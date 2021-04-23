母親節珠寶Harry Winston奢華隨身 小巧獻心意

每年五月的第二周是傳統中的「母親節」，精選一件可隨身配戴的輕珠寶，透過寶石的閃耀、或設計上的經典或豐富穿搭可能，將會是母親節向母親或另一半表達情意的絕佳方式之一。

身為「明星的珠寶商」的海瑞溫斯頓（Harry Winston），向來以各式頂級寶石如鑽石、紅寶石最為經典。Classic Winston系列祖母綠型切工鑽石戒指，將重達15.6克拉的祖母綠型切工主鑽鑲嵌於經典鉑金戒指上，晶透無瑕而璀璨；另外Secret Cluster系列紅寶石鑽石耳環則帶來品牌擅長的錦簇（cluster）式設計，紅寶石更如兩枚鮮田的漿果、嬌豔欲滴。

媽媽的情感綿密，似水滴、無所不在。Boucheron的Serpent Bohème，把原本以蛇為靈感的設計，取水滴橢圓形、以形而上的方式延伸。五枚Serpent Bohème的水滴造型，以黃金並飾以金珠滾邊，雙面鋪鑲鑽石，貴氣但實戴，像媽媽的心意，無時無刻隨行如影；另有一條開放式手鐲，由精緻的扭結鍊條與多枚鋪鑲鑽石的水滴造型組成。手鐲採無扣環設計，穿戴輕鬆，並有四種不同尺寸。