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Jessica、Melody穿經典DIOR外套 LV藕粉新包款超靚

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
LV和DIOR分別推出母親節系列經典單品。圖／取自IG、LV提供
LV和DIOR分別推出母親節系列經典單品。圖／取自IG、LV提供

母親節即將到來，送給親愛的媽媽經典款單品，表達謝意之餘也別具意義，包括路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）以Monogram印花或水桶包輪廓打造不退流行的輪廓，或是DIOR以Bar Jacket、Lady Dior經典樣式推出母親節款，都是雋永設計。

DIOR為時尚媽咪打造的夢幻衣櫥，包括New Look新風貌的Bar Jacket與傳奇的Lady Dior提包。於1947年問世的Bar Jacket運用8字身形來表現女性曲線，圓潤肩線、收腰剪裁、修飾臀部的立裁衣襬、開放式領口設計都是標誌細節，透過韓星Jessica、品牌代言人Jisoo和時尚媽咪Melody的詮釋，俐落之中不失女人味。Lady Dior包款則是以琺瑯材質的DIOR字樣吊飾，打造與包身tone-on-tone的色調，包括青檸綠、莓果紅、暖褐色與漸層灰等新色，以及法式印花圖騰的新款。

路易威登則是以品牌經典Monogram Empreinte皮革為主，綴以別緻的雙色調Giant Monogram壓花，延續品牌的製箱工藝，創作經典又時髦的Petit Sac Plat、Félicie Pochette、Vanity等手袋；而俏麗的Bella水桶包，包身為Mahina小牛皮材質，搭配可拆式零錢包，袋身皮革的漸變色從粉彩到白色，是呼應夏日紮染風格的嶄新手袋。

LV（左）Petit Sac Plat手袋61,500元、（中）Félicie Pochette手袋51,500元、（右）Vanity PM手袋10萬9,000元。圖／LV提供
LV（左）Petit Sac Plat手袋61,500元、（中）Félicie Pochette手袋51,500元、（右）Vanity PM手袋10萬9,000元。圖／LV提供
DIOR品牌大使BLACKPINK成員Jisoo詮釋經典Bar Jacket。圖／取自IG
DIOR品牌大使BLACKPINK成員Jisoo詮釋經典Bar Jacket。圖／取自IG
Melody演繹DIOR經典Bar Jacket。圖／取自IG
Melody演繹DIOR經典Bar Jacket。圖／取自IG
LV母親節各式經典包款以灰、粉色系的典雅風格為主。圖／LV提供
LV母親節各式經典包款以灰、粉色系的典雅風格為主。圖／LV提供
DIOR Bar Jacket白色單排釦束腰夾克，15萬5,000元。圖／DIOR提供
DIOR Bar Jacket白色單排釦束腰夾克，15萬5,000元。圖／DIOR提供
LV Bella手袋，13萬元。圖／LV提供
LV Bella手袋，13萬元。圖／LV提供
Lady D-Lite藍色翻轉法式印花刺繡帆布中型提包，14萬5,000元。圖／DIOR提供
Lady D-Lite藍色翻轉法式印花刺繡帆布中型提包，14萬5,000元。圖／DIOR提供
LV Pont 9手袋，13萬2,000元。圖／LV提供
LV Pont 9手袋，13萬2,000元。圖／LV提供
My ABCDior暖褐色籐格紋小羊皮中型提包與琺瑯吊飾，14萬5,000元。圖／DIOR提供
My ABCDior暖褐色籐格紋小羊皮中型提包與琺瑯吊飾，14萬5,000元。圖／DIOR提供
韓星Jessica以甜美風格詮釋DIOR經典Bar Jacket。圖／取自IG
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品牌 Dior

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