蔡依林爆乳滿MV 穿蕾絲印花FENDI、ETRO性感溢出來

正在進行「Ugly Beauty」巡迴加演場的蔡依林，昨無預警在演唱會中曝光全新歌曲「Stars Align」新歌，也再次以多款奢華、妖嬈的繽紛時裝表現美好身段，包括FENDI的夏日限定系列、向來以繁複印花見長的ETRO，都展現天后的性感氣場。

「Stars Align」為荷蘭音樂人R3HAB和蔡依林的合作單曲，是手遊主題曲，因此以電子舞曲為整體架構，融入R3HAB擅長的電音，蔡依林在MV中搶先穿上預計5月上市的FENDI Vertigo系列時裝，展現不凡的霸氣，她以黃色泳裝搭配FF logo透視設計洋裝，在透膚蕾絲的隱約中舞出性感曲線。Vertigo系列為FENDI和紐約視覺藝術家Sarah Coleman自Design Miami／邁阿密設計展首度攜手後的再度合作，以七○年代的迷幻濾鏡效果，將FENDI經典的FF主題圖案加以扭曲變形，帶來全新圖樣，創造出視覺魔幻的的全新FF Vertigo系列。