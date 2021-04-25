母親節帶母親吃大餐 中醫師：可能反而帶來負擔

母親節將屆，帶母親吃頓大餐，經常是為人子女盡孝道的一種選擇，但中醫師卻認為，大餐中若有高油脂、高糖、高澱粉卻可能反而為年紀稍長的母親帶來健康上的負擔，也是時下許多文明病的起點。他建議，餐廳若善用中醫學理，把一些中醫概念帶入，可能會讓消費者更能接受，也讓想盡孝道的子女有更多選擇。

陳勇利舉例，像是用餐間的茶飲，他建議可用決明子加山楂煮成，可以消油脂、解膩，若不加糖又想增加口感，則可以加入龍眼乾，這麼一來，功效和口感就兼具了。

許多大餐最後多是甜點，但這多是高糖、高澱粉的來源，此時若以蜜炙洛神取代；洛神能助消化、去油脂、降膽固醇，且因蜜炙帶有甜味，不僅吃起來沒有負擔，更能替客人解除負擔。

陳勇利說，他把這樣的看法透露給開餐廳的朋友，都有不錯的回應，一位做燒肉生意的朋友說，因為這兩味，讓客人好消化，吃完大餐後沒有負擔，回頭率加快；以往3個月來一次的，現在1個半月就會出現。

陳勇利對具保健功效的花草有研究，他以中醫「君臣佐使」的複方精神，把不同功效的中西方花草組合成茶包，開創出花茶養生事業。所開發出的「新希望禮盒」，裡面裝著他以中藥草和西方花草綜合製作、用於養生的茶和香皂。當盒內的商品用完之後，外盒的紙包裝只要澆水就可以發芽、開花，具有環保概念和巧思，去年獲得德國iF健康美容類產品的包裝設計金獎。