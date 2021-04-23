新手零失敗／型男主廚傳授 成功烤瑪德蓮蛋糕3大POINT
春夏帶些點心到戶外享用最棒了！外型小巧可愛的瑪德蓮蛋糕，美味又方便攜帶，一次教學兩種口味，由觀眾熟悉的型男甜點主廚郭士弘老師的解說，烘焙新手在家也可以成功烤出美味點心喔。
【烤瑪德蓮的3大POINT】
瑪德蓮：麵糊烘烤到外皮金黃酥脆、內部柔軟濕潤質地的蛋糕，通常會加檸檬皮及蜂蜜於麵糊中，嘗起來感到滑順與淡淡的檸檬香氣。外觀最大特色就是貝殼造型，而貝殼紋的另外一面中央能夠看到１個隆起的小丘，通常稱它為「肚臍」。
● POINT 1： 奶油融化溫度太高，影響糕體質地
煮無鹽奶油的火候必須轉小火煮至融化，奶油液的溫度大約 50℃即可；若火候太大，則溫度容易太高而影響糕體質地。
● POINT 2：麵糊冷藏20分鐘，助乳化膨脹
拌好的瑪德蓮麵糊放入冰箱冷藏鬆弛20分鐘，讓材料有時間充分融合乳化，可達到更好的膨脹效果，並且形成糕體外酥脆內鬆軟。
● POINT 3：麵糊分次烤沒問題，風味不減
每台烤箱容量不同，若麵糊無法１盤烤完，可將剩餘麵糊先放入冷藏，再分次烤完，但不建議放到隔天烤。
【口味一：原味瑪德蓮】
份量：2 盤（10 連貝殼模）
烤溫：上火190℃ / 下火190℃ （單火190℃）
● 材料準備（原味瑪德蓮麵糊）
Ａ料．材料
全蛋 130 克
細砂糖 100 克
牛奶 25 克
動物性鮮奶油 25 克
蜂蜜 20 克
Ｂ料．低筋麵粉 155 克、泡打粉 5 克
Ｃ料．無鹽奶油 150 克
● 作法
1 材料Ａ全蛋、細砂糖放入鋼盆，拌勻至無顆粒。
2 再加入牛奶、動物性鮮奶油和蜂蜜，拌勻。
3 材料Ｂ過篩後加入作法２。
4 用打蛋器繼續拌勻至蛋液與粉類完全吸收，並且呈無粉狀的麵糊。
5 材料Ｃ放入小湯鍋，轉小火煮至完全融化。
6 奶油液倒入作法４，邊倒邊 拌勻。
7 接著裝入套平口花嘴的擠花 袋，冷藏鬆弛20分鐘。
8 將麵糊擠入模具凹槽。
9 放入烤箱中層，烘烤10 ∼12 分鐘至熟。
10 趁熱小心脫模後待涼。
● 小叮嚀
使用的10連貝殼模，它的模具為長36.5×寬26.5×高1.7cm。
添加蜂蜜的麵糊，可提升風味和綿密滑順口感。
【口味二：栗子可可瑪德蓮】
份量：3 盤（6 連栗子模）
烤溫：上火190℃ / 下火190℃ （ 單火190℃）
● 材料準備（栗子可可瑪德蓮麵糊）
Ａ料．全蛋 130 克
細砂糖 100 克
Kahlua卡魯瓦咖啡酒 20 克
動物性鮮奶油 25 克
蜂蜜 20 克
Ｂ料．低筋麵粉 155 克
泡打粉 5 克
無糖可可粉 20 克
杏仁粉 20 克
Ｃ料．無鹽奶油 150 克
Ｄ料．熟栗子（切半）18 個
裝飾：苦甜巧克力（非調溫）50 克、巴芮脆片 50 克
● 作法
1 材料Ａ全蛋、細砂糖放入鋼盆，拌勻至無顆粒。
2 再加咖啡酒、動物性鮮奶油 和蜂蜜。
3 繼續用打蛋器拌勻。
4 材料Ｂ過篩後加入作法３，拌勻至無粉狀。
5 材料Ｃ放入小湯鍋，轉小火煮至完全融化，再倒入作法４邊倒邊拌勻。
6 接著裝入套平口花嘴的擠花袋，冷藏鬆弛20分鐘。
7 將麵糊擠入模具凹槽，在麵糊中心填入栗子，接著擠上麵糊至８分滿。
8 放入烤箱中層，烘烤10 ∼12 分鐘至熟。
9 趁熱小心脫模後放涼。
10 苦甜巧克力以小火隔水加熱 融化。
11 巴芮脆片裝入塑膠袋擀碎， 再倒入調理碗。
12 栗子可可瑪德蓮鈍端（底部） 1/4處沾裹適量苦甜巧克力。
13 再沾上巴芮脆片，放入冰箱冷藏10分鐘凝固即可。
● 小叮嚀
使用的６連栗子模，它的模具為長30×寬20×高2cm。
融化好的奶油液倒入麵糊，邊倒邊拌更容易拌均勻。
熟栗子可到便利商店或超市購買，勿買生的栗子。
烘焙材料行可買到酥脆口感的巴芮脆片。
【以上摘文選自：《新手零失敗！一次學會人氣常溫蛋糕基礎&裝飾變化》、作者：郭士弘、圖文：橘子文化提供、整理：記者柯意如】
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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