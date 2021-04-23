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PChome 24h購物、momo購物網預購哆啦A夢50周年口罩

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
PChome 24h購物將於4月26日上午10點開放「華淨醫用口罩 X 哆啦A夢50周年紀念款醫療口罩」首波3款預購。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物將於4月26日上午10點開放「華淨醫用口罩 X 哆啦A夢50周年紀念款醫療口罩」首波3款預購。圖／PChome 24h購物提供

哆啦A夢50歲生日快樂！今年初搭配哆啦A夢3D動畫電影《STAND BY ME 哆啦A夢 2》上映，華淨醫材與哆啦A夢聯名推出的一系列醫療口罩一上市就造成瘋搶，新推出的「華淨醫用口罩 X 哆啦A夢50周年紀念款醫療口罩」，包括成人、兒童尺寸共6種款式，PChome 24h購物、momo購物網將於4月26日上午10點開放首波3款預購，分別為「愛心放大燈款」、「愛心穿透環款」、「迷你哆啦款」，鐵粉一定要鎖定時間手刀快搶！

「華淨醫用口罩 X 哆啦A夢50周年紀念款醫療口罩」推出限定圖樣設計，跳脫以往哆啦A夢經常出現的藍白色系配色，改以紅白色系設計，搭配滿版愛心及漫畫裡熱門的放大燈、穿透環等道具元素，透過漫畫手繪畫風呈現，除了喚起兒時童年回憶之外，還多了一些浪漫氣息，每款皆為10片裝售價199元。

哆啦A夢漫畫中的「放大燈」可以隨心所欲放大任何東西，是人氣道具之一，「華淨醫用口罩 X 哆啦A夢50周年紀念款醫療口罩」愛心放大燈款採手繪漫畫風，哆啦A夢手持放大燈攀附在大愛心上，搭配大小不一的滿版紅白愛心及銅鑼燒、鈴鐺等元素，吸睛又討喜。能夠自由穿梭各式空間的「穿透環」，常用於哆啦A夢及大雄一行人冒險時逃離危險之用，是漫畫裡常見的道具之一，「華淨醫用口罩 X 哆啦A夢50周年紀念款醫療口罩」愛心穿透環款以愛心形狀的穿透環，搭配眼冒愛心探出頭的哆啦A夢及卡在一半的哆啦A夢美臀，逗趣畫面讓網友直呼超療癒。「華淨醫用口罩 X 哆啦A夢50周年紀念款醫療口罩」迷你哆啦款讓哆啦A夢從百寶袋中抱出紅色迷你哆啦，搭配周圍滿版紅白愛心，瞬間融化少女心。

此外，momo購物網今天（4月23日）開賣「三麗鷗系列－雙子星成人醫療口罩」，粉藍色襯底搭配超人氣Kiki & Lala，單盒20片裝售價269元；曾引起搶購熱潮的2款櫻花系列口罩也再次登場，包括「三麗鷗系列－櫻花成人醫療口罩」讓Kiki & Lala、Hello Kitty、布丁狗等齊聚一堂，單盒20片裝售價269元，「LINE FRIENDS系列－櫻花成人醫療口罩」讓熊大、兔兔、莎莉合體，加上獨特的粉白漸層襯底，單盒15片裝售價249元。以上皆為限量售完為止

4月30日上午9點還有第二波LINE FRIENDS與三麗鷗口罩齊發，「LINE FRIENDS系列－漢堡成人醫療口罩」讓熊大、兔兔和莎莉化身漢堡、薯條、披薩，搭配亮橘襯底，時尚感大升級，單盒15片裝售價249元；「三麗鷗系列－草莓園成人、兒童醫療口罩」與Hello Kitty、美樂蒂一起抓住草莓季的尾聲，並特別推出2款尺寸，讓親子可以一起配戴出遊，單盒20片裝售價269元。

momo購物網4月26日上午10點起開賣「華淨醫材 X 哆啦A夢50周年紀念款醫療口罩」愛心放大燈款，10片裝售價199元。圖／momo購物網提供
momo購物網4月26日上午10點起開賣「華淨醫材 X 哆啦A夢50周年紀念款醫療口罩」愛心放大燈款，10片裝售價199元。圖／momo購物網提供
momo購物網今天（4月23日）上午9點起開賣「三麗鷗系列-櫻花成人醫療口罩」，20片裝售價269元。圖／momo購物網提供
momo購物網今天（4月23日）上午9點起開賣「三麗鷗系列-櫻花成人醫療口罩」，20片裝售價269元。圖／momo購物網提供
momo購物網今天（4月23日）上午9點起開賣「三麗鷗系列-雙子星成人醫療口罩」，20片裝售價269元。圖／momo購物網提供
momo購物網今天（4月23日）上午9點起開賣「三麗鷗系列-雙子星成人醫療口罩」，20片裝售價269元。圖／momo購物網提供
momo購物網4月30日上午9點起開賣「LINE FRIENDS系列－漢堡成人醫療口罩」，15片裝售價249元。圖／momo購物網提供
momo購物網4月30日上午9點起開賣「LINE FRIENDS系列－漢堡成人醫療口罩」，15片裝售價249元。圖／momo購物網提供
PChome 24h購物4月26日上午10點開放預購「華淨醫用口罩 X 哆啦A夢50周年紀念款醫療口罩」迷你哆啦款，10片裝售價199元。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物4月26日上午10點開放預購「華淨醫用口罩 X 哆啦A夢50周年紀念款醫療口罩」迷你哆啦款，10片裝售價199元。圖／PChome 24h購物提供
momo購物網陸續推出8款人氣肖像聯名口罩。圖／momo購物網提供
momo購物網陸續推出8款人氣肖像聯名口罩。圖／momo購物網提供
PChome 24h購物4月26日上午10點開放預購「華淨醫用口罩 X 哆啦A夢50周年紀念款醫療口罩」愛心穿透環款，10片裝售價199元。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物4月26日上午10點開放預購「華淨醫用口罩 X 哆啦A夢50周年紀念款醫療口罩」愛心穿透環款，10片裝售價199元。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物4月26日上午10點開放預購「華淨醫用口罩 X 哆啦A夢50周年紀念款醫療口罩」愛心放大燈款，10片裝售價199元。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物4月26日上午10點開放預購「華淨醫用口罩 X 哆啦A夢50周年紀念款醫療口罩」愛心放大燈款，10片裝售價199元。圖／PChome 24h購物提供
momo購物網4月26日上午10點起開賣「華淨醫材 X 哆啦A夢50周年紀念款醫療口罩」愛心穿透環款，10片裝售價199元。圖／momo購物網提供
momo購物網4月26日上午10點起開賣「華淨醫材 X 哆啦A夢50周年紀念款醫療口罩」愛心穿透環款，10片裝售價199元。圖／momo購物網提供
momo購物網4月26日上午10點起開賣「華淨醫材 X 哆啦A夢50周年紀念款醫療口罩」迷你哆啦款，10片裝售價199元。圖／momo購物網提供
momo購物網4月26日上午10點起開賣「華淨醫材 X 哆啦A夢50周年紀念款醫療口罩」迷你哆啦款，10片裝售價199元。圖／momo購物網提供
momo購物網4月30日上午9點起開賣「三麗鷗系列-草莓園成人/兒童醫療口罩」，20片裝售價269元。圖／momo購物網提供
momo購物網4月30日上午9點起開賣「三麗鷗系列-草莓園成人/兒童醫療口罩」，20片裝售價269元。圖／momo購物網提供

口罩 哆啦A夢

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