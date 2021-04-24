聽新聞
test
0:00 / 0:00
虛擬旅遊也開心！Roger Dubuis還原WW線上表展博物館
雖然旅遊在2021年始終帶有諸多限制，但高級鐘表品牌羅杰杜彼（Roger Dubuis）以「我們的遊戲，沒有規則」（NO RULES, OUR GAME）為口號，在「鐘錶與奇蹟（Watches & Wonders）」2021高級鐘表展期間推出線上虛擬實境展覽館，仿若帶人重返日內瓦湖畔的山光水色。
具備白天與黑夜兩種情境切換，並搭配輕快悅耳的音聲，成為網站的時空設定，空間裡樹立著超大型的星形裝置藝術，脫胎自品牌機芯經典設計的星形鏤空橋板，而挑高空間兩側的紅色與黑色閘門則可分別通往Roger Dubuis製表廠，以及品牌合作夥伴Lamborghini 藍寶堅尼車庫。
開放式的虛擬吧台，更可一覽僅供藏家享用的品牌獨家選品介紹，像是精選的日本珍稀飲品，或是高傳真的設計風格揚聲系統。點開桌面，甚至陳列有三款今年在線上表展發表的Excalibur Spider 39毫米飛行陀飛輪，以及和Pirelli合作的39毫米腕表。偽出國、而且不用帶護照？且跟著Roger Dubuis網站，一同神遊日內瓦吧！
詳情網址，則可登錄以下網站：https://rogerdubuis.v-boutique.com/ww2021
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言