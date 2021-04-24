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Jessica、Melody穿經典DIOR外套 LV藕粉新包款超靚
母親節即將到來，送給親愛的媽媽經典款單品，表達謝意之餘也別具意義，包括路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）以Monogram印花或水桶包輪廓打造不退流行的輪廓，或是DIOR以Bar Jacket、Lady Dior經典樣式推出母親節款，都是雋永設計。
DIOR為時尚媽咪打造的夢幻衣櫥，包括New Look新風貌的Bar Jacket與傳奇的Lady Dior提包。於1947年問世的Bar Jacket運用8字身形來表現女性曲線，圓潤肩線、收腰剪裁、修飾臀部的立裁衣襬、開放式領口設計都是標誌細節，透過韓星Jessica、品牌代言人Jisoo和時尚媽咪Melody的詮釋，俐落之中不失女人味。Lady Dior包款則是以琺瑯材質的DIOR字樣吊飾，打造與包身tone-on-tone的色調，包括青檸綠、莓果紅、暖褐色與漸層灰等新色，以及法式印花圖騰的新款。
路易威登則是以品牌經典Monogram Empreinte皮革為主，綴以別緻的雙色調Giant Monogram壓花，延續品牌的製箱工藝，創作經典又時髦的Petit Sac Plat、Félicie Pochette、Vanity等手袋；而俏麗的Bella水桶包，包身為Mahina小牛皮材質，搭配可拆式零錢包，袋身皮革的漸變色從粉彩到白色，是呼應夏日紮染風格的嶄新手袋。
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