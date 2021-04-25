爽吃又爽喝！台北10大「啤酒暢飲」燒烤火鍋吃到飽餐廳 酒鬼還不快喝爆

快揪愛喝酒的朋友一起來！

很多人喜歡到燒烤火鍋吃到飽餐廳，因為可以狂嗑肉品、海鮮、甜點等，如果還能搭配清爽的啤酒，那簡直是完美的一餐。不過身為一個愛喝啤酒的人，最擔心的就是一直單點酒卻仍喝得不滿足，荷包已經先空了。

別擔心，今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查，網友熱議台北有哪些提供「啤酒暢飲」的燒烤火鍋吃到飽餐廳，讓你吃飽喝足，實在太過癮啦！

image source：熱炒火鍋殿

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NO. 10 馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋

主打麻辣鴛鴦火鍋的馬辣，總共有高達800多道食材，光是肉品、海鮮就令人目不暇給，很適合愛吃肉的人。

馬辣依據店別及時段分成不同價位吃到飽，公館、西門、忠孝店平日午餐545元，平日晚餐及假日全天635元；信義、南京、復興、中山、漢口店平日午餐598元，平日晚餐及假日全天698元，無論午晚餐都提供啤酒暢飲，啤酒喝不夠的話，馬辣還有紅白酒、氣泡酒喝到飽，種類多到網友直呼「物超所值」、「喝得好爽」。

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image source: 馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋

NO. 9 好客酒吧燒烤

好客酒吧燒烤以親切熱情的服務態度獲得網友喜愛，只要658元就能吃到60種品項，包含新鮮海鮮、肉品、COLD STONE冰淇淋吃到飽，最特別的是，好客酒吧燒烤近期推出加價777元還可帝王蟹吃到飽，加價198元則可啤酒無限暢飲方案，澎湃的菜單讓網友口水直流，直呼「太划算了吧」、「CP值很高」。

地址：台北市大安區忠孝東路四段98號11樓

電話：(02)8772-8832



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image source: 好客酒吧燒烤

NO. 8 滿堂紅頂級麻辣鴛鴦鍋

滿堂紅頂級麻辣鴛鴦鍋的強項在於「牛肉」，採用獲得美國肉協的「白金級美國牛肉」認證的牛肉，並以現點現切的服務方式讓顧客吃到最新鮮的品質，許多都稱讚「滿堂紅的牛肉品質真的沒話說」。

想大口吃肉喝啤酒的話，台北松江店每人699元，台北BELLAVITA店每人888元，皆有提供啤酒喝到飽優惠，吃麻辣鍋配啤酒就是對味呀！

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image source: 滿堂紅頂級麻辣鴛鴦鍋

NO. 7 林麻記鴛鴦自助火鍋

林麻記鴛鴦自助火鍋提供近百種火鍋食材，許多網友提到，鮮甜的「螃蟹」令人印象深刻，還有超多種蛋糕、甜品，滿足螞蟻人的胃，一到自助吧看到這麼多食物，很難不失心瘋一次拿好多樣呀～林麻記鴛鴦自助火鍋週二至週五用餐為568元，晚餐及例假日則為668元，兩種方案都有啤酒無限暢飲，網友認為「CP值很高」、「很超值」。

地址：新北市中和區建一路166號

電話：(02)8226-5758



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image source: 林麻記鴛鴦自助火鍋

NO. 6 嗨蝦蝦百匯鍋物

嗨蝦蝦百匯鍋物提供火鍋、日本料理吃到飽，其中「烤生蠔」因為肥美多汁而成為網友熱議品項，美味的壽司也讓網友笑稱是「被火鍋店擔誤的壽司店」。嗨蝦蝦百匯鍋物目前台北有光復店及林森店，價格不分午晚餐，光復店每人799元，林森店每人790元，皆提供8至10款啤酒，吸引許多啤酒愛好者慕名而來，「飲料櫃真的狂」、「超有誠意」、「一次喝到好多種啤酒真爽」。

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image source: 嗨蝦蝦百匯鍋物

NO. 5 熱炒火鍋殿

熱炒火鍋殿料理非常豐富，包含熱炒、火鍋、燒烤、炸物吃到飽，選擇899元價位即可吃到140道食材及虎牌啤酒暢飲，看著菜單上滿滿的品項，簡直讓人陷入選擇障礙～許多網友都提到熱炒火鍋殿的火鍋湯頭非常有特色，相當推薦「澳門卜卜蜆」湯底，會先用蒜頭爆香，再加入新鮮肥美的蛤蠣，色香味十足。

地址：台北市大安區敦化南路一段160巷24-1號

電話：(02)2778-8227



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image source: 熱炒火鍋殿

NO. 4 串燒殿

串燒殿主打「不用自己親自動手就能串燒、烤物、炸物吃到飽」，貼心的桌邊服務讓許多網友稱讚「可以跟朋友好好聊天」，另一特點就是吃完後身上不會有油煙味，吃燒烤也能很清爽。串燒殿基本價位為499元，如果想吃海神蝦、花魚一夜干等特色海鮮及炸物，可選擇699元的豪華海鮮吃到飽方案，無論是選哪個方案，即日起至6月30日，皆可加購99元享生啤暢飲優惠，讓許多人都tag好友「約起來」。

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image source: 串燒殿

NO. 3 新馬辣經典麻辣鍋

新馬辣經典麻辣鍋主打高級肉品吃到飽，平日午餐只要635元、平日晚餐及假日全天725元，即可紐澳特級牛舌、A級松阪豬、阿根廷天使紅蝦吃到飽，還可享用啤酒與海尼根無限暢飲，網友不只認為海鮮、肉品都相當鮮甜，新馬辣也常常推出哈根達斯新口味，讓人每次去都能嚐到新滋味，不怕吃膩，「每次都吃到好過癮」、「覺得整體很划算」。

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image source: 新馬辣經典麻辣鍋 粉絲俱樂部

NO. 2 小蒙牛頂級麻辣養生鍋

小蒙牛主打蒙古風味麻辣鍋吃到飽，以植物及豬大骨熬煮的湯頭喝起來溫潤香醇。小蒙牛週一至週五午餐為599元，平日晚餐及假日則為699元，兩者皆有罐裝啤酒無限暢飲、哈根達斯無限量供應，如果想吃和牛、天使紅蝦、西班牙松阪豬，可以選擇699元方案，許多人都說「我是為了和牛吃到飽來的」、「啤酒還不先喝到爆再說」。

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image source: 小蒙牛頂級麻辣養生鍋

NO.1 燒肉-殿

燒肉吃到飽餐廳「燒肉-殿」最讓人眼睛為之一亮的就是「奢華享受」方案，花899元就有和牛、龍蝦、鮑魚吃到飽，還可以無限暢飲青島啤酒，讓網友大讚「真的很有誠意」、「大吃大喝又不怕傷荷包」。如果不想吃那麼多但又想喝啤酒，也可以點699元吃到飽方案再加價99元，同樣也享青島啤酒喝到飽，等於798元就可吃到近百道料理（服務費另計），非常划算。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年04月23日至2021年04月22日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『台北啤酒暢飲燒烤火鍋吃到飽餐廳』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」





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