虛擬旅遊也開心！Roger Dubuis還原WW線上表展博物館

雖然旅遊在2021年始終帶有諸多限制，但高級鐘表品牌羅杰杜彼（Roger Dubuis）以「我們的遊戲，沒有規則」（NO RULES, OUR GAME）為口號，在「鐘錶與奇蹟（Watches & Wonders）」2021高級鐘表展期間推出線上虛擬實境展覽館，仿若帶人重返日內瓦湖畔的山光水色。

具備白天與黑夜兩種情境切換，並搭配輕快悅耳的音聲，成為網站的時空設定，空間裡樹立著超大型的星形裝置藝術，脫胎自品牌機芯經典設計的星形鏤空橋板，而挑高空間兩側的紅色與黑色閘門則可分別通往Roger Dubuis製表廠，以及品牌合作夥伴Lamborghini 藍寶堅尼車庫。

開放式的虛擬吧台，更可一覽僅供藏家享用的品牌獨家選品介紹，像是精選的日本珍稀飲品，或是高傳真的設計風格揚聲系統。點開桌面，甚至陳列有三款今年在線上表展發表的Excalibur Spider 39毫米飛行陀飛輪，以及和Pirelli合作的39毫米腕表。偽出國、而且不用帶護照？且跟著Roger Dubuis網站，一同神遊日內瓦吧！