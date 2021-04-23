快訊

黃金週泡湯！日本三度發布緊急事態 涵蓋東京、大阪、京都和兵庫

江宏傑訴請離婚 福原愛發聲回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

手刀準備開買！GU攜手時尚雜誌御用攝影師 創造夏季最潮網美風女裝

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
GU宣布與知名攝影師、導演蜷川實花的品牌M / mika ninagawa合作，把她最招牌的燦爛花卉風格融入設計。圖／GU提供
GU宣布與知名攝影師、導演蜷川實花的品牌M / mika ninagawa合作，把她最招牌的燦爛花卉風格融入設計。圖／GU提供

繼熱賣的UNDERCOVER聯名系列之後，GU再度宣布要與知名攝影師、導演蜷川實花合作，把她最招牌的燦爛花卉風格融入，創造了極具「網美風」的女裝，預計將於5月21日上市。另外，H&M亞洲時尚系列則推出了大力水手系列，把經典卡通人物圖騰與亮色搭配，打造出有別於童趣的樣貌。

執導過電影「惡女花魁」、「惡女羅曼死」的日本女導演，同時也是時尚雜誌御用攝影師的蜷川實花，最著名就是色彩極度飽和的視覺風格，而且喜愛大量運用花卉圖案來堆疊出華麗感，堪稱是當代「網美風」拍照的鼻祖。同時，蜷川實花也成了時尚品牌「M / mika ninagawa」來體現她的獨特美學與設計的世界觀，因為辨識度極高，有著許多支持者。平價時尚品牌GU便在這季首度與蜷川實花的M / mika ninagawa合作，以「Follow your own star.」為主題，利用花卉為主要設計元素，並結合蜷川實花擅長的鮮豔色彩，提供一系列包括佈滿大片繽紛花朵圖樣的印花連身裙、印花魚尾裙、T恤和家居服、包包等配件，讓女孩們穿上都能化身成自己追隨的明星。

GU與蜷川實花品牌M / mika ninagawa聯名系列家居服組1,490元。圖／GU提供
GU與蜷川實花品牌M / mika ninagawa聯名系列家居服組1,490元。圖／GU提供

H&M亞洲時尚系列，則將經典卡通「大力水手」招牌的逗趣形象及卡通文字融入於亮黃、天藍及薰衣草紫色彩中，打造符合夏季氛圍的潮流穿搭。女裝提供了印有大力水手經典卡通文字的寬版針織罩衫，可以搭配學院風上衣及格紋百褶裙，或是利用紫色格紋短上衣與同色系水手領修身連身裙的組合，創造搭配時的層次感。針對男性消費者這系列責備有運動褲或短褲等單品，無論是疊穿灰色Polo上衣與黑、白字母印花襯衫，或是選擇搭配連帽上衣，都能搭出街頭風格。

GU與蜷川實花品牌M / mika ninagawa聯名系列，把她最招牌的燦爛花卉風格融入設計。圖／GU提供
GU與蜷川實花品牌M / mika ninagawa聯名系列，把她最招牌的燦爛花卉風格融入設計。圖／GU提供

H&M亞洲時尚系列大力水手聯名女裝短版格紋襯衫799元。圖／H&M提供
H&M亞洲時尚系列大力水手聯名女裝短版格紋襯衫799元。圖／H&M提供

GU與蜷川實花品牌M / mika ninagawa聯名系列女裝涼鞋990元。圖／GU提供
GU與蜷川實花品牌M / mika ninagawa聯名系列女裝涼鞋990元。圖／GU提供

GU與蜷川實花品牌M / mika ninagawa聯名系列女裝編織包990元。圖／GU提供
GU與蜷川實花品牌M / mika ninagawa聯名系列女裝編織包990元。圖／GU提供

GU與蜷川實花品牌M / mika ninagawa聯名系列女裝印花連身裙1,490元。圖／GU提供
GU與蜷川實花品牌M / mika ninagawa聯名系列女裝印花連身裙1,490元。圖／GU提供

GU與蜷川實花品牌M / mika ninagawa聯名系列女裝附罩杯家居連身裙1,490元。圖／GU提供
GU與蜷川實花品牌M / mika ninagawa聯名系列女裝附罩杯家居連身裙1,490元。圖／GU提供

H&M亞洲時尚系列大力水手聯名女裝百褶短裙799元。圖／H&M提供
H&M亞洲時尚系列大力水手聯名女裝百褶短裙799元。圖／H&M提供

H&M亞洲時尚系列大力水手聯名男裝T恤499元。圖／H&M提供
H&M亞洲時尚系列大力水手聯名男裝T恤499元。圖／H&M提供

GU與蜷川實花品牌M / mika ninagawa聯名系列女裝透明包1,490元。圖／GU提供
GU與蜷川實花品牌M / mika ninagawa聯名系列女裝透明包1,490元。圖／GU提供

H&M亞洲時尚系列大力水手聯名男裝短褲699元。圖／H&M提供
H&M亞洲時尚系列大力水手聯名男裝短褲699元。圖／H&M提供

GU與蜷川實花品牌M / mika ninagawa聯名系列女裝印花連身裙1,490元。圖／GU提供
GU與蜷川實花品牌M / mika ninagawa聯名系列女裝印花連身裙1,490元。圖／GU提供

GU與蜷川實花品牌M / mika ninagawa聯名系列女裝印花無袖連身裙990元。圖／GU提供
GU與蜷川實花品牌M / mika ninagawa聯名系列女裝印花無袖連身裙990元。圖／GU提供

GU與蜷川實花品牌M / mika ninagawa聯名系列女裝透明小包590元。圖／GU提供
GU與蜷川實花品牌M / mika ninagawa聯名系列女裝透明小包590元。圖／GU提供

H&M亞洲時尚系列大力水手聯名女裝上衣699元。圖／H&M提供
H&M亞洲時尚系列大力水手聯名女裝上衣699元。圖／H&M提供

延伸閱讀

綠色行人道源自「兒童誘拐事件」？網揭恐怖都市傳說

強尼戴普化身傳奇攝影師 揭露日本最嚴重環境公害內幕

李又汝深V蹦雪乳 驚見「威廉」捧假胸喊：噁心！

孫藝珍曝「男友視角照」　網友瘋猜攝影師是玄彬

相關新聞

搭捷運血拚去！2021第三屆台中購物節7月登場

在去年創下逾90億元消費登錄金額的台中購物節，又即將在7月回歸了！看好後疫情時代商機，加上台中捷運正式通車的加持，串聯大...

文華「雅閣」新廚上菜！香港半島「嘉麟樓」張國邦掌杓

連3年摘下「台北米其林指南」一星殊榮的台北文華東方酒店「雅閣」中餐廳，繼原主廚謝文於去年11月底離職後，迎來新任港籍主廚...

網驚呼「根本是麻辣等級！」杜娃黎波皮革馬甲裝辣秀PUMA新鞋

PUMA為女力運動再升級，以全新「SHE MOVES US」為主題推出嶄新的SUEDE MAYU厚底鞋，請來以火辣造型著...

網路獨賣！「三星Galaxy M12超鯊機」單機價5千元有找

想要買高CP值手機又有新選擇！三星宣布在台推出全新線上獨賣機種Samsung Galaxy M12「超鯊機」，具備4+1...

手刀準備開買！GU攜手時尚雜誌御用攝影師 創造夏季最潮網美風女裝

繼熱賣的UNDERCOVER聯名系列之後，GU再度宣布要與知名攝影師、導演蜷川實花合作，把她最招牌的燦爛花卉風格融入，創...

母親節珠寶Harry Winston奢華隨身 小巧獻心意

每年五月的第二周是傳統中的「母親節」，精選一件可隨身配戴的輕珠寶，透過寶石的閃耀、或設計上的經典或豐富穿搭可能，將會是母...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。