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海金一色太美艷！這枚潛水表竟然還有雙認證？
每到夏天，很多人會去海邊。好心情、防曬準備、衝浪板，每一樣都是必備，但等一下！其實你手上的手表也可以升級，不只水陸兩棲，也在運動和正式、男性和女性、專業與休閒之間？一兼二顧。
SeaQ潛水腕表來自德國，是由專業鐘表品牌格拉蘇蒂原創（Glashutte Original）所打造。表款融合了深邃的蔚藍，並使用金色的數字與旋轉表圈，堪稱海、金一色。
有了耐看設計，表款並能承受20米大氣壓的壓力，相當等於200米的防水性能。不僅如此，表款還符合了德國的DIN 8306與國際的ISO 6425潛水表雙認證，表帶則有黑色橡膠或藍色尼龍表帶、並可搭配上針扣或折疊扣。Calibre 39-11自動上鍊機芯並經過精美打磨修飾。
喜歡海金一色？寶珀（Blancpain）也有一只運動風格的湛藍Bathyscaphe深潛器Sedna®黃金腕表，表款具備300米防水性能，面盤的設計也別具巧思，指針是宛如針筒的長方形、秒針則為圓點，小時刻度也為圓點，加強水底的辨識度；沛納海（PANERAI）的LUMINOR MARINA GOLDTECH™腕表則在「金」的材料上下功夫：較高比例的銅、少量的鉑金，讓手表同時兼具溫潤色則與抗氧化性，一兼二顧。
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