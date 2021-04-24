瘦子訂製個人RALPH LAUREN的Polo衫 數字12竟然是「亂寫的」

POLO RALPH LAUREN於母親節期間在新光信義新天地A11館開設快閃店，提供刺繡服務、印製服務和布章縫製等客製商品，開幕當日邀請瘦子E.SO出席，瘦子表示自身的日常穿搭是較為暗黑的色彩，因此選了綠色Polo衫，帶來有別以往的明亮感，對於訂製Polo衫為何不是選品牌經典的小熊圖案？他表示，「有點太可愛了，我還是比較喜歡Logo圖樣的款式。」

加碼問他是否要幫女友訂製一件，他率直說女友不常穿Polo衫，暫時還沒想到可以怎麼幫她訂製；瘦子自己選擇了白色Polo衫，背後是JUST CLUE IT字樣，代表他和朋友們的嘻哈精神，至於背後數字12，他說，「亂寫的，和我一點關係也沒有，就是第一時間閃現腦海的數字，覺得滿好看的。」