新手零失敗／型男主廚傳授 成功烤瑪德蓮蛋糕3大POINT

春夏帶些點心到戶外享用最棒了！外型小巧可愛的瑪德蓮蛋糕，美味又方便攜帶，一次教學兩種口味，由觀眾熟悉的型男甜點主廚郭士弘老師的解說，烘焙新手在家也可以成功烤出美味點心喔。

【烤瑪德蓮的3大POINT】

瑪德蓮：麵糊烘烤到外皮金黃酥脆、內部柔軟濕潤質地的蛋糕，通常會加檸檬皮及蜂蜜於麵糊中，嘗起來感到滑順與淡淡的檸檬香氣。外觀最大特色就是貝殼造型，而貝殼紋的另外一面中央能夠看到１個隆起的小丘，通常稱它為「肚臍」。

● POINT 1： 奶油融化溫度太高，影響糕體質地

煮無鹽奶油的火候必須轉小火煮至融化，奶油液的溫度大約 50℃即可；若火候太大，則溫度容易太高而影響糕體質地。

● POINT 2：麵糊冷藏20分鐘，助乳化膨脹

拌好的瑪德蓮麵糊放入冰箱冷藏鬆弛20分鐘，讓材料有時間充分融合乳化，可達到更好的膨脹效果，並且形成糕體外酥脆內鬆軟。

● POINT 3：麵糊分次烤沒問題，風味不減

每台烤箱容量不同，若麵糊無法１盤烤完，可將剩餘麵糊先放入冷藏，再分次烤完，但不建議放到隔天烤。

原味瑪德蓮：用打蛋器繼續拌勻至蛋液與粉類完全吸收。圖／橘子文化 提供 原味瑪德蓮：麵糊擠入模具凹槽。圖／橘子文化 提供 原味瑪德蓮：裝入套平口花嘴的擠花袋冷藏20分鐘。圖／橘子文化 提供

【口味一：原味瑪德蓮】

份量：2 盤（10 連貝殼模）

烤溫：上火190℃ / 下火190℃ （單火190℃）

● 材料準備（原味瑪德蓮麵糊）

Ａ料．材料

全蛋 130 克

細砂糖 100 克

牛奶 25 克

動物性鮮奶油 25 克

蜂蜜 20 克

Ｂ料．低筋麵粉 155 克、泡打粉 5 克

Ｃ料．無鹽奶油 150 克

● 作法

1 材料Ａ全蛋、細砂糖放入鋼盆，拌勻至無顆粒。

2 再加入牛奶、動物性鮮奶油和蜂蜜，拌勻。

3 材料Ｂ過篩後加入作法２。

4 用打蛋器繼續拌勻至蛋液與粉類完全吸收，並且呈無粉狀的麵糊。

5 材料Ｃ放入小湯鍋，轉小火煮至完全融化。

6 奶油液倒入作法４，邊倒邊 拌勻。

7 接著裝入套平口花嘴的擠花 袋，冷藏鬆弛20分鐘。

8 將麵糊擠入模具凹槽。

9 放入烤箱中層，烘烤10 ∼12 分鐘至熟。

10 趁熱小心脫模後待涼。

● 小叮嚀

使用的10連貝殼模，它的模具為長36.5×寬26.5×高1.7cm。

添加蜂蜜的麵糊，可提升風味和綿密滑順口感。

【口味二：栗子可可瑪德蓮】

栗子可可瑪德蓮。圖／橘子文化 提供 栗子可可瑪德蓮：趁熱小心脫模後放涼。圖／橘子文化 提供 栗子可可瑪德蓮：鈍端（底部） 1/4處沾裹適量苦甜巧克力。圖／橘子文化 提供 沾上巴芮脆片做成神似栗子的外觀。圖／橘子文化 提供

份量：3 盤（6 連栗子模）

烤溫：上火190℃ / 下火190℃ （ 單火190℃）

● 材料準備（栗子可可瑪德蓮麵糊）

Ａ料．全蛋 130 克

細砂糖 100 克

Kahlua卡魯瓦咖啡酒 20 克

動物性鮮奶油 25 克

蜂蜜 20 克

Ｂ料．低筋麵粉 155 克

泡打粉 5 克

無糖可可粉 20 克

杏仁粉 20 克

Ｃ料．無鹽奶油 150 克

Ｄ料．熟栗子（切半）18 個

裝飾：苦甜巧克力（非調溫）50 克、巴芮脆片 50 克

● 作法

1 材料Ａ全蛋、細砂糖放入鋼盆，拌勻至無顆粒。

2 再加咖啡酒、動物性鮮奶油 和蜂蜜。

3 繼續用打蛋器拌勻。

4 材料Ｂ過篩後加入作法３，拌勻至無粉狀。

5 材料Ｃ放入小湯鍋，轉小火煮至完全融化，再倒入作法４邊倒邊拌勻。

6 接著裝入套平口花嘴的擠花袋，冷藏鬆弛20分鐘。

7 將麵糊擠入模具凹槽，在麵糊中心填入栗子，接著擠上麵糊至８分滿。

8 放入烤箱中層，烘烤10 ∼12 分鐘至熟。

9 趁熱小心脫模後放涼。

10 苦甜巧克力以小火隔水加熱 融化。

11 巴芮脆片裝入塑膠袋擀碎， 再倒入調理碗。

12 栗子可可瑪德蓮鈍端（底部） 1/4處沾裹適量苦甜巧克力。

13 再沾上巴芮脆片，放入冰箱冷藏10分鐘凝固即可。

● 小叮嚀

使用的６連栗子模，它的模具為長30×寬20×高2cm。

融化好的奶油液倒入麵糊，邊倒邊拌更容易拌均勻。

熟栗子可到便利商店或超市購買，勿買生的栗子。

烘焙材料行可買到酥脆口感的巴芮脆片。

【以上摘文選自：《新手零失敗！一次學會人氣常溫蛋糕基礎&裝飾變化》、作者：郭士弘、圖文：橘子文化提供、整理：記者柯意如】

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康