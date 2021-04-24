快訊

直播／華航機師再釀群聚？新增1例回溯採檢者確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

職人聯手！Coquology X TERRA土然聯名的「可可禮盒」

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
巧克力揀選，展現職人精神。圖／Coquology提供
巧克力揀選，展現職人精神。圖／Coquology提供

職人的強強聯手禮盒，讓送禮更添美好心意！這是器物的料理道具專門店Coquology與TERRA土然巧克力推出的「獨家職人可可禮盒」，總共9入，分成3個系列。

為首的第一系列，是3款楊豐旭在2018年ICA國際巧克力大賽中奪獎的作品，包括ICA國際巧克力大賽世界賽的銀牌「牛蒡巧克力」，銅牌「川貝枇杷膏巧克力」，以及與前兩款同時並列ICA亞洲區銀牌的「烏魚子巧克力」，苦甜、香甘，以及鹹鹹甜甜的口味，似乎熟悉、讓人莞爾，又起伏跌宕得很有韻味。

第二系列，是3款茶與水果交織的甜美滋味。來回討論彼此都喜愛的水果、台灣茶的最佳搭配，推出了大馬士革玫瑰荔枝包種茶、瓦倫西亞香丁鐵觀音，和無花果紅玉紅茶，3種茶香洋溢、果味酸甜的夾餡巧克力Bon Bon誕生。

最後一個系列，則是放入Coquology獨有、私心喜愛的酒香夾餡巧克力Bon Bon。散發溫柔花香的琴酒巧克力，也是主廚的首次嘗試，以及威士忌和蘭姆酒，皆是為Coquology獨家製作，濃香、甜郁，讓人感覺成熟驚豔。

Coquology X TERRA土然聯名「獨家職人可可禮盒」，即日起至5月1日早鳥價1,485元，5月5日至5月9日門市現場販售價1,650元。預購網址：

https://reurl.cc/8yaGQR，店址：台北市晶華酒店地下2樓。

蘭姆酒巧克力是主廚的首次嘗試，也是為Coquology獨家製作。圖／Coquology提供
蘭姆酒巧克力是主廚的首次嘗試，也是為Coquology獨家製作。圖／Coquology提供

巧克力 可可 酒店

延伸閱讀

MLB／「打者天堂」舉辦全壘打大賽 阿隆索期待衛冕冠軍

馬斯克舉辦除碳技術研發大賽 開1億美元獎金

沉睡已久的怪物甦醒！小葛雷諾證明自己是真貨

祝釩剛哥哥祝鏘博 報名參加網紅主播大賽

相關新聞

職人聯手！Coquology X TERRA土然聯名的「可可禮盒」

職人的強強聯手禮盒，讓送禮更添美好心意！這是器物的料理道具專門店Coquology與TERRA土然巧克力推出的「獨家職人...

CNFlower西恩 X 甜點名店法朋 母親節最美好的相遇

當CNFlower與法朋烘焙甜點坊相遇，一場花草自然與甜點的碰撞，誕生一系列「春日花園主題限定款蛋糕花禮」，結合花藝美學...

虛擬旅遊也開心！Roger Dubuis還原WW線上表展博物館

雖然旅遊在2021年始終帶有諸多限制，但高級鐘表品牌羅杰杜彼（Roger Dubuis）以「我們的遊戲，沒有規則」（NO...

海金一色太美艷！這枚潛水表竟然還有雙認證？

每到夏天，很多人會去海邊。好心情、防曬準備、衝浪板，每一樣都是必備，但等一下！其實你手上的手表也可以升級，不只水陸兩棲，...

4/25週日好友日 85度C大冰拿鐵、鮮奶茶限時第2杯20元

熱熱的天，就是想要喝冰的啦！85℃門市再推週日好友日，4/25(日)從上午十點開始到晚上八點限時優惠，大杯冰拿鐵咖啡和大...

咖啡買1送1、寄杯買5送5！丹堤咖啡感恩5月祭優惠

5月的第二個星期日將迎來母親節，丹堤咖啡祭出「咖啡寄杯買5送5」與指定節日的「買一送一」好康。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。