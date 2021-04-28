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在東區走跳不能不知道！TOP10「爆紅」美食哪間你還沒吃過

聯合新聞網 / MENU美食誌

東區逛街也要先填飽肚子！讓超夯早午餐、Juicy漢堡肉、韓風咖啡廳來滿足你的胃吧！

TOP 10 /Street Churros

酥脆迷人吉那圈

在國父紀念館二號出口附近的吉那圈咖啡，現炸的吉那圈超酥脆，口味有肉桂糖、堅果粉、雙黑巧克力與草莓穀物。並且不定期推出冰淇淋限定口味，近期與珍福宇宙聯名推出了鐵觀音珍珠口味，螞蟻們別錯過啦！（MENU美食誌freedom貪吃鬼提供）

TOP 9 /和牛涮 日式鍋物放題

和牛三吃吃到飽

王品集團的新品牌，目前全台共五間分店。共有四種價位的套餐，738元套餐提供和牛炙燒壽司、極上和牛涮煮與和牛黑咖哩飯吃到飽！壽司讓人忍不住一貫接一貫，咖哩飯也好吃到會不小心吃太多飯，根本是牛肉控的天堂！ （MENU美食誌Sunny🌻提供）

TOP 8 /你回來啦拉麵 Okaeri お帰り

東區排隊拉麵

當豚骨湯頭尬上濃厚蒜香是什麼味兒？蒜頭控必點濃蒜豚骨拉麵，超濃郁的蒜味保證滿意！拉麵可以選擇粗麵或細麵，湯頭也可以選擇濃淡跟鹹度。叉燒大塊又嫩，整碗份量蠻大的，相當有飽足感！（MENU美食誌阿聿最愛ㄘ提供）

TOP 7 /奇維奇娃 Cheevit Cheeva Taipei

泰國網美冰品

在東區幾乎是無人不知的名店，招牌泰式奶茶冰酥又濃又甜的泰奶為讓許多人慕名而來！不只冰品，奇維奇娃的鹹食也很受歡迎！泰式綠咖哩雞這裡也吃得到，還可以用超值價格加價購冰品哦！（MENU美食誌阿水uu提供）

TOP 6 /annyoung cafe

韓國歐爸的咖啡廳

不能去韓國就來annyoung cafe找韓國歐爸吃下午茶吧！店內明亮舒適，但座位不多，假日需排隊候位！必點蜂蜜海苔年糕，白色的米年糕吃起來很Q很有嚼勁，沾著蜂蜜吃很對味！一旁的糯米年糕口感較脆，搭配海苔一起吃有股鹹香味！飲品跟其他的甜點口味也都不錯哦！（MENU美食誌三顆螺絲🔩提供）

TOP 5 /Lady M

千層蛋糕的霸主

已經在東區營業了四年的Lady M人氣依然不減，排行榜上總能看見它的蹤影！層層緊密堆疊的口感與豐富多樣的口味是Lady M受歡迎的原因，想來點貴婦下午茶犒賞自己就來這吧！（MENU美食誌MMJ提供）

TOP 4 /蘇阿姨比薩屋

東區超人氣比薩

你只吃過必勝客嗎？在國父紀念館附近的蘇阿姨比薩屋有八種口味的比薩、三種餅皮與兩種大小可以選擇！推薦鬆厚餅皮加點起司，鬆軟如麵包般的口感與牽絲的起司絕對顛覆你對比薩的印象！多人聚餐也可以點炸雞薯條一起分享哦！ （MENU美食誌馬寧與食物提供）

TOP 3 /阿郎薄皮餃子台式小酒館

不簡單的狠餃色

在東區新開幕的台式小酒館販售薄皮餃子、經典辣滷、台式燒串與各式酒類。薄薄的煎餃皮搭上豬肉或鮮蝦內餡，再沾上店內的秘制辣醬超級美味！必點阿薄郎十八公分，長長的大煎餃口味清爽且吃得到一整隻的大蝦！（MENU美食誌人類怎麼只有一個胃-ㄋㄋ吃提供）

TOP 2 /Everywhere burger club漢堡俱樂部

楊丞琳也愛的漢堡

還沒開始營業門口就大排長龍，需要有心理準備！肉食漢堡可選擇牛肉排或是豬肉排⁣，杏仁碎培根花生醬堡是經典美式口味⁣，超濃郁的花生醬搭配多汁的漢堡排⁣，鹹甜滋味讓人愛不釋手！老派南方炸雞堡的炸雞將肉汁鎖在肉裡，搭配檸檬蛋黃醬酸酸甜甜，越吃越涮嘴！⁣

（MENU美食誌吃貨警察叡の日常👮🏻‍♂️提供）

TOP 1 /不然BRUN

愜意美好的早午餐

想要用早午餐開始在東區的一天嗎？不然就吃不然吧！提供早午餐、義大利麵、燉飯與甜品，酥香的可頌搭配滑嫩炒蛋與嫩煎鮭魚，一旁還有薯塊，不僅營養均衡，也吃得開心！低消是一份餐點或一杯飲品哦！（MENU美食誌Yvonne Wu提供）

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東區 漢堡

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