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Amy快速料理／適合周一補充元氣的上班族午餐：日式唐揚炸雞便當

幸福文化 / Amy （張美君）老師
日式唐揚炸雞便當。圖／幸福文化 提供
日式唐揚炸雞便當。圖／幸福文化 提供

周一便當要帶什麼？當然要來點提振士氣的美味料理，快速料理女王「Amyの私人廚房」又來上菜啦，一日兩餐快速料理，即使是忙碌的上班族也能在家天天開飯，還能順便做好全家人的上班便當，快來跟著Amy老師一起學吧！

【日式唐揚炸雞便當】

● 主食： 十穀飯

先在便當的上半部放入纖維質豐富的十榖飯當底。

食材（4-6 人份）

白米 1 米杯

五穀米或十穀米 1 米杯

水 2 又1/3 米杯

作法

1 白米、十穀米個別洗淨後，十穀米先用1 又1/3 米杯的水浸泡約2-3 小時，白米用1 米杯水浸泡30 分鐘。

2 將白米、十穀米連同浸泡的水放入電鍋的內鍋，外鍋加入約1 米杯水，按下電源鍵烹煮，待電源鍵跳起後再燜15 分鐘

3 打開鍋蓋，將飯拌鬆、辭水，再蓋上鍋蓋回燜後即可享用。

● AMY老師小叮嚀

不管是五穀米、十穀米，都是五穀雜糧類，通常含有糙米、紫米、蕎麥、大麥、燕麥、小米，薏仁、蓮子、芡實等等，各種穀類中含有不同營養素纖維質，所以較為健康，不過，因為膳食纖維高，消化能力較差的人也要先從少量取代白米開始，慢慢適應唷。

●主菜　

主菜：唐揚炸雞。圖／幸福文化 提供
主菜：唐揚炸雞。圖／幸福文化 提供

唐揚炸雞

便當右下角鋪上生菜，放上已經放涼的炸雞塊。.

食材（2 人份）

日式風味去骨雞腿排… 1 塊

雞蛋…1 顆（打散為蛋汁）

地瓜粉…適量

食用油…1 杯

生菜…適量

檸檬…兩片

作法

1 將日式風味去骨雞腿排切塊（適口大小），再裹上蛋汁。

2 切好的雞塊輕輕在地瓜粉上滾動使均勻沾附，靜置一會使粉類反潮（反潮至醃料的顏色透出來，表示乾粉被吸附得更好，下油鍋時才不會一下子就散開）。

3 鍋裡放入1 杯油中小火燒熱。（判斷程度為乾淨的筷子插入油裡會冒小泡即可，切勿加熱到冒煙），再小心放入雞塊油炸，放入時先不要翻動，待底面炸到酥黃，可輕易鏟動時再翻面，炸到外表呈現金黃即可。

4 如果擔心雞塊未熟透，不妨先將雞塊撈出，讓油鍋裡的油溫再次拉高後再重新放入雞塊進行搶酥，這樣一來雞塊炸熟了，外表也能更酥脆，同時也能逼出一些油；最後將炸好的雞塊放在廚用吸油紙上吸除多餘油脂。

● 配菜　

配菜：蒜炒萵筍。圖／幸福文化 提供
配菜：蒜炒萵筍。圖／幸福文化 提供

蒜炒萵筍

把好吃鮮脆的蒜炒萵筍穿插在炸雞和米飯中間和便當周圍。

食材（2 人份）

鹽漬萵筍…2 根

蒜頭…3 瓣

糖、米醋、芝麻香油…各1 小匙

作法

1 將鹽漬萵筍切片狀；蒜頭也切片。

2 熱油鍋後，放入蒜片以中小火爆香，再放入萵筍以中大火快炒，最後加入調味料拌炒入味即可起鍋。

● 小菜　

昆布佃煮

小菜：昆布佃煮。圖／幸福文化 提供
小菜：昆布佃煮。圖／幸福文化 提供

加上塊狀的昆布佃煮增加甜味，也提升視覺滿分。

食材（2 人份）

昆布…50g

白芝麻粒（熟）…1 大匙

煮汁

柴魚昆布高湯…200c.c.（作法請見p120）

醬油…50c.c.

米酒…100c.c.

味醂…100c.c.

米醋…1 大匙

作法

1 昆布用乾淨的廚房紙巾擦去表面的雜質灰塵，再剪成1 公分大小方形。

2 將昆布、煮汁放入鍋中先煮滾，轉小火煮約35-40 分鐘，煮至湯汁快收乾時即可熄火，過程中可稍微翻動一下以免燒焦。

3 放涼後即可裝瓶，要食用時灑上白芝麻粒即可享用。

● AMY老師小叮嚀

煮好的小菜要裝入保鮮盒或是玻璃瓶都可以，只是如果想要延長小菜的保存期限，最好是把瓶子或盒子稍微用熱水汆燙過，倒扣瀝乾再裝入，這樣就有殺菌的功用，自然就能多放個幾天。

● 作者介紹：Amy (張美君)，2016年開始在FB上分享自己的料理食譜與創作理念，更將每一道料理拍攝2分鐘快速料理的食譜影音發表，經營「Amyの私人廚房」目前已擁有許多鐵粉支持。

【以上摘文選自：《Amyの私人廚房，一日兩餐快速料理》、作者：Amy （張美君）、圖文：幸福文化提供、整理：記者柯意如】

書名／《Amyの私人廚房，一日兩餐快速料理》、作者／Amy （張美君）、圖／幸福文化 提供
書名／《Amyの私人廚房，一日兩餐快速料理》、作者／Amy （張美君）、圖／幸福文化 提供

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