木村光希、珍妮佛羅培茲 在復古電話亭拍COACH形象圖有可愛

COACH發表母親節形象廣告，邀請到許久不見的演員安蒂麥道威爾（Andie MacDowell）母女檔，以及美國歌手席亞拉（Ciara Wilson）的家庭成員，在簡潔自然的美式庭院中，傳達家人之間的愛與溫暖；COACH Family成員珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）、（木村光希Kōki,）也呼應春季系列的主題，在電話亭拍攝形象圖，分別以當季包款或日記刺繡風格的毛衣，表現溫煦情感。

木村光希手中的包款來自花園系列，引人親近大自然的多彩繽紛，也將當季的手繪刺繡風格融入，執行創意總監Stuart Vevers在設計春季系列時，以他在疫情期間的記事本為靈感，上面的手寫字、簡圖，成為本季的刺繡風格來源，例如珍妮佛羅培茲身上的毛衣，就用彩色繡線點綴了Dream On等字樣，而她手上的花園系列Willis手袋與木村光希手中的Field托特包上，刺繡蘋果、洋梨、蘿蔔或是皮革壓印的花朵，都象徵春日花園的愉悅感。