網驚呼「根本是麻辣等級！」杜娃黎波皮革馬甲裝辣秀PUMA新鞋

PUMA為女力運動再升級，以全新「SHE MOVES US」為主題推出嶄新的SUEDE MAYU厚底鞋，請來以火辣造型著稱的歌手杜娃黎波（Dua Lipa）透過皮革馬甲、黑襪的造型詮釋，形象大片曝光，讓網友驚呼：「這根本是麻辣等級！」

致力於女性平等的PUMA鼓勵每個人都應大膽主導自己的人生，透過運動、時尚、社群、潮流、性平等多元層面不僅再次喚起女孩們的內在力量，因此請了Dua Lipa加入SHE MOVES US女力大使的行列。不僅如此，PUMA還專為女性打造全新的SUEDE MAYU鞋款，使用品牌經典的麂皮鞋面，搭配藍與紅雙色選擇，凸顯復古美學；加厚的鞋底更能修飾腿型，讓比例看起來更高挑。同時，Dua Lipa也搶先以「嗆辣」造型來演繹這款為女性而設的鞋款，藉以表達人人都可以是耀眼獨具的發光體理念。

潮牌A BATHING APE的BAPE STATM經典白色鞋，在這季也換上新風格，除了不能少的迷彩之外，還添加了新配色，讓能凸顯街頭流行元素。新款的BAPE STATM鞋，同樣有著具辨識度的「STA」星形徽章，但分別以BAPE®綠、粉和藍呈現，讓白色鞋型揉合街頭色彩。值得一提的是品牌採用帶有細緻顆粒紋理皮革製成行身，並沿用傳統BAPE STATM耐磨橡膠鞋底，配備金屬鞋帶鎖扣和孔眼、以及強韌的棉質鞋帶，讓整體外觀更搶眼吸睛。

女力大使Dua Lipa演繹PUMA SUEDE MAYU鞋3,680元。圖／PUMA提供

女力大使Dua Lipa演繹PUMA SUEDE MAYU鞋3,680元。圖／PUMA提供

女力大使Dua Lipa演繹PUMA SUEDE MAYU鞋3,680元。圖／PUMA提供

女力大使Dua Lipa演繹PUMA SUEDE MAYU鞋3,680元。圖／PUMA提供

PUMA SUEDE MAYU復古龐克厚底鞋3,680元。圖／PUMA提供

PUMA SUEDE MAYU復古龐克厚底鞋3,680元。圖／PUMA提供

A BATHING APE BAPE STATM粉紅迷彩鞋7,199元。圖／I.T提供