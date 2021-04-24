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4/25週日好友日 85度C大冰拿鐵、鮮奶茶限時第2杯20元

聯合報 / 記者 柯意如／即時報導
4月25日85℃再推週日好友日，大冰拿鐵、鮮奶茶限時優惠。圖／85℃ 提供
4月25日85℃再推週日好友日，大冰拿鐵、鮮奶茶限時優惠。圖／85℃ 提供

熱熱的天，就是想要喝冰的啦！85℃門市再推週日好友日，4/25(日)從上午十點開始到晚上八點限時優惠，大杯冰拿鐵咖啡和大杯冰鮮奶茶，第二杯20元，跟好朋友一起分享冰冰涼涼最過癮。另外4/30(五)前，85 Cafe APP會員購買拿鐵或鮮奶茶完成集點後參加抽獎，有機會抽SWITCH。

4/25(日) 85℃週日好友日當天，上午十點到晚上八點，大杯冰拿鐵和大杯冰鮮奶茶第二杯特價20元，大冰鮮奶茶兩杯原價120元，當天特價只要80元現省40元，大冰拿鐵兩杯原價180元，當天特價110元省70元，限現場購買且同品項，85 Cafe APP線上訂餐外帶或外送無此優惠，現場帶走每人限購３組（6杯），如有更動，均以各門市現場實際公告和現場情況為準。

4/30(五)前，85℃會員買拿鐵咖啡或鮮奶茶，不限冰熱大小，消費完成集點即可參加抽獎，每筆交易可獲得一次抽獎機會，活動獎品有SWITCH遊戲機、星辰錶、APPLE Watch、春遊住宿券、85℃禮物卡500元等好禮，中獎名單於5/12(三)前公佈在85℃官方粉絲團，活動資訊僅供參考，以官方公布為準。

4月25日85℃再推週日好友日，大冰拿鐵、鮮奶茶限時優惠。圖／85℃ 提供
4月25日85℃再推週日好友日，大冰拿鐵、鮮奶茶限時優惠。圖／85℃ 提供
4月25日85℃再推週日好友日，大冰拿鐵、鮮奶茶限時優惠。圖／85℃ 提供
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奶茶 咖啡

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