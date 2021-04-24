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木村光希、珍妮佛羅培茲 在復古電話亭拍COACH形象圖有可愛

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
珍妮佛羅培茲、安蒂麥道威爾、木村光希詮釋COACH母親節形象廣告。圖／COACH提供
珍妮佛羅培茲、安蒂麥道威爾、木村光希詮釋COACH母親節形象廣告。圖／COACH提供

COACH發表母親節形象廣告，邀請到許久不見的演員安蒂麥道威爾（Andie MacDowell）母女檔，以及美國歌手席亞拉（Ciara Wilson）的家庭成員，在簡潔自然的美式庭院中，傳達家人之間的愛與溫暖；COACH Family成員珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）、（木村光希Kōki,）也呼應春季系列的主題，在電話亭拍攝形象圖，分別以當季包款或日記刺繡風格的毛衣，表現溫煦情感。

木村光希手中的包款來自花園系列，引人親近大自然的多彩繽紛，也將當季的手繪刺繡風格融入，執行創意總監Stuart Vevers在設計春季系列時，以他在疫情期間的記事本為靈感，上面的手寫字、簡圖，成為本季的刺繡風格來源，例如珍妮佛羅培茲身上的毛衣，就用彩色繡線點綴了Dream On等字樣，而她手上的花園系列Willis手袋與木村光希手中的Field托特包上，刺繡蘋果、洋梨、蘿蔔或是皮革壓印的花朵，都象徵春日花園的愉悅感。

此外，Swinger手袋則適合送給趕流行的媽媽，腋下包的輕巧輪廓，小巧輕便，Signature C緹花款式共有藍、粉、綠、黑等色系，花園刺繡系列則有經典棕、蠟筆藍等色彩，讓媽媽享受春日的輕快氣息。

珍妮佛羅培茲身穿刺繡毛衣16,800元、手提Willis花園刺繡頂部提把手袋21,800元。圖／COACH提供
珍妮佛羅培茲身穿刺繡毛衣16,800元、手提Willis花園刺繡頂部提把手袋21,800元。圖／COACH提供
Swinger Signature C緹花包款，11,800元。圖／COACH提供
Swinger Signature C緹花包款，11,800元。圖／COACH提供
Willis花園刺繡頂部提把手袋，21,800元。圖／COACH提供
Willis花園刺繡頂部提把手袋，21,800元。圖／COACH提供
安蒂麥道威爾和女兒一起拍COACH母親節形象照。圖／COACH提供
安蒂麥道威爾和女兒一起拍COACH母親節形象照。圖／COACH提供
木村光希演繹Field花園刺繡COACH徽章托特手袋，21,800元。圖／COACH提供
木村光希演繹Field花園刺繡COACH徽章托特手袋，21,800元。圖／COACH提供
Swinger花園刺繡包款，14,800元。圖／COACH提供
Swinger花園刺繡包款，14,800元。圖／COACH提供
席亞拉與家人一起入鏡詮釋COACH母親節系列的形象廣告。圖／COACH提供
席亞拉與家人一起入鏡詮釋COACH母親節系列的形象廣告。圖／COACH提供
Willow撞色水桶包，14,800元。圖／COACH提供
Willow撞色水桶包，14,800元。圖／COACH提供
珍妮佛羅培茲身穿刺繡毛衣16,800元、手提Willis花園刺繡頂部提把手袋21,800元。圖／COACH提供
珍妮佛羅培茲身穿刺繡毛衣16,800元、手提Willis花園刺繡頂部提把手袋21,800元。圖／COACH提供

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