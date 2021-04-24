快訊

影／宜蘭武塔站工人跨軌遭太魯閣號撞上 16秒驚險影片曝光！

氧氣已耗盡！印尼失聯潛艦仍未尋獲 53人恐全數罹難

聽新聞
test
0:00 / 0:00

海金一色太美艷！這枚潛水表竟然還有雙認證？

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
SeaQ潛水腕表來自德國，表款融合了深邃蔚藍，並使用金色數字與旋轉表圈，堪稱海、金一色。圖 / 格拉蘇蒂原創提供。
SeaQ潛水腕表來自德國，表款融合了深邃蔚藍，並使用金色數字與旋轉表圈，堪稱海、金一色。圖 / 格拉蘇蒂原創提供。

每到夏天，很多人會去海邊。好心情、防曬準備、衝浪板，每一樣都是必備，但等一下！其實你手上的手表也可以升級，不只水陸兩棲，也在運動和正式、男性和女性、專業與休閒之間？一兼二顧。

SeaQ潛水腕表來自德國，是由專業鐘表品牌格拉蘇蒂原創（Glashutte Original）所打造。表款融合了深邃的蔚藍，並使用金色的數字與旋轉表圈，堪稱海、金一色。

有了耐看設計，表款並能承受20米大氣壓的壓力，相當等於200米的防水性能。不僅如此，表款還符合了德國的DIN 8306與國際的ISO 6425潛水表雙認證，表帶則有黑色橡膠或藍色尼龍表帶、並可搭配上針扣或折疊扣。Calibre 39-11自動上鍊機芯並經過精美打磨修飾。

喜歡海金一色？寶珀（Blancpain）也有一只運動風格的湛藍Bathyscaphe深潛器Sedna®黃金腕表，表款具備300米防水性能，面盤的設計也別具巧思，指針是宛如針筒的長方形、秒針則為圓點，小時刻度也為圓點，加強水底的辨識度；沛納海（PANERAI）的LUMINOR MARINA GOLDTECH™腕表則在「金」的材料上下功夫：較高比例的銅、少量的鉑金，讓手表同時兼具溫潤色則與抗氧化性，一兼二顧。

PANERAI LUMINOR MARINA GOLDTECH™腕表，72萬1,000元。圖 / PANERAI提供。
PANERAI LUMINOR MARINA GOLDTECH™腕表，72萬1,000元。圖 / PANERAI提供。
Blancpain Fifty Fathoms Bathyscaphe五十噚深潛器，正式推出藍色面盤及表圈，並可另配戴Nato表帶，80萬2,000元。圖 / Blancpain提供。
Blancpain Fifty Fathoms Bathyscaphe五十噚深潛器，正式推出藍色面盤及表圈，並可另配戴Nato表帶，80萬2,000元。圖 / Blancpain提供。
39.5毫米的中性尺碼，讓男女皆能配戴造型，41萬1,000元起。圖 / 格拉蘇蒂原創提供。
39.5毫米的中性尺碼，讓男女皆能配戴造型，41萬1,000元起。圖 / 格拉蘇蒂原創提供。
半金的表圈和表冠，為海水的蔚藍添增以色蘊對比。圖 / 格拉蘇蒂原創提供。
半金的表圈和表冠，為海水的蔚藍添增以色蘊對比。圖 / 格拉蘇蒂原創提供。

腕表 德國

延伸閱讀

跑車品牌Bugatti撐腰！　1930年代古董表拍出900萬高價！

消費者最期待天梭Seastar新表 再度挑戰市場最超值款！

恭喜勞力士！希臘「小鮮肉」西西帕斯勇奪蒙地卡羅大師賽 聖杯上手了！

樓上改建套房沒做好防水 她家天花板「下雨還脫皮」嚇壞人

相關新聞

虛擬旅遊也開心！Roger Dubuis還原WW線上表展博物館

雖然旅遊在2021年始終帶有諸多限制，但高級鐘表品牌羅杰杜彼（Roger Dubuis）以「我們的遊戲，沒有規則」（NO...

海金一色太美艷！這枚潛水表竟然還有雙認證？

每到夏天，很多人會去海邊。好心情、防曬準備、衝浪板，每一樣都是必備，但等一下！其實你手上的手表也可以升級，不只水陸兩棲，...

4/25週日好友日 85度C大冰拿鐵、鮮奶茶限時第2杯20元

熱熱的天，就是想要喝冰的啦！85℃門市再推週日好友日，4/25(日)從上午十點開始到晚上八點限時優惠，大杯冰拿鐵咖啡和大...

咖啡買1送1、寄杯買5送5！丹堤咖啡感恩5月祭優惠

5月的第二個星期日將迎來母親節，丹堤咖啡祭出「咖啡寄杯買5送5」與指定節日的「買一送一」好康。

「濃濃的葡萄香」！添加日本乳酸菌的冰棒 限量發售

夏天，一定得來支冰棒！根據全球市調公司尼爾森調查，台灣零售通路冰品市場一年的規模已達50億元，即將進入立夏，冰品大戰開打...

瘦子訂製個人RALPH LAUREN的Polo衫 數字12竟然是「亂寫的」

POLO RALPH LAUREN於母親節期間在新光信義新天地A11館開設快閃店，提供刺繡服務、印製服務和布章縫製等客製...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。