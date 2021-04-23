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網路獨賣！「三星Galaxy M12超鯊機」單機價5千元有找

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
Samsung Galaxy M12外觀採用微粒紋理（Micro Pattern）設計，結合霧面消光金屬視覺效果，簡潔俐落的垂直線條打造時尚吸睛外型。記者陳立儀／攝影
Samsung Galaxy M12外觀採用微粒紋理（Micro Pattern）設計，結合霧面消光金屬視覺效果，簡潔俐落的垂直線條打造時尚吸睛外型。記者陳立儀／攝影

想要買高CP值手機又有新選擇！三星宣布在台推出全新線上獨賣機種Samsung Galaxy M12「超鯊機」，具備4+1鏡頭、6.5吋V極限全螢幕、5,000mAh大電量，將推出超鯊黑、超鯊藍、超鯊綠等3色，建議售價4,990元，4月26日起在三星商城、PChome 24h購物、momo購物網、Yahoo奇摩購物中心、蝦皮商城三星旗艦館、ETmall東森購物、LINE口袋商店等指定線上通路開賣（實際到貨時間、販售顏色及各項方案依各通路公告為準）。

台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙表示，面對大環境的衝擊與轉變，線上通路市場蓬勃發展，整體手機線上通路銷售量也有逐年上升的趨勢，其中4,999元以下價格帶的手機年成長近3成，極具潛力。三星去年4月推出首款線上通路販售限定手機Samsung Galaxy M11，推出後連續5個月登上市調熱銷手機前20名榜單，帶來超乎預期近4成的銷售佳績，今年三星再度推出網路獨賣的Samsung Galaxy M12，期望銷售能較上一代目標成長10%。

Samsung Galaxy M12外觀採用微粒紋理（Micro Pattern）設計，結合霧面消光金屬視覺效果，簡潔俐落的垂直線條打造時尚吸睛外型，並擁有舒適手感。搭載6.5吋V極限全螢幕及90Hz螢幕更新率，提供熱愛追劇、玩手遊或具有多工作業需求的消費者清晰流暢視野。Samsung Galaxy M12配備5,000mAh電池，更支援15W閃電快充功能；搭載One UI作業系統，提供直覺操作的使用介面，並支援Samsung Health，能輕鬆記錄各項身體與運動資訊。

鎖定各年齡層熱愛透過鏡頭記錄、分享精采生活，Samsung Galaxy M12搭載4+1鏡頭，分別為4,800萬畫素主鏡頭、500萬畫素超廣角鏡頭、200萬畫素景深鏡頭、200萬畫素微距鏡頭及800萬畫素自拍鏡頭。超高畫素主鏡頭不論白天或黑夜都能輕鬆捕捉明亮清晰影像；123°視角的超廣角鏡頭適合拍攝遼闊的戶外大場景，還能自動偵測超廣角模式的使用時機和建議；透過景深鏡頭可手動調整景深程度，一鍵拍出突顯人物、美食、動物等主體的淺景深照；新搭載的微距鏡頭，能特寫近至4cm的精美細節。

此外，三星商城上線至今，2020年營業額年成長超過6成，加上大環境影響，線上通路未來商機持續看好，三星也計畫因應台灣消費者型態與需求，逐步進行通路策略調整，強化虛實整合。消費者除了可在線上直接購買商品，也可至門市實際體驗並即時諮詢；若有需求，門市人員也可協助線上下單，提供消費者更便利的購物體驗。

三星宣布在台推出全新線上獨賣機種Samsung Galaxy M12，建議售價4,990元，4月26日起在三星商城、PChome 24h購物、momo購物網、Yahoo奇摩購物中心、蝦皮商城三星旗艦館、ETmall東森購物、LINE口袋商店等指定線上通路開賣。圖／三星提供
三星宣布在台推出全新線上獨賣機種Samsung Galaxy M12，建議售價4,990元，4月26日起在三星商城、PChome 24h購物、momo購物網、Yahoo奇摩購物中心、蝦皮商城三星旗艦館、ETmall東森購物、LINE口袋商店等指定線上通路開賣。圖／三星提供
三星宣布在台推出全新線上獨賣機種Samsung Galaxy M12，建議售價4,990元，4月26日起在三星商城、PChome 24h購物、momo購物網、Yahoo奇摩購物中心、蝦皮商城三星旗艦館、ETmall東森購物、LINE口袋商店等指定線上通路開賣。圖／三星提供
三星宣布在台推出全新線上獨賣機種Samsung Galaxy M12，建議售價4,990元，4月26日起在三星商城、PChome 24h購物、momo購物網、Yahoo奇摩購物中心、蝦皮商城三星旗艦館、ETmall東森購物、LINE口袋商店等指定線上通路開賣。圖／三星提供
Samsung Galaxy M12的4鏡頭主相機分別為4,800萬畫素主鏡頭、500萬畫素超廣角鏡頭、200萬畫素景深鏡頭、200萬畫素微距鏡頭。記者陳立儀／攝影
Samsung Galaxy M12的4鏡頭主相機分別為4,800萬畫素主鏡頭、500萬畫素超廣角鏡頭、200萬畫素景深鏡頭、200萬畫素微距鏡頭。記者陳立儀／攝影
Samsung Galaxy M12將推出超鯊黑、超鯊藍、超鯊綠等3色。記者陳立儀／攝影
Samsung Galaxy M12將推出超鯊黑、超鯊藍、超鯊綠等3色。記者陳立儀／攝影
Samsung Galaxy M12外觀採用微粒紋理（Micro Pattern）設計，結合霧面消光金屬視覺效果，簡潔俐落的垂直線條打造時尚吸睛外型。記者陳立儀／攝影
Samsung Galaxy M12外觀採用微粒紋理（Micro Pattern）設計，結合霧面消光金屬視覺效果，簡潔俐落的垂直線條打造時尚吸睛外型。記者陳立儀／攝影
Samsung Galaxy M12配備4+1強大鏡頭。圖／三星提供
Samsung Galaxy M12配備4+1強大鏡頭。圖／三星提供
三星宣布在台推出全新線上獨賣機種Samsung Galaxy M12，具備4+1鏡頭、6.5吋V極限全螢幕、5,000mAh大電量，單機價5千元有找。記者陳立儀／攝影
三星宣布在台推出全新線上獨賣機種Samsung Galaxy M12，具備4+1鏡頭、6.5吋V極限全螢幕、5,000mAh大電量，單機價5千元有找。記者陳立儀／攝影
Samsung Galaxy M12外觀採用微粒紋理（Micro Pattern）設計，結合霧面消光金屬視覺效果。圖／三星提供
Samsung Galaxy M12外觀採用微粒紋理（Micro Pattern）設計，結合霧面消光金屬視覺效果。圖／三星提供
三星宣布在台推出全新線上獨賣機種Samsung Galaxy M12，將推出超鯊黑、超鯊藍、超鯊綠等3色。圖／三星提供
三星宣布在台推出全新線上獨賣機種Samsung Galaxy M12，將推出超鯊黑、超鯊藍、超鯊綠等3色。圖／三星提供

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