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虛擬旅遊也開心！Roger Dubuis還原WW線上表展博物館

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
一邊牆上有著品牌創辦人Roger Dubuis先生的海報、另一頭則是日內瓦湖畔的山光水色。圖 / 翻攝自Roger Dubuis網站。
一邊牆上有著品牌創辦人Roger Dubuis先生的海報、另一頭則是日內瓦湖畔的山光水色。圖 / 翻攝自Roger Dubuis網站。

雖然旅遊在2021年始終帶有諸多限制，但高級鐘表品牌羅杰杜彼（Roger Dubuis）以「我們的遊戲，沒有規則」（NO RULES, OUR GAME）為口號，在「鐘錶與奇蹟（Watches & Wonders）」2021高級鐘表展期間推出線上虛擬實境展覽館，仿若帶人重返日內瓦湖畔的山光水色。

具備白天與黑夜兩種情境切換，並搭配輕快悅耳的音聲，成為網站的時空設定，空間裡樹立著超大型的星形裝置藝術，脫胎自品牌機芯經典設計的星形鏤空橋板，而挑高空間兩側的紅色與黑色閘門則可分別通往Roger Dubuis製表廠，以及品牌合作夥伴Lamborghini 藍寶堅尼車庫。

開放式的虛擬吧台，更可一覽僅供藏家享用的品牌獨家選品介紹，像是精選的日本珍稀飲品，或是高傳真的設計風格揚聲系統。點開桌面，甚至陳列有三款今年在線上表展發表的Excalibur Spider 39毫米飛行陀飛輪，以及和Pirelli合作的39毫米腕表。偽出國、而且不用帶護照？且跟著Roger Dubuis網站，一同神遊日內瓦吧！

詳情網址，則可登錄以下網站：https://rogerdubuis.v-boutique.com/ww2021

像是參加一個高級招待所或私人VIP俱樂部，Roger Dubuis在鐘表與奇蹟表展期間，打造了一方線上空間，帶來年度全新創意發表。
像是參加一個高級招待所或私人VIP俱樂部，Roger Dubuis在鐘表與奇蹟表展期間，打造了一方線上空間，帶來年度全新創意發表。
Roger Dubuis並邀請參觀者親臨該城市的專賣店，享受一趟專屬的下午茶體驗。圖 / 翻攝自Roger Dubuis網站。
Roger Dubuis並邀請參觀者親臨該城市的專賣店，享受一趟專屬的下午茶體驗。圖 / 翻攝自Roger Dubuis網站。
點開桌面，甚至陳列有三款今年在線上表展發表的Excalibur Spider 39毫米飛行陀飛輪，以及和Pirelli合作的39毫米腕表。圖 / 翻攝自Roger Dubuis網站。
點開桌面，甚至陳列有三款今年在線上表展發表的Excalibur Spider 39毫米飛行陀飛輪，以及和Pirelli合作的39毫米腕表。圖 / 翻攝自Roger Dubuis網站。
開放式的虛擬吧台，更可一覽僅供藏家享用的品牌獨家選品介紹，像是精選的日本珍稀飲品，或是高傳真的設計風格揚聲系統。
開放式的虛擬吧台，更可一覽僅供藏家享用的品牌獨家選品介紹，像是精選的日本珍稀飲品，或是高傳真的設計風格揚聲系統。

品牌 日內瓦

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