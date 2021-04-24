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趙薇走進幽暗場景中演繹FENDI高訂 比鬼片還淒美動人

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
趙薇身穿FENDI 2021春夏高級訂製服系列，登上大陸版FIRAGO。圖／取自IG、微博
趙薇身穿FENDI 2021春夏高級訂製服系列，登上大陸版FIRAGO。圖／取自IG、微博

FENDI的大陸代言人趙薇，近期登上大陸版FIGARO雜誌，她全數以2021春夏高級訂製服入鏡，在知名攝影師陳漫的手筆下，拍出一系列堪比幽魂娜娜般淒美動人的照片，詭異又美麗，像是幽靜夜晚的夢，探索濃烈的浪漫意境，她自己也在微博寫下，「很盡力的一次拍攝，中途還戴著假髮出去開了個會，人生如戲、戲如人生，各種試試去接受。」

雖然粉絲敲碗想看戴假髮開會的照片，但可惜沒po上來，張張風格強烈的照片讓粉絲驚呼「太驚豔了太美了，美圖續命了」、「古典薇真美」，其中一張面對牆上鏡子的身影更贏得「這個背影是美人魚吧」的稱讚。全系列照片像是在幽靜的宮牆或是黑暗的古堡中拍攝，是讓人想調亮螢幕那般的幽暗，但趙薇穿著精緻富麗的奢華高級訂製服，以冷豔妝感搭配倒是呈現了詭譎淒清的特別氛圍。

2021春夏FENDI高級訂製服，是女裝暨高訂創意總監Kim Jones赴任後的首部作品，每套服裝都氣勢萬千，靈感來自英國著名女性主義作家維吉尼亞吳爾芙（Virginia Woolf）自傳色彩作品「奧蘭多（Orlando）」，而她與Vita Sackville-West之間的戀情是這個系列的核心，她們之間的情書打造了當季珍本書籍輪廓手拿包，編織緹花、絲質華服上透過嵌花皮草與串珠工藝，勾勒如同戀人絮語般的精緻美感。

趙薇身穿FENDI 2021春夏高級訂製服系列，登上大陸版FIRAGO。圖／取自微博
趙薇身穿FENDI 2021春夏高級訂製服系列，登上大陸版FIRAGO。圖／取自微博
粉絲稱讚「這個背影是美人魚吧」。圖／取自IG
粉絲稱讚「這個背影是美人魚吧」。圖／取自IG
在垂吊得宛如土耳其燈飾的火光中，趙薇演繹FENDI 2021春夏高級訂製服。圖／取自IG
在垂吊得宛如土耳其燈飾的火光中，趙薇演繹FENDI 2021春夏高級訂製服。圖／取自IG
趙薇身穿FENDI 2021春夏高級訂製服系列，登上大陸版FIRAGO。圖／取自微博
趙薇身穿FENDI 2021春夏高級訂製服系列，登上大陸版FIRAGO。圖／取自微博
趙薇身穿FENDI 2021春夏高級訂製服系列，登上大陸版FIRAGO。圖／取自微博
趙薇身穿FENDI 2021春夏高級訂製服系列，登上大陸版FIRAGO。圖／取自微博
趙薇身穿FENDI 2021春夏高級訂製服系列，登上大陸版FIRAGO。圖／取自微博
趙薇身穿FENDI 2021春夏高級訂製服系列，登上大陸版FIRAGO。圖／取自微博
趙薇登上大陸版FIRAGO的照片來自攝影師陳漫的手筆。圖／取自微博
趙薇登上大陸版FIRAGO的照片來自攝影師陳漫的手筆。圖／取自微博
這張照片構圖有后翼棄兵的趣味感，是趙薇登上大陸版FIRAGO的照片。圖／取自微博
這張照片構圖有后翼棄兵的趣味感，是趙薇登上大陸版FIRAGO的照片。圖／取自微博
趙薇身穿FENDI 2021春夏高級訂製服系列，登上大陸版FIRAGO。圖／取自微博
趙薇身穿FENDI 2021春夏高級訂製服系列，登上大陸版FIRAGO。圖／取自微博

FENDI 奧蘭多

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