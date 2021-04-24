海金一色太美艷！這枚潛水表竟然還有雙認證？

每到夏天，很多人會去海邊。好心情、防曬準備、衝浪板，每一樣都是必備，但等一下！其實你手上的手表也可以升級，不只水陸兩棲，也在運動和正式、男性和女性、專業與休閒之間？一兼二顧。

SeaQ潛水腕表來自德國，是由專業鐘表品牌格拉蘇蒂原創（Glashutte Original）所打造。表款融合了深邃的蔚藍，並使用金色的數字與旋轉表圈，堪稱海、金一色。

有了耐看設計，表款並能承受20米大氣壓的壓力，相當等於200米的防水性能。不僅如此，表款還符合了德國的DIN 8306與國際的ISO 6425潛水表雙認證，表帶則有黑色橡膠或藍色尼龍表帶、並可搭配上針扣或折疊扣。Calibre 39-11自動上鍊機芯並經過精美打磨修飾。