價10元就可獲得1塊「4.4盎司澳洲進口火烤牛肉排」。4月26日當天，購買指定套餐，就免費贈送價值119元的「華堡」1個。至於「摩斯漢堡」則推出「咖啡加5元多1杯」的限時優惠，共同為勞工朋友們打氣。
4月30日至5月2日的勞動節連假期間，凡至漢堡王臨櫃購買華堡系列，包括華堡、雙層華堡、牛排醬燒華堡，就可以10元加購1塊4.4盎司的澳洲進口火烤牛肉排，不論原味或辣味，或是優惠券品項皆可適用，全台門市皆可購買。（台積店、兒童樂園店除外）。另外針對每月26日的華堡日，4月26日當天至漢堡王購買華堡、辣味華堡、牛排醬燒華堡套餐或大餐，直接贈送1個價值119元的「華堡」，買1套送1套。即刻上網預定，26日當天取餐也可享優惠。（兒童樂園店不適用）
4月26日至5月9日期間，至摩斯漢堡出示優惠或使用MOS APP，可享雙重優惠。單點咕咕雞堡加價5元，即可加購冰紅茶（L）1杯；上午10點30分之後，購買摩斯咖啡（M）加價5元，則可再多1杯。
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