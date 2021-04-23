手刀準備開買！GU攜手時尚雜誌御用攝影師 創造夏季最潮網美風女裝

繼熱賣的UNDERCOVER聯名系列之後，GU再度宣布要與知名攝影師、導演蜷川實花合作，把她最招牌的燦爛花卉風格融入，創造了極具「網美風」的女裝，預計將於5月21日上市。另外，H&M亞洲時尚系列則推出了大力水手系列，把經典卡通人物圖騰與亮色搭配，打造出有別於童趣的樣貌。

執導過電影「惡女花魁」、「惡女羅曼死」的日本女導演，同時也是時尚雜誌御用攝影師的蜷川實花，最著名就是色彩極度飽和的視覺風格，而且喜愛大量運用花卉圖案來堆疊出華麗感，堪稱是當代「網美風」拍照的鼻祖。同時，蜷川實花也成了時尚品牌「M / mika ninagawa」來體現她的獨特美學與設計的世界觀，因為辨識度極高，有著許多支持者。平價時尚品牌GU便在這季首度與蜷川實花的M / mika ninagawa合作，以「Follow your own star.」為主題，利用花卉為主要設計元素，並結合蜷川實花擅長的鮮豔色彩，提供一系列包括佈滿大片繽紛花朵圖樣的印花連身裙、印花魚尾裙、T恤和家居服、包包等配件，讓女孩們穿上都能化身成自己追隨的明星。

GU與蜷川實花品牌M / mika ninagawa聯名系列家居服組1,490元。圖／GU提供

H&M亞洲時尚系列，則將經典卡通「大力水手」招牌的逗趣形象及卡通文字融入於亮黃、天藍及薰衣草紫色彩中，打造符合夏季氛圍的潮流穿搭。女裝提供了印有大力水手經典卡通文字的寬版針織罩衫，可以搭配學院風上衣及格紋百褶裙，或是利用紫色格紋短上衣與同色系水手領修身連身裙的組合，創造搭配時的層次感。針對男性消費者這系列責備有運動褲或短褲等單品，無論是疊穿灰色Polo上衣與黑、白字母印花襯衫，或是選擇搭配連帽上衣，都能搭出街頭風格。

GU與蜷川實花品牌M / mika ninagawa聯名系列，把她最招牌的燦爛花卉風格融入設計。圖／GU提供

H&M亞洲時尚系列大力水手聯名女裝短版格紋襯衫799元。圖／H&M提供

GU與蜷川實花品牌M / mika ninagawa聯名系列女裝涼鞋990元。圖／GU提供

GU與蜷川實花品牌M / mika ninagawa聯名系列女裝編織包990元。圖／GU提供

GU與蜷川實花品牌M / mika ninagawa聯名系列女裝印花連身裙1,490元。圖／GU提供

GU與蜷川實花品牌M / mika ninagawa聯名系列女裝附罩杯家居連身裙1,490元。圖／GU提供

H&M亞洲時尚系列大力水手聯名女裝百褶短裙799元。圖／H&M提供

H&M亞洲時尚系列大力水手聯名男裝T恤499元。圖／H&M提供

GU與蜷川實花品牌M / mika ninagawa聯名系列女裝透明包1,490元。圖／GU提供

H&M亞洲時尚系列大力水手聯名男裝短褲699元。圖／H&M提供

GU與蜷川實花品牌M / mika ninagawa聯名系列女裝印花連身裙1,490元。圖／GU提供

GU與蜷川實花品牌M / mika ninagawa聯名系列女裝印花無袖連身裙990元。圖／GU提供

GU與蜷川實花品牌M / mika ninagawa聯名系列女裝透明小包590元。圖／GU提供