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網驚呼「根本是麻辣等級！」杜娃黎波皮革馬甲裝辣秀PUMA新鞋

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
女力大使Dua Lipa演繹PUMA SUEDE MAYU鞋3,680元。圖／PUMA提供
女力大使Dua Lipa演繹PUMA SUEDE MAYU鞋3,680元。圖／PUMA提供

PUMA為女力運動再升級，以全新「SHE MOVES US」為主題推出嶄新的SUEDE MAYU厚底鞋，請來以火辣造型著稱的歌手杜娃黎波（Dua Lipa）透過皮革馬甲、黑襪的造型詮釋，形象大片曝光，讓網友驚呼：「這根本是麻辣等級！」

致力於女性平等的PUMA鼓勵每個人都應大膽主導自己的人生，透過運動、時尚、社群、潮流、性平等多元層面不僅再次喚起女孩們的內在力量，因此請了Dua Lipa加入SHE MOVES US女力大使的行列。不僅如此，PUMA還專為女性打造全新的SUEDE MAYU鞋款，使用品牌經典的麂皮鞋面，搭配藍與紅雙色選擇，凸顯復古美學；加厚的鞋底更能修飾腿型，讓比例看起來更高挑。同時，Dua Lipa也搶先以「嗆辣」造型來演繹這款為女性而設的鞋款，藉以表達人人都可以是耀眼獨具的發光體理念。

潮牌A BATHING APE的BAPE STATM經典白色鞋，在這季也換上新風格，除了不能少的迷彩之外，還添加了新配色，讓能凸顯街頭流行元素。新款的BAPE STATM鞋，同樣有著具辨識度的「STA」星形徽章，但分別以BAPE®綠、粉和藍呈現，讓白色鞋型揉合街頭色彩。值得一提的是品牌採用帶有細緻顆粒紋理皮革製成行身，並沿用傳統BAPE STATM耐磨橡膠鞋底，配備金屬鞋帶鎖扣和孔眼、以及強韌的棉質鞋帶，讓整體外觀更搶眼吸睛。

女力大使Dua Lipa演繹PUMA SUEDE MAYU鞋3,680元。圖／PUMA提供
女力大使Dua Lipa演繹PUMA SUEDE MAYU鞋3,680元。圖／PUMA提供

女力大使Dua Lipa演繹PUMA SUEDE MAYU鞋3,680元。圖／PUMA提供
女力大使Dua Lipa演繹PUMA SUEDE MAYU鞋3,680元。圖／PUMA提供

女力大使Dua Lipa演繹PUMA SUEDE MAYU鞋3,680元。圖／PUMA提供
女力大使Dua Lipa演繹PUMA SUEDE MAYU鞋3,680元。圖／PUMA提供

女力大使Dua Lipa演繹PUMA SUEDE MAYU鞋3,680元。圖／PUMA提供
女力大使Dua Lipa演繹PUMA SUEDE MAYU鞋3,680元。圖／PUMA提供

PUMA SUEDE MAYU復古龐克厚底鞋3,680元。圖／PUMA提供
PUMA SUEDE MAYU復古龐克厚底鞋3,680元。圖／PUMA提供

PUMA SUEDE MAYU復古龐克厚底鞋3,680元。圖／PUMA提供
PUMA SUEDE MAYU復古龐克厚底鞋3,680元。圖／PUMA提供

A BATHING APE BAPE STATM粉紅迷彩鞋7,199元。圖／I.T提供
A BATHING APE BAPE STATM粉紅迷彩鞋7,199元。圖／I.T提供

A BATHING APE BAPE STATM綠迷彩鞋7,199元。圖／I.T提供
A BATHING APE BAPE STATM綠迷彩鞋7,199元。圖／I.T提供

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