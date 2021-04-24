趙薇走進幽暗場景中演繹FENDI高訂 比鬼片還淒美動人

FENDI的大陸代言人趙薇，近期登上大陸版FIGARO雜誌，她全數以2021春夏高級訂製服入鏡，在知名攝影師陳漫的手筆下，拍出一系列堪比幽魂娜娜般淒美動人的照片，詭異又美麗，像是幽靜夜晚的夢，探索濃烈的浪漫意境，她自己也在微博寫下，「很盡力的一次拍攝，中途還戴著假髮出去開了個會，人生如戲、戲如人生，各種試試去接受。」

雖然粉絲敲碗想看戴假髮開會的照片，但可惜沒po上來，張張風格強烈的照片讓粉絲驚呼「太驚豔了太美了，美圖續命了」、「古典薇真美」，其中一張面對牆上鏡子的身影更贏得「這個背影是美人魚吧」的稱讚。全系列照片像是在幽靜的宮牆或是黑暗的古堡中拍攝，是讓人想調亮螢幕那般的幽暗，但趙薇穿著精緻富麗的奢華高級訂製服，以冷豔妝感搭配倒是呈現了詭譎淒清的特別氛圍。