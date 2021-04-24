限時優惠！席夢思母親節檔期最高省5萬 加贈萬元好禮

「我不只是女兒、太太、媽媽，我是我自己。」母親節即將到來，不只愛媽媽，更要愛自己；一張舒適可創造美眠的床墊，是送給媽媽與自己最好的禮物。Simmons席夢思了解媽媽們對於「美眠」的渴望，即日起推出限時促銷方案，最高可省5萬元，再加贈萬元好禮。

席夢思最新門市，位於高雄義享時尚廣場，日前一位上班族匆匆到店預訂床組，她說，到高雄出差，入住高雄萬豪酒店，長年受失眠所苦的她，卻在酒店一夜好眠，到櫃檯詢問選用哪個品牌床墊，得知酒店樓下就有專櫃，立即下訂，她說，「這是送給自己最好的母親節禮物」。

Simmons席夢思義享時尚廣場全新的專櫃形象，陽光恣意揮灑，似可在陽台臥看白雲、夜眠星夢，如同在家般自在舒適，有別一般寢具專櫃。席夢思也建議，買床前一定要試躺，消費者可到席夢思概念館、百貨專櫃、門市、特約店，選擇適合自己的床組；此外，專業的解說服務，以及原廠的保固，皆有別於水貨。

●最適合媽媽的床組 首推BackCare Advanced

適合媽媽的床組，首推BackCare Advanced。席夢思表示，因為不論坐著、站著，或是躺臥時，「背」隨時都在工作，唯有能精準撐托全身五區重點部位，提供身體正確且足夠的支撐力的床組，背部才能真正放鬆與休息，舒緩媽媽全身的疲勞。

BackCare Advanced系列全新上市，除了提供五區不同的撐托力，精準地釋放身體的壓力，還有先進的BackCareGel Memory Foam護脊涼感記憶膠，不論如何翻身，脊椎都能保持舒適適當的姿勢，同時可排除多餘熱氣，更健康、舒爽的迎來好眠。

●BackCare美眠 新上市萬元好禮加倍支持

一夜美眠，對某些人來說，可能是難得的奢望；當代睡眠科學證實，好的睡眠能讓身體機能自動修復，有助細胞快速修復再生，同時可刺激免疫系統，增強身體抵抗力；當心情放鬆了、壓力得以紓解，精神與體力變得更好，也才能真正迎向精彩人生。

席夢思認為，運動，是為健康打基礎；閱讀，使心靈更健康；而健康美眠，可以讓健康的肌膚發亮，成就自己、擁有更多的幸福與歡樂。

母親節將屆，試想媽媽們白天圍繞著工作、孩子、家事打轉，唯有夜晚躺在床上的那一瞬間，能讓累積的緊繃瞬間獲得解放；也唯有在睡眠中紓解壓力、充分休息，才能夠支持媽媽隔天的活力，「好眠」更顯重要。

想買好床兼享優惠，席夢思於母親節檔期推出限時促銷方案，即日起至5月31日，新上市BackCare Advanced S3000，原價133,000元、珍寵價82,999元；BackCare 4華貴4，原價93,000元、珍寵價65,999元；Agatha艾格莎，原價58,000元、珍寵價39,999元。

此外，其他床墊商品也有限時優惠。購買雙人床墊再加贈總價值超過萬元的周邊商品組合，包括特選Beautyrest蠶絲夏被、Beautyrest綺力枕及獨立筒枕、毛浴巾禮盒等。

BOX：席夢思的三大美眠通路

席夢思品牌概念館：可在品味生活美學的五感體驗空間，感受概念館專屬的頂級床墊商品選擇，感受最奢華。

百貨通路：搭配各百貨期間限定的滿額禮及加碼禮，優惠最超值。