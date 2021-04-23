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文華「雅閣」新廚上菜！香港半島「嘉麟樓」張國邦掌杓

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
台北文華東方酒店「雅閣」中餐廳迎來主廚張國邦領軍掌杓，推出一系列招牌新菜。圖／台北文華東方酒店提供
台北文華東方酒店「雅閣」中餐廳迎來主廚張國邦領軍掌杓，推出一系列招牌新菜。圖／台北文華東方酒店提供

連3年摘下「台北米其林指南」一星殊榮的台北文華東方酒店「雅閣」中餐廳，繼原主廚謝文於去年11月底離職後，迎來新任港籍主廚張國邦，全新菜單近日出爐，其中7~8成換上新菜。專精粵菜料理的張國邦，42歲、擁有近25年的紮實廚藝經驗，團隊形容他「刀工細緻，重擺盤意境，勇於創新」，要求近乎龜毛，笑稱是「十足的處女座」。

張國邦出生於香港，父親是廣式燒臘師傅，母親是餐廳外場領班，17歲就到餐廳當學徒，一路在大排檔、酒樓磨練，累積粵菜料理的基本功，他也曾放棄高薪到大餐廳從頭歷練，包括香港知名的「會所1號博藝會」、「利苑」、香港洲際酒店「欣圖軒」等，之後到香港半島酒店「嘉麟樓」一待就10年，從二鍋做到副主廚，該餐廳也在2016年起連5年獲米其林一星肯定。

張國邦2月來台，在隔離期間苦思新菜，3/10上任，一個月內就大規模換菜，他最推「黃湯白玉星斑柳」，不少饕客私下說「鋪底的冬瓜比魚肉更好吃」，他的秘訣是冬瓜先蒸，保留甜味，再浸入黃湯吸飽精華，色澤金黃濃郁；主廚用料也不分中西，像是「梨香黑醋排骨」，改良自上海名菜鎮江骨，他改以咕咾肉的作法，更為爽脆，最後以義大利巴薩米哥醋收尾，相較鎮江醋非但不嗆、也更能綜合酸度。

張國邦的菜色講究風味、口感與色澤兼具，像是爽口的「皮蛋滑豆腐」，他堅持將豆腐切成0.5公分的薄片，搭配切成小丁的皮蛋，再巧妙加入細小的榨菜末與少許辣油，比例、厚薄、排盤處處講究，看來賞心悅目。

此外，雅閣的招牌菜也有不少「優化版」，像是粵菜招牌蜜汁叉燒，張國邦增添了荔枝木煙燻的香氣，又因他對肉質、油花分布要求嚴格，約5公斤重的梅頭肉，在一般講究的餐廳可製成6至8份叉燒，主廚卻只挑選肥瘦適中的上好部位，做成僅3至4份的「雅閣叉燒皇」，一上桌淋醬噴香，叉燒軟嫩多汁，腴而不膩，大獲饕客好評。

形色皆美的小點也是創新力作，例如色澤鮮艷搶眼，外型如石榴般的「火鴨石榴球」、考驗師傅手藝的功夫菜「天鵝叉燒酥」；也有豐厚海味的「順德魚茸羹」，都讓人一嘗難忘。

張國邦擁有近25年紮實廚藝經驗。圖／台北文華東方酒店提供
張國邦擁有近25年紮實廚藝經驗。圖／台北文華東方酒店提供
點心拼盤(火鴨石榴球、鳳眼帶子餃、天鵝叉燒酥)。圖／台北文華東方酒店提供
點心拼盤(火鴨石榴球、鳳眼帶子餃、天鵝叉燒酥)。圖／台北文華東方酒店提供
「黃湯白玉星斑柳」滋味馥郁迷人，單點680元。圖／台北文華東方酒店提供
「黃湯白玉星斑柳」滋味馥郁迷人，單點680元。圖／台北文華東方酒店提供
「梨香黑醋排骨」口感柔嫩，搭配桂花蜜漬的水梨品嘗，幸福感油然而生，單點600元。圖／台北文華東方酒店提供
「梨香黑醋排骨」口感柔嫩，搭配桂花蜜漬的水梨品嘗，幸福感油然而生，單點600元。圖／台北文華東方酒店提供

香港 酒店 米其林

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