打造信義區城市花庭！OPPO Reno5 Z品牌快閃店美拍一波

迎接母親節，OPPO將於4月24日至5月2日在台北信義區微風松高戶外廣場設立OPPO Reno5 Z「讓愛，鏡在眼前」品牌快閃店，現場結合花與鏡面兩大元素，透過浪漫花牆營造出絕美夢幻的城市花庭，當光線交錯在鏡面上折射出迷離夢幻的光影，呼應Reno5系列的炫彩機身及雙重錄影功能。快閃店設置3大體驗區，參加現場活動就有機會獲得限量好禮，周末期間更加碼推出限定手作活動；針對現場購機的消費者，周間與周末也分別推出母親節超值優惠方案以及限量好禮，最高可抽「購機買一送一」等大獎。

OPPO Reno5 Z「讓愛，鏡在眼前」品牌快閃店，從外觀設計到內部擺設都以冷冽色系的未來科技感及大量鏡面陳設打造，並運用繽紛浪漫的乾燥花，隨手都可拍出彷彿置身於小花徑的絕美照片。快閃店同時展示OPPO Reno5、OPPO Reno5 Pro、OPPO Reno5 Z等機款，更首度在台展示領先業界的OPPO卷軸式螢幕概念機，搭載OLED卷軸式螢幕，可實現無段調節，達到「零折痕」的效果。

OPPO邀請一日店長解婕翎，以及人氣網紅焦凡凡、溫妮、關韶文分別於兩個周末期間親臨現場，透過OPPO Reno5 Z的視角帶領大家導覽品牌快閃店的亮點。活動現場攜手momo購物網、蝦皮商城、PChome 24h購物、Yahoo奇摩購物中心等電商平台，現場購物推出驚喜優惠方案，加碼狂送限量直播好禮。OPPO也針對現場購機的消費者推出專屬優惠，於快閃店周間購買Reno5全系列手機，可享OPPO配件購物金300元；周末期間現場購機可獲得扭蛋機的抽獎資格。

此外，OPPO更加碼推出全通路母親節限定活動，5月1日至5月31日購買Reno5系列手機，至官網活動頁面登錄，即有機會獲得「OPPO Reno5系列 X 福容大飯店聯合住宿券」一張。

為了歡慶母親節，OPPO Reno5 Z「讓愛，鏡在眼前」品牌快閃店推出獨家限定活動，消費者至功能展示區體驗Reno5系列新機主打的攝錄影功能，即可獲得限量體驗禮；還有周末限定打卡禮，在浪漫花牆拍照打卡上傳至個人IG，標註「#OPPO Reno5 Z輕潮美學」、「#讓愛鏡在眼前快閃店」，即可帶走限量花朵氣球或冰晶玫瑰花；至指定活動頁面登錄，還可享OPPO Reno5 Z抽獎資格。