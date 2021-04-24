「濃濃的葡萄香」！添加日本乳酸菌的冰棒 限量發售
夏天，一定得來支冰棒！根據全球市調公司尼爾森調查，台灣零售通路冰品市場一年的規模已達50億元，即將進入立夏，冰品大戰開打，黑松C&C推出重量級新品「黑松C&C乳酸菌葡萄冰棒」，以葡萄果汁冰、乳酸剉冰、起司牛奶雪糕及葡萄蒟蒻晶球等多重口感及風味，出奇制勝。
繼2020年黑松C&C推出添加了日本專利L-137植物乳酸菌的「黑松C&C乳酸菌氣泡飲」，綿密的碳酸氣泡加上酸甜適中的乳酸風味，備受消費者喜愛。睽違一年，今夏再推「黑松C&C乳酸菌葡萄冰棒」，冰棒的外層採用80%葡萄果汁冰，內層為C&C乳酸風味剉冰，一口咬下還能吃到蒟蒻晶球的Ｑ彈口感；底層則選用乳香濃郁的起司牛奶雪糕，有如味蕾的三重奏。
黑松C&C品牌經理王欣怡表示，我們將消費者喜愛的「C&C氣泡飲葡萄口味」及「C&C乳酸菌氣泡飲」結合在一起，讓「黑松C&C乳酸菌葡萄冰棒」除了好吃，也添加了營養價值，包括風靡日本的L-137植物乳酸菌及維他命C，希望為消費者帶來滿滿的活力。
「黑松C&C乳酸菌葡萄冰棒」全台限量52萬支，於7-ELEVEn獨家販售，即日起至5/18第二件6折。
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