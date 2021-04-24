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CNFlower西恩 X 甜點名店法朋 母親節最美好的相遇
當CNFlower與法朋烘焙甜點坊相遇，一場花草自然與甜點的碰撞，誕生一系列「春日花園主題限定款蛋糕花禮」，結合花藝美學與甜點的幸福滋味，讓今年母親節更浪漫甜蜜。
CNFlower西恩串連花草自然與生活的各種可能，持續跨界碰撞新火花，此次與法朋合作，將最美的花草與甜點融合成一座座閃耀繽紛的春日花園，將帶著媽媽們走進花園、品嘗當季最鮮美的滋味。
除了大家熟知的母親節代表康乃馨，CNFlower西恩設計師今年也特別選用了高雅的庭園玫瑰作為主花，搭配春日的季節花朵，如作畫般揮灑鮮明繽紛色彩，象徵著母親的溫柔相伴，永遠是心中療癒的力量。
例如康乃馨、藍星花、蝴蝶陸蓮等花朵搭配「鳳梨方形旅人蛋糕」，純淨的奶油香混合了香甜的鳳梨味，造型可愛、酸甜適中。康乃馨、聖誕玫瑰的粉嫩優雅蔓延，則與法朋的「覆盆子玫瑰旅人蛋糕」一起散發著果香與花香。
除了主題商品，5/3~5/9 CNFlower也將「最美的母親節行動花店」移到法朋台北店門口，方便民眾現場挑選。店址 : 台北市大安區仁愛路四段300巷20弄11號1樓，相關資訊也可鎖定CNFlower西恩官方臉書。
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