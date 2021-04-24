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瘦子訂製個人RALPH LAUREN的Polo衫 數字12竟然是「亂寫的」

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
瘦子E.SO體驗快閃店客製服務。圖／RALPH LAUREN提供
瘦子E.SO體驗快閃店客製服務。圖／RALPH LAUREN提供

POLO RALPH LAUREN於母親節期間在新光信義新天地A11館開設快閃店，提供刺繡服務、印製服務和布章縫製等客製商品，開幕當日邀請瘦子E.SO出席，瘦子表示自身的日常穿搭是較為暗黑的色彩，因此選了綠色Polo衫，帶來有別以往的明亮感，對於訂製Polo衫為何不是選品牌經典的小熊圖案？他表示，「有點太可愛了，我還是比較喜歡Logo圖樣的款式。」

加碼問他是否要幫女友訂製一件，他率直說女友不常穿Polo衫，暫時還沒想到可以怎麼幫她訂製；瘦子自己選擇了白色Polo衫，背後是JUST CLUE IT字樣，代表他和朋友們的嘻哈精神，至於背後數字12，他說，「亂寫的，和我一點關係也沒有，就是第一時間閃現腦海的數字，覺得滿好看的。」

即日起開設至5月9日的快閃店是為體現品牌「Create Your Own」的精神，透過客製化的Logo刺繡、圖案印製與經典布章縫製服務，製作獨一無二的個人化單品。刺繡服務可選繡線色彩、最多可繡3個英文字母，繡上的Logo則視Polo馬的大小而定400元至1,000元不等；印製服務則在黑、白、灰三色服裝之上，印製熊、城市名稱等；布章縫製則視圖案大小加價400至1,600元，共有多達27款圖樣可選。

POLO RALPH LAUREN於新光信義新天地A11館快閃店推出印製服務，共9款可選、印製費用1,200元。圖／RALPH LAUREN提供
POLO RALPH LAUREN於新光信義新天地A11館快閃店推出印製服務，共9款可選、印製費用1,200元。圖／RALPH LAUREN提供
POLO RALPH LAUREN於新光信義新天地A11館快閃店推出印製服務，共9款可選、印製費用1,200元。圖／RALPH LAUREN提供
POLO RALPH LAUREN於新光信義新天地A11館快閃店推出印製服務，共9款可選、印製費用1,200元。圖／RALPH LAUREN提供
瘦子E.SO身穿品牌經典Polo衫搭配POLO RALPH LAUREN百搭黑褲出席快閃店開幕。圖／RALPH LAUREN提供
瘦子E.SO身穿品牌經典Polo衫搭配POLO RALPH LAUREN百搭黑褲出席快閃店開幕。圖／RALPH LAUREN提供
瘦子E.SO身穿品牌經典Polo衫搭配POLO RALPH LAUREN百搭黑褲出席快閃店開幕。圖／RALPH LAUREN提供
瘦子E.SO身穿品牌經典Polo衫搭配POLO RALPH LAUREN百搭黑褲出席快閃店開幕。圖／RALPH LAUREN提供
POLO RALPH LAUREN快閃店於5月9日前提供刺繡服務、印製服務和布章縫製等客製商品。圖／RALPH LAUREN提供
POLO RALPH LAUREN快閃店於5月9日前提供刺繡服務、印製服務和布章縫製等客製商品。圖／RALPH LAUREN提供
POLO RALPH LAUREN於新光信義新天地A11館快閃店推出布章縫製服務，共27款可選、費用400至1,600元。圖／RALPH LAUREN提供
POLO RALPH LAUREN於新光信義新天地A11館快閃店推出布章縫製服務，共27款可選、費用400至1,600元。圖／RALPH LAUREN提供

快閃 品牌 母親節

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