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在東區走跳不能不知道！TOP10「爆紅」美食哪間你還沒吃過
到東區逛街也要先填飽肚子！讓超夯早午餐、Juicy漢堡肉、韓風咖啡廳來滿足你的胃吧！
TOP 10 /Street Churros
酥脆迷人吉那圈
TOP 9 /和牛涮 日式鍋物放題
和牛三吃吃到飽
TOP 8 /你回來啦拉麵 Okaeri お帰り
東區排隊拉麵
TOP 7 /奇維奇娃 Cheevit Cheeva Taipei
泰國網美冰品
TOP 6 /annyoung cafe
韓國歐爸的咖啡廳
TOP 5 /Lady M
千層蛋糕的霸主
TOP 4 /蘇阿姨比薩屋
東區超人氣比薩
TOP 3 /阿郎薄皮餃子台式小酒館
不簡單的狠餃色
TOP 2 /Everywhere burger club漢堡俱樂部
楊丞琳也愛的漢堡
（MENU美食誌吃貨警察叡の日常👮🏻♂️提供）
TOP 1 /不然BRUN
愜意美好的早午餐
想要用早午餐開始在東區的一天嗎？不然就吃不然吧！提供早午餐、義大利麵、燉飯與甜品，酥香的可頌搭配滑嫩炒蛋與嫩煎鮭魚，一旁還有薯塊，不僅營養均衡，也吃得開心！低消是一份餐點或一杯飲品哦！（MENU美食誌Yvonne Wu提供）
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