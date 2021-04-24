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職人聯手！Coquology X TERRA土然聯名的「可可禮盒」
職人的強強聯手禮盒，讓送禮更添美好心意！這是器物的料理道具專門店Coquology與TERRA土然巧克力推出的「獨家職人可可禮盒」，總共9入，分成3個系列。
為首的第一系列，是3款楊豐旭在2018年ICA國際巧克力大賽中奪獎的作品，包括ICA國際巧克力大賽世界賽的銀牌「牛蒡巧克力」，銅牌「川貝枇杷膏巧克力」，以及與前兩款同時並列ICA亞洲區銀牌的「烏魚子巧克力」，苦甜、香甘，以及鹹鹹甜甜的口味，似乎熟悉、讓人莞爾，又起伏跌宕得很有韻味。
第二系列，是3款茶與水果交織的甜美滋味。來回討論彼此都喜愛的水果、台灣茶的最佳搭配，推出了大馬士革玫瑰荔枝包種茶、瓦倫西亞香丁鐵觀音，和無花果紅玉紅茶，3種茶香洋溢、果味酸甜的夾餡巧克力Bon Bon誕生。
最後一個系列，則是放入Coquology獨有、私心喜愛的酒香夾餡巧克力Bon Bon。散發溫柔花香的琴酒巧克力，也是主廚的首次嘗試，以及威士忌和蘭姆酒，皆是為Coquology獨家製作，濃香、甜郁，讓人感覺成熟驚豔。
Coquology X TERRA土然聯名「獨家職人可可禮盒」，即日起至5月1日早鳥價1,485元，5月5日至5月9日門市現場販售價1,650元。預購網址：
https://reurl.cc/8yaGQR，店址：台北市晶華酒店地下2樓。
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