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這款茶好春天！紅茶花伝X Cath Kidston復古印花帶著走

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
日本暢銷茶飲品牌「紅茶花伝」首次攜手英倫印花品牌「Cath Kidston」，打造春季夢幻聯名限定包裝。圖／可口可樂公司提供
日本暢銷茶飲品牌「紅茶花伝」首次攜手英倫印花品牌「Cath Kidston」，打造春季夢幻聯名限定包裝。圖／可口可樂公司提供

日本的暢銷茶飲品牌「紅茶花伝」首次與英倫印花品牌「Cath Kidston」合作，推出「紅茶花伝」x「Cath Kidston」聯名限定包裝，讓英式復古印花呈現在「皇家奶茶」和「皇家紅茶」的瓶身上，散發浪漫的春日氣息。

「紅茶花伝」全系列產品均嚴選100%純手摘、來自斯里蘭卡高海拔山區的汀布拉頂級茶葉，完整保留茶葉完整外觀與雅緻茶香，搭配恰好不膩口的甜度比例，打造兩款經典商品。

其中，「皇家奶茶」的GREENWICH FLOWERS印花包裝靈感來自英國格林威治公園，以萌芽的枝頭、綻放的粉嫩花朵、以及充滿生命力的蜜蜂和瓢蟲交織成的美麗風景；「皇家紅茶」的LITTLE FAIRIES印花包裝則來自英國樹林間的神秘傳說，身著粉色蓬裙的小仙女穿梭於春日盛開的繽紛花蕾中，揮灑著各種奇幻魔法，加上經典的金紅配色瓶標，優雅不失華麗。

同步推出的「紅茶花伝」x「Cath Kidston」集點活動，即日起至5月31日，凡購買「紅茶花伝」產品金蓋包裝品項，即可於瓶蓋內，獲得乙組10碼序號，於活動期間至活動網頁（「紅茶花伝」Facebook官方粉絲團私訊）登錄瓶蓋內序號參加集點活動，每組序號可兌換乙點，達指定點數即可免費兌換「Cath Kidston」經典印花配件好禮，包括托特肩背包、迷你斜背包、後背包、化妝包等共640個獎品，換完為止。

活動詳情及相關訊息可查「可口可樂」台灣官網：http://www.coke.com.tw，或「紅茶花伝」Facebook官方粉絲團。

「紅茶花伝」x「Cath Kidston」聯名限定包裝皇家紅茶，建議售價29元。圖／可口可樂公司提供
「紅茶花伝」x「Cath Kidston」聯名限定包裝皇家紅茶，建議售價29元。圖／可口可樂公司提供
「紅茶花伝」x「Cath Kidston」聯名限定包裝皇家奶茶，建議售價35元。圖／可口可樂公司提供
「紅茶花伝」x「Cath Kidston」聯名限定包裝皇家奶茶，建議售價35元。圖／可口可樂公司提供

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