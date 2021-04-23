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蔡依林爆乳滿MV 穿蕾絲印花FENDI、ETRO性感溢出來

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
蔡依林在「Stars Align」MV中舉手投足都是性感風情。圖／FENDI提供、取自IG
蔡依林在「Stars Align」MV中舉手投足都是性感風情。圖／FENDI提供、取自IG

正在進行「Ugly Beauty」巡迴加演場的蔡依林，昨無預警在演唱會中曝光全新歌曲「Stars Align」新歌，也再次以多款奢華、妖嬈的繽紛時裝表現美好身段，包括FENDI的夏日限定系列、向來以繁複印花見長的ETRO，都展現天后的性感氣場。

「Stars Align」為荷蘭音樂人R3HAB和蔡依林的合作單曲，是手遊主題曲，因此以電子舞曲為整體架構，融入R3HAB擅長的電音，蔡依林在MV中搶先穿上預計5月上市的FENDI Vertigo系列時裝，展現不凡的霸氣，她以黃色泳裝搭配FF logo透視設計洋裝，在透膚蕾絲的隱約中舞出性感曲線。Vertigo系列為FENDI和紐約視覺藝術家Sarah Coleman自Design Miami／邁阿密設計展首度攜手後的再度合作，以七○年代的迷幻濾鏡效果，將FENDI經典的FF主題圖案加以扭曲變形，帶來全新圖樣，創造出視覺魔幻的的全新FF Vertigo系列。

而她在另一個華麗迷離的情境中，身穿ETRO 2021春季系列，設計師Veronica Etro以她在2019年去到卡布里、那不勒斯等地旅行的記憶，結合九○年代的ETRO檔案設計出繩索涼鞋、針織胸衣以及鮮豔印花的絲質睡袍等等，蔡依林躺臥浴缸中，以充滿異國情調的性感比基尼和罩衫，呈現慵懶又復古華麗的女伶風采。

蔡依林搶先穿上預計5月才上市的FENDI Vertigo系列蕾絲透視洋裝、泳裝，以及RALPH LAUREN休閒帆布鞋。圖／FENDI提供
蔡依林搶先穿上預計5月才上市的FENDI Vertigo系列蕾絲透視洋裝、泳裝，以及RALPH LAUREN休閒帆布鞋。圖／FENDI提供
蔡依林身穿ETRO 2021春季系列。圖／取自IG
蔡依林身穿ETRO 2021春季系列。圖／取自IG
蔡依林身穿ETRO 2021春季系列。圖／取自IG
蔡依林身穿ETRO 2021春季系列。圖／取自IG
蔡依林身穿ETRO 2021春季系列。圖／取自IG
蔡依林身穿ETRO 2021春季系列。圖／取自IG
蔡依林搶先穿上預計5月才上市的FENDI Vertigo系列蕾絲透視洋裝、泳裝，以及RALPH LAUREN休閒帆布鞋。圖／FENDI提供
蔡依林搶先穿上預計5月才上市的FENDI Vertigo系列蕾絲透視洋裝、泳裝，以及RALPH LAUREN休閒帆布鞋。圖／FENDI提供
蔡依林性感濕身搶先穿上預計5月才上市的FENDI Vertigo系列蕾絲透視洋裝、泳裝。圖／FENDI提供
蔡依林性感濕身搶先穿上預計5月才上市的FENDI Vertigo系列蕾絲透視洋裝、泳裝。圖／FENDI提供
蔡依林身穿ETRO 2021春季系列。圖／取自IG
蔡依林身穿ETRO 2021春季系列。圖／取自IG
蔡依林身穿ETRO 2021春季系列。圖／取自IG
蔡依林身穿ETRO 2021春季系列。圖／取自IG
蔡依林搶先穿上預計5月才上市的FENDI Vertigo系列蕾絲透視洋裝、泳裝。圖／FENDI提供
蔡依林搶先穿上預計5月才上市的FENDI Vertigo系列蕾絲透視洋裝、泳裝。圖／FENDI提供
FENDI Vertigo蕾絲透視洋裝，67,000元。圖／FENDI提供
FENDI Vertigo蕾絲透視洋裝，67,000元。圖／FENDI提供
FENDI Vertigo泳裝，18,900元。圖／FENDI提供
FENDI Vertigo泳裝，18,900元。圖／FENDI提供

FENDI 荷蘭

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