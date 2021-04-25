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小資族最愛！京站「日系開架美妝特賣會」2折起買到

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
思波綺一系列染護洗髮乳推出特價。圖／京站提供
思波綺一系列染護洗髮乳推出特價。圖／京站提供

主客層以年輕世代、小資上班族為主的京站時尚廣場，即日起至5月9日前在B1 Q小路推出日系開架美妝特賣會，集結專科、阿葵亞、水之印、MA CHERIE、思波綺、UNO、ZA、艾杜紗、霓淨思等多家日系開架品牌，最低折扣2折起。

像是艾杜紗水潤QQ雙星限量組原價490元，特價250元，以及專科超微米控油/透亮卸妝水、戀愛魔鏡睫毛膏、UNO男性髮品都打對折；ZA極淨清爽卸妝水原價300元，特價90元，下殺3折。思波綺一系列染護洗髮乳，大容量特價後一瓶只要120元；霓淨思肌源更新煥膚霜原價400元，特價每瓶100元。

此外，同時還有京站女王節第2波開打，5月9日前全館滿4,000送200，化妝品、內衣、香氛滿2,000送200，刷JCB卡APPLE PAY滿2,000送400，回饋最高達30%。

同時5月7日至5月9日推出Q點成金，全館單筆滿2,500元扣25點可抵250元，珠寶、名品、設計師單筆滿5,000元扣50點可抵500元。

5月9日前，活動期間Q卡友當日累計滿2,000元京站發票，可獲得抽獎機會1次，有機會獲得長榮航空10萬元機票，額度內不限制航點及張數；或台灣多家星級飯店住宿券

霓淨思肌源更新煥膚霜原價400元，特價每瓶100元。圖／京站提供
霓淨思肌源更新煥膚霜原價400元，特價每瓶100元。圖／京站提供
京站時尚廣場，即日起至5月9日前在B1 Q小路推出日系開架美妝特賣會。圖／京站提供
京站時尚廣場，即日起至5月9日前在B1 Q小路推出日系開架美妝特賣會。圖／京站提供
京站時尚廣場，即日起至5月9日前在B1 Q小路推出日系開架美妝特賣會。圖／京站提供
京站時尚廣場，即日起至5月9日前在B1 Q小路推出日系開架美妝特賣會。圖／京站提供
UNO男性髮品、保養打對折。圖／京站提供
UNO男性髮品、保養打對折。圖／京站提供
京站推出日系開架美妝特賣會。圖／京站提供
京站推出日系開架美妝特賣會。圖／京站提供

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